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СМИ: власти предложили поднять лимит баллов работающим пенсионерам - РИА Новости, 30.08.2024
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01:58 30.08.2024 (обновлено: 02:13 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/limit-1969359646.html
СМИ: власти предложили поднять лимит баллов работающим пенсионерам
СМИ: власти предложили поднять лимит баллов работающим пенсионерам - РИА Новости, 30.08.2024
СМИ: власти предложили поднять лимит баллов работающим пенсионерам
Власти планируют скорректировать правила начисления индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для работающих пенсионеров, сообщил РБК со ссылкой на... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T01:58
2024-08-30T02:13
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Власти планируют скорректировать правила начисления индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для работающих пенсионеров, сообщил РБК со ссылкой на источник.По информации СМИ, в паспорте национального проекта "Кадры" предусмотрено повышение ИПК с трех до десяти.Сейчас работающие пенсионеры могут получить не более трех ИПК в год. Корректировка этого правила позволит им копить баллы наравне с населением в трудоспособном возрасте, уточняется в статье.Согласно комментарию Минтруда, приведенному в публикации, "наполнение нацпроекта дорабатывается, его структура еще не утверждена (как и паспорт)".ИПК, или пенсионный балл — это параметр, отражающий в относительных единицах пенсионные права застрахованных лиц на страховую пенсию. Их начисляют за каждый год работы или иной деятельности, необходимой для расчета пенсии. В баллы конвертируются страховые взносы, уплаченные работодателем.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что мероприятия четырех федеральных проектов нацпроекта "Кадры" призваны в ближайшие шесть лет сбалансировать рынок труда в стране. В них будут содержаться меры, направленные на сглаживание существующих дисбалансов, подчеркнул он.
https://ria.ru/20240829/mrot-1969138417.html
https://ria.ru/20240826/pensiya-1968416056.html
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
СМИ: власти предложили поднять лимит баллов работающим пенсионерам

РБК: власти могут снять лимит на пенсионные баллы работающим пенсионерам

© iStock.com / CherriesJDПожилая пара в парке
Пожилая пара в парке - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© iStock.com / CherriesJD
Пожилая пара в парке . Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Власти планируют скорректировать правила начисления индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для работающих пенсионеров, сообщил РБК со ссылкой на источник.
По информации СМИ, в паспорте национального проекта "Кадры" предусмотрено повышение ИПК с трех до десяти.
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Сейчас работающие пенсионеры могут получить не более трех ИПК в год. Корректировка этого правила позволит им копить баллы наравне с населением в трудоспособном возрасте, уточняется в статье.
Согласно комментарию Минтруда, приведенному в публикации, "наполнение нацпроекта дорабатывается, его структура еще не утверждена (как и паспорт)".
ИПК, или пенсионный балл — это параметр, отражающий в относительных единицах пенсионные права застрахованных лиц на страховую пенсию. Их начисляют за каждый год работы или иной деятельности, необходимой для расчета пенсии. В баллы конвертируются страховые взносы, уплаченные работодателем.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что мероприятия четырех федеральных проектов нацпроекта "Кадры" призваны в ближайшие шесть лет сбалансировать рынок труда в стране. В них будут содержаться меры, направленные на сглаживание существующих дисбалансов, подчеркнул он.
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