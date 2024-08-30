https://ria.ru/20240830/lekarstva-1969354829.html

В Минздраве рекомендовали включить 21 препарат в перечень жизненно важных

В Минздраве рекомендовали включить 21 препарат в перечень жизненно важных - РИА Новости, 30.08.2024

В Минздраве рекомендовали включить 21 препарат в перечень жизненно важных

Комиссия Минздрава России по формированию лекарственных перечней по итогам нескольких заседаний рекомендовала включить в перечень жизненно необходимых и... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T00:17

2024-08-30T00:17

2024-08-30T11:30

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Комиссия Минздрава России по формированию лекарственных перечней по итогам нескольких заседаний рекомендовала включить в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств более 20 препаратов, сообщил РИА Новости один из участников заседания. Четыре заседания комиссии Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, прошли в конце августа. "По итогам заседания рекомендовано включить 21 препарат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, а также дополнительную лекарственную форму по препарату, который уже был в перечне", — сказал собеседник агентства. Среди рекомендованных ко включению в перечень препаратов инсулин лизпро и алоглиптин+пиоглитазон для пациентов с сахарным диабетом, ряд противоопухолевых лекарств и несколько препаратов для лечения хронической обструктивной болезни лёгких и бронхиальной астмы. Кроме того, комиссия рекомендовала включить в перечень жизненно важных лекарств антибиотик биапенем и препарат для пациентов с ВИЧ-инфекцией.

https://ria.ru/20240828/moskva-1968912859.html

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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)