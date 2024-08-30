https://ria.ru/20240830/kvartira-1969609526.html
Меценаты подарили Герою России квартиру в Дербенте
Меценаты подарили Герою России квартиру в Дербенте - РИА Новости, 30.08.2024
Меценаты подарили Герою России квартиру в Дербенте
Меценаты предоставили участнику специальной военной операции из Дагестана Герою России Муслиму Муслимову квартиру в центре Дербента, сообщил глава города Ахмед... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T22:54
2024-08-30T22:54
2024-08-30T22:54
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МАХАЧКАЛА, 30 авг - РИА Новости. Меценаты предоставили участнику специальной военной операции из Дагестана Герою России Муслиму Муслимову квартиру в центре Дербента, сообщил глава города Ахмед Кулиев. В пятницу Муслимова чествовали в Дербенте. Торжественным маршем Героя России приветствовал знаменный взвод Дербентского кадетского корпуса, выпускником которого он является. "В торжественной обстановке вручили Муслиму Муслимову медаль "Достояние Дербента". Также наши меценаты решили сделать небольшой подарок, Герою предоставили квартиру в жилом квартале "Центральный", – написал Кулиев в своем Telegram-канале. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе мэрии Дербента, квартира трехкомнатная, она расположена в доме возле мультимедийного фонтана в центре города. Муслимов – 12-й уроженец Дагестана, удостоенный звания Героя России за подвиги в зоне СВО. "Золотую Звезду" старшему лейтенанту 21 августа вручил министр обороны России Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20240731/nimchenko-1963066747.html
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общество, россия, дербент, андрей белоусов
Общество, Россия, Дербент, Андрей Белоусов, Специальная военная операция на Украине
Меценаты подарили Герою России квартиру в Дербенте
Меценаты подарили Герою России из Дагестана Муслимову квартиру в Дербенте
МАХАЧКАЛА, 30 авг - РИА Новости. Меценаты предоставили участнику специальной военной операции из Дагестана Герою России Муслиму Муслимову квартиру в центре Дербента, сообщил глава города Ахмед Кулиев.
В пятницу Муслимова чествовали в Дербенте. Торжественным маршем Героя России приветствовал знаменный взвод Дербентского кадетского корпуса, выпускником которого он является.
"В торжественной обстановке вручили Муслиму Муслимову медаль "Достояние Дербента". Также наши меценаты решили сделать небольшой подарок, Герою предоставили квартиру в жилом квартале "Центральный", – написал Кулиев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе мэрии Дербента, квартира трехкомнатная, она расположена в доме возле мультимедийного фонтана в центре города.
Муслимов – 12-й уроженец Дагестана, удостоенный звания Героя России за подвиги в зоне СВО. "Золотую Звезду" старшему лейтенанту 21 августа вручил министр обороны России Андрей Белоусов
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