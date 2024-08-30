https://ria.ru/20240830/kreml-1969441279.html

В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Монголию

В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Монголию - РИА Новости, 30.08.2024

В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Монголию

Все аспекты визита Владимира Путина в Монголию тщательно готовились, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T12:48

2024-08-30T12:48

2024-08-30T13:19

россия

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владимир путин

дмитрий песков

международный уголовный суд

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Все аспекты визита Владимира Путина в Монголию тщательно готовились, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, нет переживаний. У нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии", — добавил представитель Кремля, комментируя тот факт, что страна является членом Международного уголовного суда.Визит президента состоится 3 сентября. Путин примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Российскую сторону обвинили в депортации детей, которых спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.В начале августа действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, комментируя заявления посольства Украины, сообщил, что власти страны не собираются исполнять ордер МУС в отношении Путина, которого пригласили на инаугурацию избранного главы государства.В середине июля руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу сообщил РИА Новости, что власти страны планируют направить Путину приглашение на саммит "Большой двадцатки", который пройдет в Рио-же-Жанейро 18-19 ноября. Как писала газета Folha de S.Paulo, правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит президента России стал возможным, несмотря на ордер МУС.

https://ria.ru/20240627/medvedev-1955919186.html

https://ria.ru/20240703/mongoliya-1956996929.html

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россия, монголия, владимир путин, дмитрий песков, международный уголовный суд