В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Монголию
Песков: все аспекты визита Путина в Монголию тщательно готовились
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный визит президента России Владимира Путина в Монголию
Официальный визит президента России Владимира Путина в Монголию. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Все аспекты визита Владимира Путина в Монголию тщательно готовились, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, нет переживаний. У нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии", — добавил представитель Кремля, комментируя тот факт, что страна является членом Международного уголовного суда.
Визит президента состоится 3 сентября. Путин примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Российскую сторону обвинили в депортации детей, которых спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.
В начале августа действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, комментируя заявления посольства Украины, сообщил, что власти страны не собираются исполнять ордер МУС в отношении Путина, которого пригласили на инаугурацию избранного главы государства.
В середине июля руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу сообщил РИА Новости, что власти страны планируют направить Путину приглашение на саммит "Большой двадцатки", который пройдет в Рио-же-Жанейро 18-19 ноября. Как писала газета Folha de S.Paulo, правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит президента России стал возможным, несмотря на ордер МУС.
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