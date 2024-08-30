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В Кремле ответили на вопрос о членстве Монголии в МУС перед визитом Путина - РИА Новости, 30.08.2024
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12:45 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/kreml-1969440113.html
В Кремле ответили на вопрос о членстве Монголии в МУС перед визитом Путина
В Кремле ответили на вопрос о членстве Монголии в МУС перед визитом Путина - РИА Новости, 30.08.2024
В Кремле ответили на вопрос о членстве Монголии в МУС перед визитом Путина
В Кремле нет переживаний по поводу того, что Монголия, куда с визитом отправится президент России Владимир Путин, является участницей Международного уголовного... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:45
2024-08-30T12:45
россия
монголия
владимир путин
дмитрий песков
международный уголовный суд
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Кремле нет переживаний по поводу того, что Монголия, куда с визитом отправится президент России Владимир Путин, является участницей Международного уголовного суда, между странами сложился прекрасный диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как сообщила ранее пресс-служба президента РФ, Путин посетит Монголию 3 сентября. "Нет, нет переживаний. У нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, нет ли у Кремля переживаний в контексте того, что Монголия является участницей МУС. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
https://ria.ru/20240829/mongoliya-1969291629.html
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россия, монголия, владимир путин, дмитрий песков, международный уголовный суд
Россия, Монголия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Международный уголовный суд
В Кремле ответили на вопрос о членстве Монголии в МУС перед визитом Путина

Песков: в Кремле нет переживаний по поводу участия Монголии в МУС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Кремле нет переживаний по поводу того, что Монголия, куда с визитом отправится президент России Владимир Путин, является участницей Международного уголовного суда, между странами сложился прекрасный диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщила ранее пресс-служба президента РФ, Путин посетит Монголию 3 сентября.
"Нет, нет переживаний. У нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, нет ли у Кремля переживаний в контексте того, что Монголия является участницей МУС.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Путин поздравил президента Монголии с годовщиной победы на реке Халхин-Гол
29 августа, 17:24
 
РоссияМонголияВладимир ПутинДмитрий ПесковМеждународный уголовный суд
 
 
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