https://ria.ru/20240830/kreml-1969440113.html

В Кремле ответили на вопрос о членстве Монголии в МУС перед визитом Путина

В Кремле ответили на вопрос о членстве Монголии в МУС перед визитом Путина - РИА Новости, 30.08.2024

В Кремле ответили на вопрос о членстве Монголии в МУС перед визитом Путина

В Кремле нет переживаний по поводу того, что Монголия, куда с визитом отправится президент России Владимир Путин, является участницей Международного уголовного... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T12:45

2024-08-30T12:45

2024-08-30T12:45

россия

монголия

владимир путин

дмитрий песков

международный уголовный суд

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Кремле нет переживаний по поводу того, что Монголия, куда с визитом отправится президент России Владимир Путин, является участницей Международного уголовного суда, между странами сложился прекрасный диалог, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как сообщила ранее пресс-служба президента РФ, Путин посетит Монголию 3 сентября. "Нет, нет переживаний. У нас прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, нет ли у Кремля переживаний в контексте того, что Монголия является участницей МУС. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20240829/mongoliya-1969291629.html

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россия, монголия, владимир путин, дмитрий песков, международный уголовный суд