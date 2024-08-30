https://ria.ru/20240830/krakh-1969357356.html

"Масштабный кризис". На Западе раскрыли, что началось в зоне СВО

"Масштабный кризис". На Западе раскрыли, что началось в зоне СВО - РИА Новости, 30.08.2024

"Масштабный кризис". На Западе раскрыли, что началось в зоне СВО

Окончательный крах обороны ВСУ на Донбасском направлении стал лишь вопросом времени, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T01:23

2024-08-30T01:23

2024-08-30T01:29

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

покровск

россия

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Окончательный крах обороны ВСУ на Донбасском направлении стал лишь вопросом времени, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."В этом районе украинцы столкнулись с масштабным кризисом, <...> Не думаю что кто-то серьезно сомневается в общей ситуации", — заявил эксперт.Он отметил, что благодаря постоянным успехам российской армии оборона ВСУ вокруг города Красноармейска (украинское название — Покровск. — Прим. ред.) рушится. Меркурис добавил, что линии снабжения ВСУ в этом регионе перерезаны усилиями россиян. В четверг Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Николаевка в Донецкой Народной Республике.Николаевка стоит на пути к Новогродовке, которая расположена на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка. За ним для российских войск открывается путь на Покровск — один из самых крупных и стратегически важных узлов для противника на западе ДНР.

https://ria.ru/20240829/ukraina-1969132193.html

https://ria.ru/20240829/f-16-1969351566.html

донецкая народная республика

покровск

россия

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в мире, донецкая народная республика, покровск, россия