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"Масштабный кризис". На Западе раскрыли, что началось в зоне СВО
"Масштабный кризис". На Западе раскрыли, что началось в зоне СВО - РИА Новости, 30.08.2024
"Масштабный кризис". На Западе раскрыли, что началось в зоне СВО
Окончательный крах обороны ВСУ на Донбасском направлении стал лишь вопросом времени, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T01:23
2024-08-30T01:23
2024-08-30T01:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
покровск
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Окончательный крах обороны ВСУ на Донбасском направлении стал лишь вопросом времени, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."В этом районе украинцы столкнулись с масштабным кризисом, <...> Не думаю что кто-то серьезно сомневается в общей ситуации", — заявил эксперт.Он отметил, что благодаря постоянным успехам российской армии оборона ВСУ вокруг города Красноармейска (украинское название — Покровск. — Прим. ред.) рушится. Меркурис добавил, что линии снабжения ВСУ в этом регионе перерезаны усилиями россиян. В четверг Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Николаевка в Донецкой Народной Республике.Николаевка стоит на пути к Новогродовке, которая расположена на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка. За ним для российских войск открывается путь на Покровск — один из самых крупных и стратегически важных узлов для противника на западе ДНР.
https://ria.ru/20240829/ukraina-1969132193.html
https://ria.ru/20240829/f-16-1969351566.html
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в мире, донецкая народная республика, покровск, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Покровск, Россия
"Масштабный кризис". На Западе раскрыли, что началось в зоне СВО
Меркурис: у ВСУ в Донбассе начался масштабный кризис