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В Новой Зеландии умер король маори - РИА Новости, 30.08.2024
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01:20 30.08.2024 (обновлено: 09:13 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/korol-1969357655.html
В Новой Зеландии умер король маори
В Новой Зеландии умер король маори - РИА Новости, 30.08.2024
В Новой Зеландии умер король маори
Король новозеландского народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII скончался в возрасте 69 лет, сообщила канцелярия монарха. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T01:20
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Король новозеландского народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII скончался в возрасте 69 лет, сообщила канцелярия монарха. "Король мирно умер утром (в пятницу) в окружении своей жены Макау Арики и их детей Утумоаны, Коротанги и Нгаваи Хоно И Те По", — говорится в заявлении. Как отмечается, король находился в больнице, восстанавливаясь после операции на сердце. Национальное радио RNZ сообщает, что тело монарха будет пять дней покоиться в его официальной резиденции в городе Нгаруавахиа на Северном острове, после чего его отвезут к месту последнего упокоения на горе Таупири. Свои соболезнования в связи со смертью короля выразил премьер-министр страны Кристофер Лаксон и экс-премьер Джасинда Ардерн. Британский король Карл III назвал "особым потрясением" известие о смерти Тухеитиа, с которым его связывала многолетняя дружба.Маорийское королевское движение возникло в 1850-х годах году с целью объединения коренных маори Новой Зеландии под властью единого суверена. Тухеитиа был коронован 21 августа 2006 года. Король маори не имеет юридической власти и такая должность не предусмотрена в законодательстве Новой Зеландии. Несмотря на это, он играет важную роль в общественной жизни страны.
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в мире, новая зеландия, джасинда ардерн, карл iii
В мире, Новая Зеландия, Джасинда Ардерн, Карл III
В Новой Зеландии умер король маори

В Новой Зеландии умер король народа маори в возрасте 69 лет

© AP Photo / Linny FolauКороль новозеландского народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII
Король новозеландского народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Linny Folau
Король новозеландского народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Король новозеландского народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII скончался в возрасте 69 лет, сообщила канцелярия монарха.
«
"Король мирно умер утром (в пятницу) в окружении своей жены Макау Арики и их детей Утумоаны, Коротанги и Нгаваи Хоно И Те По", — говорится в заявлении.
Как отмечается, король находился в больнице, восстанавливаясь после операции на сердце.
Национальное радио RNZ сообщает, что тело монарха будет пять дней покоиться в его официальной резиденции в городе Нгаруавахиа на Северном острове, после чего его отвезут к месту последнего упокоения на горе Таупири.
Свои соболезнования в связи со смертью короля выразил премьер-министр страны Кристофер Лаксон и экс-премьер Джасинда Ардерн.
Британский король Карл III назвал "особым потрясением" известие о смерти Тухеитиа, с которым его связывала многолетняя дружба.
Маорийское королевское движение возникло в 1850-х годах году с целью объединения коренных маори Новой Зеландии под властью единого суверена. Тухеитиа был коронован 21 августа 2006 года. Король маори не имеет юридической власти и такая должность не предусмотрена в законодательстве Новой Зеландии. Несмотря на это, он играет важную роль в общественной жизни страны.
 
В миреНовая ЗеландияДжасинда АрдернКарл III
 
 
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