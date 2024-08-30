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В Новой Зеландии умер король маори

В Новой Зеландии умер король маори - РИА Новости, 30.08.2024

В Новой Зеландии умер король маори

Король новозеландского народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII скончался в возрасте 69 лет, сообщила канцелярия монарха. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T01:20

2024-08-30T01:20

2024-08-30T09:13

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Король новозеландского народа маори Тухеитиа Паки Те Фероферо VII скончался в возрасте 69 лет, сообщила канцелярия монарха. "Король мирно умер утром (в пятницу) в окружении своей жены Макау Арики и их детей Утумоаны, Коротанги и Нгаваи Хоно И Те По", — говорится в заявлении. Как отмечается, король находился в больнице, восстанавливаясь после операции на сердце. Национальное радио RNZ сообщает, что тело монарха будет пять дней покоиться в его официальной резиденции в городе Нгаруавахиа на Северном острове, после чего его отвезут к месту последнего упокоения на горе Таупири. Свои соболезнования в связи со смертью короля выразил премьер-министр страны Кристофер Лаксон и экс-премьер Джасинда Ардерн. Британский король Карл III назвал "особым потрясением" известие о смерти Тухеитиа, с которым его связывала многолетняя дружба.Маорийское королевское движение возникло в 1850-х годах году с целью объединения коренных маори Новой Зеландии под властью единого суверена. Тухеитиа был коронован 21 августа 2006 года. Король маори не имеет юридической власти и такая должность не предусмотрена в законодательстве Новой Зеландии. Несмотря на это, он играет важную роль в общественной жизни страны.

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в мире, новая зеландия, джасинда ардерн, карл iii