https://ria.ru/20240830/konkurs-1969574326.html

Жюри конкурса "Новая волна" наградило победителей

Жюри конкурса "Новая волна" наградило победителей - РИА Новости, 30.08.2024

Жюри конкурса "Новая волна" наградило победителей

Победительницей "Новой волны - 2024" стала Анаит Акобян (Армения). В эфире телеканала "Россия" показали закрытие музыкального конкурса и награждение лауреатов,... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T23:00

2024-08-30T23:00

2024-08-30T23:59

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Победительницей "Новой волны - 2024" стала Анаит Акобян (Армения). В эфире телеканала "Россия" показали закрытие музыкального конкурса и награждение лауреатов, которое прошло в Сочи, в "Сириусе", в Олимпийском парке."Главный приз победителю за первое место вручил председатель жюри Игорь Крутой. Обладательницей статуэтки "Хрустальные волны", диплома и денежного приза стала Анаит Акобян (Армения)", - рассказали РИА Новости в пресс-службе телеканала."С детства всегда представляла себя на этой сцене, верила, что смогу победить. Я безумно рада, что приняла участие в конкурсе "Новая волна". Игорь Яковлевич Крутой, спасибо вам огромное! Александр Давидович Ревзин, благодарю вас и хочу сказать огромное спасибо за все! Мамочка, спасибо тебе за то, что всегда верила в меня. Год назад умер мой отец: в тот день я поклялась, что каждую победу буду посвящать святой памяти отца. Эта победа твоя, папочка!" - сказала победительница.Приз за второе место достался Хвиче Лукка (Грузия), известному по шоу "Ну-ка, все вместе!" телеканала "Россия", а приз за третье место получил Анар Агаев (Азербайджан).Еще один любимец зрителей из шоу "Ну-ка, все вместе!" Эрик Панич (Россия) был удостоен специального приза от председателя жюри Игоря Крутого – съемки клипа и его ротация на одном из музыкальных каналов.Всем финалистам были вручены дипломы участников конкурса.

https://ria.ru/20240830/konkurs-1969251226.html

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Светлана Вовк

музыка, новости культуры, новая волна, что посмотреть