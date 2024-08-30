Жюри конкурса "Новая волна" наградило победителей
Победительницей конкурса "Новая волна" стала Анаит Акобян
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"Церемония награждения участников конкурса "Новая волна" в Сочи
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Победительницей "Новой волны - 2024" стала Анаит Акобян (Армения). В эфире телеканала "Россия" показали закрытие музыкального конкурса и награждение лауреатов, которое прошло в Сочи, в "Сириусе", в Олимпийском парке.
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"Церемония награждения участников конкурса "Новая волна" в Сочи
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
Церемония награждения участников конкурса "Новая волна" в Сочи
"Главный приз победителю за первое место вручил председатель жюри Игорь Крутой. Обладательницей статуэтки "Хрустальные волны", диплома и денежного приза стала Анаит Акобян (Армения)", - рассказали РИА Новости в пресс-службе телеканала.
"С детства всегда представляла себя на этой сцене, верила, что смогу победить. Я безумно рада, что приняла участие в конкурсе "Новая волна". Игорь Яковлевич Крутой, спасибо вам огромное! Александр Давидович Ревзин, благодарю вас и хочу сказать огромное спасибо за все! Мамочка, спасибо тебе за то, что всегда верила в меня. Год назад умер мой отец: в тот день я поклялась, что каждую победу буду посвящать святой памяти отца. Эта победа твоя, папочка!" - сказала победительница.
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"Церемония награждения участников конкурса "Новая волна" в Сочи
Церемония награждения участников конкурса "Новая волна" в Сочи
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
1 из 5
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
Закрытие конкурса "Новая волна" в Сочи
Закрытие конкурса "Новая волна" в Сочи
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
2 из 5
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
Награждение участников конкурса "Новая волна" в Сочи
Награждение участников конкурса "Новая волна" в Сочи
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
3 из 5
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
Церемония награждения участников конкурса "Новая волна"
Церемония награждения участников конкурса "Новая волна"
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
4 из 5
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
Победители конкурса "Новая волна"
Победители конкурса "Новая волна"
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
5 из 5
Церемония награждения участников конкурса "Новая волна" в Сочи
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
1 из 5
Закрытие конкурса "Новая волна" в Сочи
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
2 из 5
Награждение участников конкурса "Новая волна" в Сочи
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
3 из 5
Церемония награждения участников конкурса "Новая волна"
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
4 из 5
Победители конкурса "Новая волна"
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
5 из 5
Приз за второе место достался Хвиче Лукка (Грузия), известному по шоу "Ну-ка, все вместе!" телеканала "Россия", а приз за третье место получил Анар Агаев (Азербайджан).
Еще один любимец зрителей из шоу "Ну-ка, все вместе!" Эрик Панич (Россия) был удостоен специального приза от председателя жюри Игоря Крутого – съемки клипа и его ротация на одном из музыкальных каналов.
Всем финалистам были вручены дипломы участников конкурса.