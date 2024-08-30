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Жюри конкурса "Новая волна" наградило победителей - РИА Новости, 30.08.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:00 30.08.2024 (обновлено: 23:59 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/konkurs-1969574326.html
Жюри конкурса "Новая волна" наградило победителей
Жюри конкурса "Новая волна" наградило победителей - РИА Новости, 30.08.2024
Жюри конкурса "Новая волна" наградило победителей
Победительницей "Новой волны - 2024" стала Анаит Акобян (Армения). В эфире телеканала "Россия" показали закрытие музыкального конкурса и награждение лауреатов,... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T23:00
2024-08-30T23:59
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Победительницей "Новой волны - 2024" стала Анаит Акобян (Армения). В эфире телеканала "Россия" показали закрытие музыкального конкурса и награждение лауреатов, которое прошло в Сочи, в "Сириусе", в Олимпийском парке."Главный приз победителю за первое место вручил председатель жюри Игорь Крутой. Обладательницей статуэтки "Хрустальные волны", диплома и денежного приза стала Анаит Акобян (Армения)", - рассказали РИА Новости в пресс-службе телеканала."С детства всегда представляла себя на этой сцене, верила, что смогу победить. Я безумно рада, что приняла участие в конкурсе "Новая волна". Игорь Яковлевич Крутой, спасибо вам огромное! Александр Давидович Ревзин, благодарю вас и хочу сказать огромное спасибо за все! Мамочка, спасибо тебе за то, что всегда верила в меня. Год назад умер мой отец: в тот день я поклялась, что каждую победу буду посвящать святой памяти отца. Эта победа твоя, папочка!" - сказала победительница.Приз за второе место достался Хвиче Лукка (Грузия), известному по шоу "Ну-ка, все вместе!" телеканала "Россия", а приз за третье место получил Анар Агаев (Азербайджан).Еще один любимец зрителей из шоу "Ну-ка, все вместе!" Эрик Панич (Россия) был удостоен специального приза от председателя жюри Игоря Крутого – съемки клипа и его ротация на одном из музыкальных каналов.Всем финалистам были вручены дипломы участников конкурса.
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музыка, новости культуры, новая волна, что посмотреть
Культура, Музыка, Новости культуры, Новая волна, что посмотреть
Жюри конкурса "Новая волна" наградило победителей

Победительницей конкурса "Новая волна" стала Анаит Акобян

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"Церемония награждения участников конкурса "Новая волна" в Сочи
Церемония награждения участников конкурса Новая волна в Сочи - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Победительницей "Новой волны - 2024" стала Анаит Акобян (Армения). В эфире телеканала "Россия" показали закрытие музыкального конкурса и награждение лауреатов, которое прошло в Сочи, в "Сириусе", в Олимпийском парке.
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"Церемония награждения участников конкурса "Новая волна" в Сочи
Церемония награждения участников конкурса Новая волна в Сочи - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
Церемония награждения участников конкурса "Новая волна" в Сочи
"Главный приз победителю за первое место вручил председатель жюри Игорь Крутой. Обладательницей статуэтки "Хрустальные волны", диплома и денежного приза стала Анаит Акобян (Армения)", - рассказали РИА Новости в пресс-службе телеканала.
"С детства всегда представляла себя на этой сцене, верила, что смогу победить. Я безумно рада, что приняла участие в конкурсе "Новая волна". Игорь Яковлевич Крутой, спасибо вам огромное! Александр Давидович Ревзин, благодарю вас и хочу сказать огромное спасибо за все! Мамочка, спасибо тебе за то, что всегда верила в меня. Год назад умер мой отец: в тот день я поклялась, что каждую победу буду посвящать святой памяти отца. Эта победа твоя, папочка!" - сказала победительница.
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"Церемония награждения участников конкурса "Новая волна" в Сочи
Церемония награждения участников конкурса Новая волна в Сочи
Церемония награждения участников конкурса "Новая волна" в Сочи
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
1 из 5
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"

Закрытие конкурса "Новая волна" в Сочи

Церемония награждения участников конкурса Новая волна в Сочи

Закрытие конкурса "Новая волна" в Сочи

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
2 из 5
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"

Награждение участников конкурса "Новая волна" в Сочи

Церемония награждения участников конкурса Новая волна в Сочи

Награждение участников конкурса "Новая волна" в Сочи

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
3 из 5
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"

Церемония награждения участников конкурса "Новая волна"

Церемония награждения участников конкурса Новая волна в Сочи

Церемония награждения участников конкурса "Новая волна"

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
4 из 5
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"

Победители конкурса "Новая волна"

Церемония награждения участников конкурса Новая волна в Сочи

Победители конкурса "Новая волна"

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
5 из 5
Церемония награждения участников конкурса "Новая волна" в Сочи
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
1 из 5

Закрытие конкурса "Новая волна" в Сочи

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
2 из 5

Награждение участников конкурса "Новая волна" в Сочи

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
3 из 5

Церемония награждения участников конкурса "Новая волна"

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
4 из 5

Победители конкурса "Новая волна"

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
5 из 5
Приз за второе место достался Хвиче Лукка (Грузия), известному по шоу "Ну-ка, все вместе!" телеканала "Россия", а приз за третье место получил Анар Агаев (Азербайджан).
Еще один любимец зрителей из шоу "Ну-ка, все вместе!" Эрик Панич (Россия) был удостоен специального приза от председателя жюри Игоря Крутого – съемки клипа и его ротация на одном из музыкальных каналов.
Всем финалистам были вручены дипломы участников конкурса.
Закрытие музыкального конкурса Новая волна в Сочи - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Яркое шоу в жарком Сочи: закрытие конкурса "Новая волна"
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