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Яркое шоу в жарком Сочи: закрытие конкурса "Новая волна" - РИА Новости, 30.08.2024
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Культура
 
08:00 30.08.2024 (обновлено: 08:03 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/konkurs-1969251226.html
Яркое шоу в жарком Сочи: закрытие конкурса "Новая волна"
Яркое шоу в жарком Сочи: закрытие конкурса "Новая волна" - РИА Новости, 30.08.2024
Яркое шоу в жарком Сочи: закрытие конкурса "Новая волна"
Завершается главный российский конкурс исполнителей популярной музыки. На торжественном закрытии выступят звезды, а жюри объявит победителей. Телетрансляция — в РИА Новости, 30.08.2024
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культура
музыка
что посмотреть
новая волна
сочи
игорь крутой
филипп киркоров
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Завершается главный российский конкурс исполнителей популярной музыки. На торжественном закрытии выступят звезды, а жюри объявит победителей. Телетрансляция — в пятницу вечером на канале "Россия". Самые запоминающиеся моменты сочинской "Новой волны" — в фотоленте РИА Новости.
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музыка, что посмотреть , новая волна, сочи, фото, игорь крутой, филипп киркоров, сергей лазарев, дима билан (виктор белан), ирина аллегрова, лолита милявская
Культура, Музыка, что посмотреть , Новая волна, Сочи, Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Дима Билан (Виктор Белан), Ирина Аллегрова, Лолита Милявская
Яркое шоу в жарком Сочи: закрытие конкурса "Новая волна"

Закрытие музыкального конкурса "Новая волна" покажут на телеканале "Россия"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Завершается главный российский конкурс исполнителей популярной музыки. На торжественном закрытии выступят звезды, а жюри объявит победителей. Телетрансляция — в пятницу вечером на канале "Россия". Самые запоминающиеся моменты сочинской "Новой волны" — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"

На сцене New Wave Hall в "Сириусе", в Олимпийском парке, споют хиты и новые песни Филипп Киркоров, JONY, Мари Краймбрери, Дима Билан, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, SHAMAN, Александра Воробьева, Лолита, Леонид Агутин, Игорь Крутой, Анжелика Варум, Артур Пирожков, Тимур Родригез, IOWA, Алексей Чумаков, Александр Иванов, группа "РОНДО", Ирина Аллегрова, Олег Газманов, Люся Чеботина.

Закрытие музыкального конкурса Новая волна в Сочи

На сцене New Wave Hall в "Сириусе", в Олимпийском парке, споют хиты и новые песни Филипп Киркоров, JONY, Мари Краймбрери, Дима Билан, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, SHAMAN, Александра Воробьева, Лолита, Леонид Агутин, Игорь Крутой, Анжелика Варум, Артур Пирожков, Тимур Родригез, IOWA, Алексей Чумаков, Александр Иванов, группа "РОНДО", Ирина Аллегрова, Олег Газманов, Люся Чеботина.

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
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© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"

В этом году соревновались 13 исполнителей из семи стран. А оценивали их Филипп Киркоров, Anna Asti, Игорь Матвиенко, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Олег Газманов, Лариса Долина. Председатель жюри — Игорь Крутой.

На фото: ведущие торжественного закрытия "Новой волны" Тимур Родригез и Лера Кудрявцева.

Закрытие музыкального конкурса Новая волна в Сочи

В этом году соревновались 13 исполнителей из семи стран. А оценивали их Филипп Киркоров, Anna Asti, Игорь Матвиенко, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Олег Газманов, Лариса Долина. Председатель жюри — Игорь Крутой.

На фото: ведущие торжественного закрытия "Новой волны" Тимур Родригез и Лера Кудрявцева.

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
2 из 9
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"

Премиальный фонд — девять миллионов рублей. Каждому лауреату вручат статуэтку "Хрустальные волны". Все финалисты получат дипломы участников "Новой волны".

На фото: яркое выступление Лолиты.

Закрытие музыкального конкурса Новая волна в Сочи

Премиальный фонд — девять миллионов рублей. Каждому лауреату вручат статуэтку "Хрустальные волны". Все финалисты получат дипломы участников "Новой волны".

На фото: яркое выступление Лолиты.

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
3 из 9
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"

"Двадцать два года назад с победы в "Новой волне — 2002" началась моя большая известность. И я счастлив, что все это время остаюсь вместе с ней: лет десять я вел конкурс, теперь — член жюри и гость. Действительно, очень многие артисты, выходящие на эту сцену, впоследствии становятся большими звездами, представляют свои страны на других международных фестивалях!" — сказал Сергей Лазарев.

Закрытие музыкального конкурса Новая волна в Сочи

"Двадцать два года назад с победы в "Новой волне — 2002" началась моя большая известность. И я счастлив, что все это время остаюсь вместе с ней: лет десять я вел конкурс, теперь — член жюри и гость. Действительно, очень многие артисты, выходящие на эту сцену, впоследствии становятся большими звездами, представляют свои страны на других международных фестивалях!" — сказал Сергей Лазарев.

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
4 из 9
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"

Приз за третье место вручат Олег Газманов и Лариса Долина, за второе — Филипп Киркоров.

А победителя наградит Игорь Крутой. Лауреаты получат статуэтку из хрусталя: белые устремившиеся ввысь волны, увенчанные черными клавишами. И денежный приз.

Председатель жюри также предоставит кому-то по своему усмотрению возможность съемки клипа и его ротации на одном из музыкальных каналов.

На фото: выступление Димы Билана.

Закрытие музыкального конкурса Новая волна в Сочи

Приз за третье место вручат Олег Газманов и Лариса Долина, за второе — Филипп Киркоров.

А победителя наградит Игорь Крутой. Лауреаты получат статуэтку из хрусталя: белые устремившиеся ввысь волны, увенчанные черными клавишами. И денежный приз.

Председатель жюри также предоставит кому-то по своему усмотрению возможность съемки клипа и его ротации на одном из музыкальных каналов.

На фото: выступление Димы Билана.

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
5 из 9
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"

"Невозможно предугадать фаворитов жюри, так как оценки конкурсантам они ставят каждый день разные. Как распределятся баллы, узнаем сегодня вечером", — пояснили на телеканале "Россия".

На фото: выступление Артура Пирожкова.

Закрытие музыкального конкурса Новая волна в Сочи

"Невозможно предугадать фаворитов жюри, так как оценки конкурсантам они ставят каждый день разные. Как распределятся баллы, узнаем сегодня вечером", — пояснили на телеканале "Россия".

На фото: выступление Артура Пирожкова.

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
6 из 9
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"

Игорь Крутой отметил, что все конкурсанты очень глубокие, неординарные и талантливые ребята. "Многие из финалистов проходят долгий творческий путь, чтобы оказаться у нас на сцене. Хочу пожелать каждому из участников веры в себя, поддержки близких и зрителей", — сказал он.

На фото: выступление певца SHAMAN на закрытии "Новой волны".

Закрытие музыкального конкурса Новая волна в Сочи

Игорь Крутой отметил, что все конкурсанты очень глубокие, неординарные и талантливые ребята. "Многие из финалистов проходят долгий творческий путь, чтобы оказаться у нас на сцене. Хочу пожелать каждому из участников веры в себя, поддержки близких и зрителей", — сказал он.

На фото: выступление певца SHAMAN на закрытии "Новой волны".

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
7 из 9
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"

Помимо конкурса, зрители телеканала "Россия" могли увидеть концертную программу: творческие юбилейные вечера Андрея Губина и Стаса Михайлова.

На фото: выступление Ирины Аллегровой на торжественном закрытии "Новой волны".

Закрытие музыкального конкурса Новая волна в Сочи

Помимо конкурса, зрители телеканала "Россия" могли увидеть концертную программу: творческие юбилейные вечера Андрея Губина и Стаса Михайлова.

На фото: выступление Ирины Аллегровой на торжественном закрытии "Новой волны".

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
8 из 9
© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"

В "Новой волне" участвуют исполнители из разных стран. С 2015-го конкурс проходит в Сочи.

На фото: Владимир Пресняков и Леонид Агутин.

Закрытие музыкального конкурса Новая волна в Сочи

В "Новой волне" участвуют исполнители из разных стран. С 2015-го конкурс проходит в Сочи.

На фото: Владимир Пресняков и Леонид Агутин.

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"
9 из 9
 
КультураМузыкачто посмотретьНовая волнаСочиИгорь КрутойФилипп КиркоровСергей ЛазаревДима Билан (Виктор Белан)Ирина АллегроваЛолита Милявская
 
 
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