Яркое шоу в жарком Сочи: закрытие конкурса "Новая волна"

Закрытие музыкального конкурса "Новая волна" покажут на телеканале "Россия"
На сцене New Wave Hall в "Сириусе", в Олимпийском парке, споют хиты и новые песни Филипп Киркоров, JONY, Мари Краймбрери, Дима Билан, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, SHAMAN, Александра Воробьева, Лолита, Леонид Агутин, Игорь Крутой, Анжелика Варум, Артур Пирожков, Тимур Родригез, IOWA, Алексей Чумаков, Александр Иванов, группа "РОНДО", Ирина Аллегрова, Олег Газманов, Люся Чеботина.
На сцене New Wave Hall в "Сириусе", в Олимпийском парке, споют хиты и новые песни Филипп Киркоров, JONY, Мари Краймбрери, Дима Билан, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, SHAMAN, Александра Воробьева, Лолита, Леонид Агутин, Игорь Крутой, Анжелика Варум, Артур Пирожков, Тимур Родригез, IOWA, Алексей Чумаков, Александр Иванов, группа "РОНДО", Ирина Аллегрова, Олег Газманов, Люся Чеботина.
В этом году соревновались 13 исполнителей из семи стран. А оценивали их Филипп Киркоров, Anna Asti, Игорь Матвиенко, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Олег Газманов, Лариса Долина. Председатель жюри — Игорь Крутой.
На фото: ведущие торжественного закрытия "Новой волны" Тимур Родригез и Лера Кудрявцева.
В этом году соревновались 13 исполнителей из семи стран. А оценивали их Филипп Киркоров, Anna Asti, Игорь Матвиенко, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Олег Газманов, Лариса Долина. Председатель жюри — Игорь Крутой.
На фото: ведущие торжественного закрытия "Новой волны" Тимур Родригез и Лера Кудрявцева.
Премиальный фонд — девять миллионов рублей. Каждому лауреату вручат статуэтку "Хрустальные волны". Все финалисты получат дипломы участников "Новой волны".
На фото: яркое выступление Лолиты.
Премиальный фонд — девять миллионов рублей. Каждому лауреату вручат статуэтку "Хрустальные волны". Все финалисты получат дипломы участников "Новой волны".
На фото: яркое выступление Лолиты.
"Двадцать два года назад с победы в "Новой волне — 2002" началась моя большая известность. И я счастлив, что все это время остаюсь вместе с ней: лет десять я вел конкурс, теперь — член жюри и гость. Действительно, очень многие артисты, выходящие на эту сцену, впоследствии становятся большими звездами, представляют свои страны на других международных фестивалях!" — сказал Сергей Лазарев.
"Двадцать два года назад с победы в "Новой волне — 2002" началась моя большая известность. И я счастлив, что все это время остаюсь вместе с ней: лет десять я вел конкурс, теперь — член жюри и гость. Действительно, очень многие артисты, выходящие на эту сцену, впоследствии становятся большими звездами, представляют свои страны на других международных фестивалях!" — сказал Сергей Лазарев.
Приз за третье место вручат Олег Газманов и Лариса Долина, за второе — Филипп Киркоров.
А победителя наградит Игорь Крутой. Лауреаты получат статуэтку из хрусталя: белые устремившиеся ввысь волны, увенчанные черными клавишами. И денежный приз.
Председатель жюри также предоставит кому-то по своему усмотрению возможность съемки клипа и его ротации на одном из музыкальных каналов.
На фото: выступление Димы Билана.
Приз за третье место вручат Олег Газманов и Лариса Долина, за второе — Филипп Киркоров.
А победителя наградит Игорь Крутой. Лауреаты получат статуэтку из хрусталя: белые устремившиеся ввысь волны, увенчанные черными клавишами. И денежный приз.
Председатель жюри также предоставит кому-то по своему усмотрению возможность съемки клипа и его ротации на одном из музыкальных каналов.
На фото: выступление Димы Билана.
"Невозможно предугадать фаворитов жюри, так как оценки конкурсантам они ставят каждый день разные. Как распределятся баллы, узнаем сегодня вечером", — пояснили на телеканале "Россия".
На фото: выступление Артура Пирожкова.
"Невозможно предугадать фаворитов жюри, так как оценки конкурсантам они ставят каждый день разные. Как распределятся баллы, узнаем сегодня вечером", — пояснили на телеканале "Россия".
На фото: выступление Артура Пирожкова.
Игорь Крутой отметил, что все конкурсанты очень глубокие, неординарные и талантливые ребята. "Многие из финалистов проходят долгий творческий путь, чтобы оказаться у нас на сцене. Хочу пожелать каждому из участников веры в себя, поддержки близких и зрителей", — сказал он.
На фото: выступление певца SHAMAN на закрытии "Новой волны".
Игорь Крутой отметил, что все конкурсанты очень глубокие, неординарные и талантливые ребята. "Многие из финалистов проходят долгий творческий путь, чтобы оказаться у нас на сцене. Хочу пожелать каждому из участников веры в себя, поддержки близких и зрителей", — сказал он.
На фото: выступление певца SHAMAN на закрытии "Новой волны".
Помимо конкурса, зрители телеканала "Россия" могли увидеть концертную программу: творческие юбилейные вечера Андрея Губина и Стаса Михайлова.
На фото: выступление Ирины Аллегровой на торжественном закрытии "Новой волны".
Помимо конкурса, зрители телеканала "Россия" могли увидеть концертную программу: творческие юбилейные вечера Андрея Губина и Стаса Михайлова.
На фото: выступление Ирины Аллегровой на торжественном закрытии "Новой волны".
В "Новой волне" участвуют исполнители из разных стран. С 2015-го конкурс проходит в Сочи.
На фото: Владимир Пресняков и Леонид Агутин.
В "Новой волне" участвуют исполнители из разных стран. С 2015-го конкурс проходит в Сочи.
На фото: Владимир Пресняков и Леонид Агутин.