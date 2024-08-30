Яркое шоу в жарком Сочи: закрытие конкурса "Новая волна"

© Фото : Оргкомитет конкурса "Новая волна"

"Двадцать два года назад с победы в "Новой волне — 2002" началась моя большая известность. И я счастлив, что все это время остаюсь вместе с ней: лет десять я вел конкурс, теперь — член жюри и гость. Действительно, очень многие артисты, выходящие на эту сцену, впоследствии становятся большими звездами, представляют свои страны на других международных фестивалях!" — сказал Сергей Лазарев.