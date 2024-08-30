Страны БРИКС приняли документ о климатическом сотрудничестве
МЭР: страны БРИКС приняли документ о климатическом сотрудничестве
Флаги стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Страны БРИКС приняли "рамочную основу", посвящённую климату и устойчивому развитию, документ включает в себя основные аспекты совместных действий в этом направлении, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России.
"По итогам двухдневного Форума "Климатическая повестка БРИКС в современных условиях" в Москве страны БРИКС приняли Рамочную основу по климату и устойчивому развитию. Документ включает в себя все основные аспекты действий по климату - справедливый переход, митигация, адаптация, углеродные рынки, финансы, наука, вовлечение бизнеса", - говорится в сообщении.
"Все страны БРИКС понимают, что развитые страны должны прекратить применение односторонних мер зелёного протекционизма. Они бьют по экономике и торговым цепочкам развивающихся стран... Мы призываем развитые страны выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению климатического финансирования развивающимся странам", - отметил также министр экономического развития Максим Решетников, слова которого приводятся в релизе.
Второй документ, разработанный в рамках контактной группы БРИКС по вопросам изменения климата и устойчивого развития, которая была создана по инициативе России в рамках года председательства в БРИКС, - Меморандум о взаимопонимании по партнерству БРИКС по углеродным рынкам. Отмечается, что запуск партнерства позволит странам БРИКС изучить опыт друг друга по созданию углеродных рынков и реализовывать совместные климатические проекты, в том числе - с выпуском углеродных единиц.
Как уточнили в пресс-службе министерства, соответствующий меморандум будет подготовлен к подписанию к саммиту лидеров БРИКС в Казани в октябре.
По словам Решетникова, действия стран БРИКС в области изменения климата должны опираться на научные данные, аналитику и экспертизу стран БРИКС. Участники форума договорились начать в этом году переговоры о запуске специальной платформы климатических исследований БРИКС, с помощью которой станет возможно готовить исследования и доклады по теме климата и проводить научные мероприятия.