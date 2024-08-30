https://ria.ru/20240830/klimat-1969575829.html

Страны БРИКС приняли документ о климатическом сотрудничестве

Страны БРИКС приняли документ о климатическом сотрудничестве - РИА Новости, 30.08.2024

Страны БРИКС приняли документ о климатическом сотрудничестве

Страны БРИКС приняли "рамочную основу", посвящённую климату и устойчивому развитию, документ включает в себя основные аспекты совместных действий в этом... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T18:58

2024-08-30T18:58

2024-08-30T19:45

россия

москва

максим решетников

брикс

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

политика

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Страны БРИКС приняли "рамочную основу", посвящённую климату и устойчивому развитию, документ включает в себя основные аспекты совместных действий в этом направлении, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России."По итогам двухдневного Форума "Климатическая повестка БРИКС в современных условиях" в Москве страны БРИКС приняли Рамочную основу по климату и устойчивому развитию. Документ включает в себя все основные аспекты действий по климату - справедливый переход, митигация, адаптация, углеродные рынки, финансы, наука, вовлечение бизнеса", - говорится в сообщении."Все страны БРИКС понимают, что развитые страны должны прекратить применение односторонних мер зелёного протекционизма. Они бьют по экономике и торговым цепочкам развивающихся стран... Мы призываем развитые страны выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению климатического финансирования развивающимся странам", - отметил также министр экономического развития Максим Решетников, слова которого приводятся в релизе.Второй документ, разработанный в рамках контактной группы БРИКС по вопросам изменения климата и устойчивого развития, которая была создана по инициативе России в рамках года председательства в БРИКС, - Меморандум о взаимопонимании по партнерству БРИКС по углеродным рынкам. Отмечается, что запуск партнерства позволит странам БРИКС изучить опыт друг друга по созданию углеродных рынков и реализовывать совместные климатические проекты, в том числе - с выпуском углеродных единиц.Как уточнили в пресс-службе министерства, соответствующий меморандум будет подготовлен к подписанию к саммиту лидеров БРИКС в Казани в октябре.По словам Решетникова, действия стран БРИКС в области изменения климата должны опираться на научные данные, аналитику и экспертизу стран БРИКС. Участники форума договорились начать в этом году переговоры о запуске специальной платформы климатических исследований БРИКС, с помощью которой станет возможно готовить исследования и доклады по теме климата и проводить научные мероприятия.

https://ria.ru/20240829/moskva-1969300878.html

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россия, москва, максим решетников, брикс, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), политика