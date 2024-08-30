https://ria.ru/20240830/kitay-1969571069.html

Китай призвал США работать над завершением украинского кризиса

Китай призвал США работать над завершением украинского кризиса - РИА Новости, 30.08.2024

Китай призвал США работать над завершением украинского кризиса

Китай призывает США работать над завершением украинского кризиса, в том числе и с Пекином, вместо того, чтобы усугублять конфронтацию, сообщил заместитель... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T18:38

2024-08-30T18:38

2024-08-30T18:38

специальная военная операция на украине

в мире

китай

сша

гэн шуан

оон

украина

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ООН, 30 авг – РИА Новости. Китай призывает США работать над завершением украинского кризиса, в том числе и с Пекином, вместо того, чтобы усугублять конфронтацию, сообщил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан. "Мы хотели бы посоветовать Соединенным Штатам: если они действительно хотят положить конец войне, им следует приложить усилия вместе с заинтересованными странами, включая Китай, вместо того, чтобы уклоняться от своих обязанностей и создавать конфронтационную ситуацию", - сказал китайский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.

https://ria.ru/20240828/kitay-1968964682.html

китай

сша

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в мире, китай, сша, гэн шуан, оон, украина