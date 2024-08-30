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Китай призвал США работать над завершением украинского кризиса - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:38 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/kitay-1969571069.html
Китай призвал США работать над завершением украинского кризиса
Китай призвал США работать над завершением украинского кризиса - РИА Новости, 30.08.2024
Китай призвал США работать над завершением украинского кризиса
Китай призывает США работать над завершением украинского кризиса, в том числе и с Пекином, вместо того, чтобы усугублять конфронтацию, сообщил заместитель... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T18:38
2024-08-30T18:38
специальная военная операция на украине
в мире
китай
сша
гэн шуан
оон
украина
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ООН, 30 авг – РИА Новости. Китай призывает США работать над завершением украинского кризиса, в том числе и с Пекином, вместо того, чтобы усугублять конфронтацию, сообщил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан. "Мы хотели бы посоветовать Соединенным Штатам: если они действительно хотят положить конец войне, им следует приложить усилия вместе с заинтересованными странами, включая Китай, вместо того, чтобы уклоняться от своих обязанностей и создавать конфронтационную ситуацию", - сказал китайский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
https://ria.ru/20240828/kitay-1968964682.html
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в мире, китай, сша, гэн шуан, оон, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, США, Гэн Шуан, ООН, Украина
Китай призвал США работать над завершением украинского кризиса

Китай призвал США сотрудничать с Пекином для завершения украинского кризиса

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 30 авг – РИА Новости. Китай призывает США работать над завершением украинского кризиса, в том числе и с Пекином, вместо того, чтобы усугублять конфронтацию, сообщил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.
"Мы хотели бы посоветовать Соединенным Штатам: если они действительно хотят положить конец войне, им следует приложить усилия вместе с заинтересованными странами, включая Китай, вместо того, чтобы уклоняться от своих обязанностей и создавать конфронтационную ситуацию", - сказал китайский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Китай призвал США не перекладывать ответственность за украинский кризис
28 августа, 13:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайСШАГэн ШуанООНУкраина
 
 
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