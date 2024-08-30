https://ria.ru/20240830/kiev-1969588634.html

"Катастрофа": в Киеве сделали грозное заявление после крушения F-16

"Катастрофа": в Киеве сделали грозное заявление после крушения F-16 - РИА Новости, 30.08.2024

"Катастрофа": в Киеве сделали грозное заявление после крушения F-16

Крушение F-16 на территории Украины говорит о том, что ВСУ могут потерять все американские истребители и пилотов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T20:05

2024-08-30T20:05

2024-08-30T20:05

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Крушение F-16 на территории Украины говорит о том, что ВСУ могут потерять все американские истребители и пилотов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Если так при каждом ударе и каждой битве будут теряться F-16 с людьми такого уровня — этого пилота ведь надо было готовить, — то не хватит никаких F-16, и летчиков столько не найдешь. То есть мы с вами имеем по сути полную катастрофу", — отметил он.По словам эксперта, этот инцидент свидетельствует не только о полной неспособности ВСУ обеспечивать безопасность, но и о ненадежности власти, которая пыталась скрыть детали произошедшего."Зеленский по-хорошему должен просто уйти в отставку", — заключил Соскин.В четверг депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, ссылаясь на собственные данные, сообщила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит ЗРК Patriot ВСУ из-за отсутствия координации между подразделениями, однако военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота, который якобы "не справился с управлением".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240830/vsu-1969576619.html

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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, f-16, россия, киев, нато