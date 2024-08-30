https://ria.ru/20240830/khimki-1969469020.html
Капсулу времени в основание новой школы заложили в Химках
Капсулу времени в основание новой школы заложили в Химках - РИА Новости, 30.08.2024
Капсулу времени в основание новой школы заложили в Химках
В микрорайоне Подрезково городского округа Химки заложили капсулу времени в основание новой школы на 1100 мест, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T13:51
2024-08-30T13:51
2024-08-30T13:51
химки (городской округ в московской области)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969467108_413:382:3072:1878_1920x0_80_0_0_67046dbd206529596cee517b2551e3e7.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В микрорайоне Подрезково городского округа Химки заложили капсулу времени в основание новой школы на 1100 мест, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В торжественном мероприятии приняли участие глава Химок Дмитрий Волошин, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, директор проекта Марк Рябков и жители микрорайона Подрезково. "Символично, что именно сегодня, в преддверии Дня знаний, мы даем старт строительству новой школы. Жители микрорайона Подрезково очень ждут ее открытия. Это большое событие для молодых родителей и семей с детьми, которые должны быть обеспечены комфортными условиями жизни в полной мере. Социальный объект станет новым импульсом в развитии сферы образования и положит начало новому этапу формирования инфраструктуры микрорайона. Такую работу мы ведем на территории всего городского округа Химки при поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева", — цитирует пресс-служба Волошина. Новую школу строят на территории жилого комплекса "1-й Шереметьевский". Общая площадь — почти 20 тысяч квадратных метров. В здании разместят два спортивных зала, актовый зал на 500 мест, библиотеку, бассейн, лаборантскую и места для выставочных работ. Прилегающую территорию украсит зеленый сквер. Для занятий спортом будут организованы зоны воркаута, футбольное и баскетбольное поля. Реализация проекта завершится в 2025 году. В планах на 2025 год — приступить к строительству детского сада на 400 мест рядом со школой. Это долгожданные социальные объекты для жителей микрорайона Подрезково, которые смогут приводить сюда детей и получат возможность трудоустройства в непосредственной близости к дому. Планы по строительству учреждений образования ведут на территории всего городского округа Химки. В мае заложили капсулу в фундамент новой школы и детского сада в квартале Ивакино, которые будут открыты в 2026 году.
https://ria.ru/20240829/khimki-1969253225.html
https://ria.ru/20240827/khimki-1968727496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки)
Химки (городской округ в Московской области), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В микрорайоне Подрезково городского округа Химки заложили капсулу времени в основание новой школы на 1100 мест, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В торжественном мероприятии приняли участие глава Химок Дмитрий Волошин
, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, директор проекта Марк Рябков и жители микрорайона Подрезково.
"Символично, что именно сегодня, в преддверии Дня знаний, мы даем старт строительству новой школы. Жители микрорайона Подрезково очень ждут ее открытия. Это большое событие для молодых родителей и семей с детьми, которые должны быть обеспечены комфортными условиями жизни в полной мере. Социальный объект станет новым импульсом в развитии сферы образования и положит начало новому этапу формирования инфраструктуры микрорайона. Такую работу мы ведем на территории всего городского округа Химки при поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева", — цитирует пресс-служба Волошина.
Новую школу строят на территории жилого комплекса "1-й Шереметьевский". Общая площадь — почти 20 тысяч квадратных метров. В здании разместят два спортивных зала, актовый зал на 500 мест, библиотеку, бассейн, лаборантскую и места для выставочных работ. Прилегающую территорию украсит зеленый сквер. Для занятий спортом будут организованы зоны воркаута, футбольное и баскетбольное поля. Реализация проекта завершится в 2025 году.
В планах на 2025 год — приступить к строительству детского сада на 400 мест рядом со школой. Это долгожданные социальные объекты для жителей микрорайона Подрезково, которые смогут приводить сюда детей и получат возможность трудоустройства в непосредственной близости к дому.
Планы по строительству учреждений образования ведут на территории всего городского округа Химки. В мае заложили капсулу в фундамент новой школы и детского сада в квартале Ивакино, которые будут открыты в 2026 году.