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Капсулу времени в основание новой школы заложили в Химках - РИА Новости, 30.08.2024
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13:51 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/khimki-1969469020.html
Капсулу времени в основание новой школы заложили в Химках
Капсулу времени в основание новой школы заложили в Химках - РИА Новости, 30.08.2024
Капсулу времени в основание новой школы заложили в Химках
В микрорайоне Подрезково городского округа Химки заложили капсулу времени в основание новой школы на 1100 мест, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T13:51
2024-08-30T13:51
химки (городской округ в московской области)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В микрорайоне Подрезково городского округа Химки заложили капсулу времени в основание новой школы на 1100 мест, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В торжественном мероприятии приняли участие глава Химок Дмитрий Волошин, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, директор проекта Марк Рябков и жители микрорайона Подрезково. "Символично, что именно сегодня, в преддверии Дня знаний, мы даем старт строительству новой школы. Жители микрорайона Подрезково очень ждут ее открытия. Это большое событие для молодых родителей и семей с детьми, которые должны быть обеспечены комфортными условиями жизни в полной мере. Социальный объект станет новым импульсом в развитии сферы образования и положит начало новому этапу формирования инфраструктуры микрорайона. Такую работу мы ведем на территории всего городского округа Химки при поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева", — цитирует пресс-служба Волошина. Новую школу строят на территории жилого комплекса "1-й Шереметьевский". Общая площадь — почти 20 тысяч квадратных метров. В здании разместят два спортивных зала, актовый зал на 500 мест, библиотеку, бассейн, лаборантскую и места для выставочных работ. Прилегающую территорию украсит зеленый сквер. Для занятий спортом будут организованы зоны воркаута, футбольное и баскетбольное поля. Реализация проекта завершится в 2025 году. В планах на 2025 год — приступить к строительству детского сада на 400 мест рядом со школой. Это долгожданные социальные объекты для жителей микрорайона Подрезково, которые смогут приводить сюда детей и получат возможность трудоустройства в непосредственной близости к дому. Планы по строительству учреждений образования ведут на территории всего городского округа Химки. В мае заложили капсулу в фундамент новой школы и детского сада в квартале Ивакино, которые будут открыты в 2026 году.
https://ria.ru/20240829/khimki-1969253225.html
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химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки)
Химки (городской округ в Московской области), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)

Капсулу времени в основание новой школы заложили в Химках

© Фото : пресс-служба администрации ХимокКапсулу времени заложили в основание новой школы в Химках
Капсулу времени заложили в основание новой школы в Химках - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : пресс-служба администрации Химок
Капсулу времени заложили в основание новой школы в Химках
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В микрорайоне Подрезково городского округа Химки заложили капсулу времени в основание новой школы на 1100 мест, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В торжественном мероприятии приняли участие глава Химок Дмитрий Волошин, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, директор проекта Марк Рябков и жители микрорайона Подрезково.
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"Символично, что именно сегодня, в преддверии Дня знаний, мы даем старт строительству новой школы. Жители микрорайона Подрезково очень ждут ее открытия. Это большое событие для молодых родителей и семей с детьми, которые должны быть обеспечены комфортными условиями жизни в полной мере. Социальный объект станет новым импульсом в развитии сферы образования и положит начало новому этапу формирования инфраструктуры микрорайона. Такую работу мы ведем на территории всего городского округа Химки при поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева", — цитирует пресс-служба Волошина.
Новую школу строят на территории жилого комплекса "1-й Шереметьевский". Общая площадь — почти 20 тысяч квадратных метров. В здании разместят два спортивных зала, актовый зал на 500 мест, библиотеку, бассейн, лаборантскую и места для выставочных работ. Прилегающую территорию украсит зеленый сквер. Для занятий спортом будут организованы зоны воркаута, футбольное и баскетбольное поля. Реализация проекта завершится в 2025 году.
В планах на 2025 год — приступить к строительству детского сада на 400 мест рядом со школой. Это долгожданные социальные объекты для жителей микрорайона Подрезково, которые смогут приводить сюда детей и получат возможность трудоустройства в непосредственной близости к дому.
Планы по строительству учреждений образования ведут на территории всего городского округа Химки. В мае заложили капсулу в фундамент новой школы и детского сада в квартале Ивакино, которые будут открыты в 2026 году.
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