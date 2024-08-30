Рейтинг@Mail.ru
Харрис в интервью CNN ни разу не коснулась темы России и Украины - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:58 30.08.2024 (обновлено: 07:10 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/kharris-1969368307.html
Харрис в интервью CNN ни разу не коснулась темы России и Украины
Харрис в интервью CNN ни разу не коснулась темы России и Украины - РИА Новости, 30.08.2024
Харрис в интервью CNN ни разу не коснулась темы России и Украины
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в своем первом предвыборном интервью телеканалу CNN ни разу не затронула вопросы, связанные с... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T04:58
2024-08-30T07:10
россия
украина
израиль
в мире
сша
выборы президента сша — 2024
камала харрис
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967962014_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_d3db95ce696a2b8f9c009b55345c2059.jpg
ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в своем первом предвыборном интервью телеканалу CNN ни разу не затронула вопросы, связанные с Россией и Украиной, а вся зарубежная повестка ее выступления ограничилась отношениями Вашингтона с Израилем.В ходе беседы, которая с перерывами на рекламу продолжалась почти час, политик сфокусировала основную часть внимания на вопросах внутренней повестки, включая предстоящие выборы, риторику ее оппонента-республиканца Дональда Трампа, ситуацию на границе с Мексикой, ее отношения с главой государства Джо Байденом и ряд других тем.При этом круг вопросов, касающихся внешней политики, был сужен до одной-единственной темы — перспективы поставок оружия Израилю в случае победы Харрис на выборах. Кандидат от демократов отвела несколько минут своей речи высказыванию на данную тему и оставшуюся часть интервью вопросов международных отношений никак не касалась.Между тем Трамп, который, в отличие от Харрис, регулярно комментирует тему конфликта между Россией и Украиной, уже лаконично дал оценку интервью Харрис, написав в соцсети TRUTH Social комментарий из единственного слова: "Скучно".
https://ria.ru/20240830/ssha-1969364923.html
https://ria.ru/20240830/ssha-1969356742.html
россия
украина
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967962014_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a4f9fdf9762e1a525f8d3a177c437e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, израиль, в мире, сша, выборы президента сша — 2024, камала харрис, дональд трамп, джо байден
Россия, Украина, Израиль, В мире, США, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден
Харрис в интервью CNN ни разу не коснулась темы России и Украины

Первое предвыборное интервью Харрис не содержало упоминания России или Украины

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в своем первом предвыборном интервью телеканалу CNN ни разу не затронула вопросы, связанные с Россией и Украиной, а вся зарубежная повестка ее выступления ограничилась отношениями Вашингтона с Израилем.
В ходе беседы, которая с перерывами на рекламу продолжалась почти час, политик сфокусировала основную часть внимания на вопросах внутренней повестки, включая предстоящие выборы, риторику ее оппонента-республиканца Дональда Трампа, ситуацию на границе с Мексикой, ее отношения с главой государства Джо Байденом и ряд других тем.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Трамп заявил, что Харрис не производит впечатление лидера США
Вчера, 03:40
При этом круг вопросов, касающихся внешней политики, был сужен до одной-единственной темы — перспективы поставок оружия Израилю в случае победы Харрис на выборах. Кандидат от демократов отвела несколько минут своей речи высказыванию на данную тему и оставшуюся часть интервью вопросов международных отношений никак не касалась.
Между тем Трамп, который, в отличие от Харрис, регулярно комментирует тему конфликта между Россией и Украиной, уже лаконично дал оценку интервью Харрис, написав в соцсети TRUTH Social комментарий из единственного слова: "Скучно".
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди американцев
Вчера, 01:02
 
РоссияУкраинаИзраильВ миреСШАВыборы президента США — 2024Камала ХаррисДональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала