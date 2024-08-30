https://ria.ru/20240830/kharris-1969368307.html
Харрис в интервью CNN ни разу не коснулась темы России и Украины
Харрис в интервью CNN ни разу не коснулась темы России и Украины - РИА Новости, 30.08.2024
Харрис в интервью CNN ни разу не коснулась темы России и Украины
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в своем первом предвыборном интервью телеканалу CNN ни разу не затронула вопросы, связанные с... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T04:58
2024-08-30T04:58
2024-08-30T07:10
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ВАШИНГТОН, 30 авг — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в своем первом предвыборном интервью телеканалу CNN ни разу не затронула вопросы, связанные с Россией и Украиной, а вся зарубежная повестка ее выступления ограничилась отношениями Вашингтона с Израилем.В ходе беседы, которая с перерывами на рекламу продолжалась почти час, политик сфокусировала основную часть внимания на вопросах внутренней повестки, включая предстоящие выборы, риторику ее оппонента-республиканца Дональда Трампа, ситуацию на границе с Мексикой, ее отношения с главой государства Джо Байденом и ряд других тем.При этом круг вопросов, касающихся внешней политики, был сужен до одной-единственной темы — перспективы поставок оружия Израилю в случае победы Харрис на выборах. Кандидат от демократов отвела несколько минут своей речи высказыванию на данную тему и оставшуюся часть интервью вопросов международных отношений никак не касалась.Между тем Трамп, который, в отличие от Харрис, регулярно комментирует тему конфликта между Россией и Украиной, уже лаконично дал оценку интервью Харрис, написав в соцсети TRUTH Social комментарий из единственного слова: "Скучно".
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россия, украина, израиль, в мире, сша, выборы президента сша — 2024, камала харрис, дональд трамп, джо байден
Россия, Украина, Израиль, В мире, США, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден
Харрис в интервью CNN ни разу не коснулась темы России и Украины
Первое предвыборное интервью Харрис не содержало упоминания России или Украины