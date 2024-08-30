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Посол России в Баку назвал цель Запада на Кавказе
Посол России в Баку назвал цель Запада на Кавказе - РИА Новости, 30.08.2024
Посол России в Баку назвал цель Запада на Кавказе
Главные задачи Запада на Южном Кавказе - это вытеснение России, а также подрыв интеграционных процессов в Евразии, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T04:19
2024-08-30T04:19
2024-08-30T04:20
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БАКУ, 30 авг – РИА Новости. Главные задачи Запада на Южном Кавказе - это вытеснение России, а также подрыв интеграционных процессов в Евразии, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов."Вмешательство Запада в дела различных стран и регионов никогда не приводило к мирному урегулированию. Их главные задачи на Южном Кавказе – не достижение долгосрочного и устойчивого мира, а вытеснение России, создание в нашем регионе искусственных разделительных линий и, в конечном счёте, подрыв интеграционных процессов в Евразии. Ради достижения этой цели Вашингтон и его союзники готовы идти на любые шаги, включая разжигание конфликтных очагов вокруг России через марионеточные правительства, такие как киевский режим", - сказал российский посол.
https://ria.ru/20240826/gruziya-1968491880.html
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россия, баку, кавказ, в мире, азербайджан, михаил евдокимов, евразия
Россия, Баку, Кавказ, В мире, Азербайджан, Михаил Евдокимов, Евразия
Посол России в Баку назвал цель Запада на Кавказе
Посол: Запад ставит целью вытеснение России на южном Кавказе, подрыв интеграций