https://ria.ru/20240830/kavkaz-1969367039.html

Посол России в Баку назвал цель Запада на Кавказе

Посол России в Баку назвал цель Запада на Кавказе - РИА Новости, 30.08.2024

Посол России в Баку назвал цель Запада на Кавказе

Главные задачи Запада на Южном Кавказе - это вытеснение России, а также подрыв интеграционных процессов в Евразии, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T04:19

2024-08-30T04:19

2024-08-30T04:20

россия

баку

кавказ

в мире

азербайджан

михаил евдокимов

евразия

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БАКУ, 30 авг – РИА Новости. Главные задачи Запада на Южном Кавказе - это вытеснение России, а также подрыв интеграционных процессов в Евразии, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов."Вмешательство Запада в дела различных стран и регионов никогда не приводило к мирному урегулированию. Их главные задачи на Южном Кавказе – не достижение долгосрочного и устойчивого мира, а вытеснение России, создание в нашем регионе искусственных разделительных линий и, в конечном счёте, подрыв интеграционных процессов в Евразии. Ради достижения этой цели Вашингтон и его союзники готовы идти на любые шаги, включая разжигание конфликтных очагов вокруг России через марионеточные правительства, такие как киевский режим", - сказал российский посол.

https://ria.ru/20240826/gruziya-1968491880.html

россия

баку

кавказ

азербайджан

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россия, баку, кавказ, в мире, азербайджан, михаил евдокимов, евразия