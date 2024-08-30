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Провести концерт Канье Уэста в Москве невозможно, заявил организатор - РИА Новости, 30.08.2024
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Шоубиз
 
12:10 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/kanye-1969430709.html
Провести концерт Канье Уэста в Москве невозможно, заявил организатор
Провести концерт Канье Уэста в Москве невозможно, заявил организатор - РИА Новости, 30.08.2024
Провести концерт Канье Уэста в Москве невозможно, заявил организатор
Проведение концерта американского рэпера Канье Уэста в Москве на сегодняшний день невозможно, потому что у российских концертных агентств нет никакой... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:10
2024-08-30T12:10
шоубиз
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канье уэст
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Проведение концерта американского рэпера Канье Уэста в Москве на сегодняшний день невозможно, потому что у российских концертных агентств нет никакой коммуникации с представителями артиста, заявил РИА Новости создатель концертного агентства T.C.I., его гендиректор Эдуард Ратников. Telegram-канал Baza ранее сообщил, что концерт Уэста не состоится в ближайшее время. Якобы стороны обговорили детали, утвердили гонорар в размере пяти миллионов долларов, оставалось лишь подтвердить площадку, но ответа от артиста не дождались. Ранее также была анонсирована примерная дата концерта – 6 сентября. "Дело в том, что официальная структура, представляющая этого артиста, его менеджмент и лейбл, молчит. Они вообще не отвечают ни на какие вопросы, связанные с творчеством Канье Уэста в текущий момент, в отношении его планов и прочего. Договориться с ним, вероятно, можно как с физическим лицом или через каких-то его друзей, но вести переговоры с ним как с довольно эксцентричным рэпером – это выстрелить себе в ногу", - сказал собеседник агентства. Ратников отметил ключевой момент невозможности организации концерта рэпера в столице: в случае если при планировании концерта Уэст все-таки не приехал бы, то организаторам было бы некого призывать к ответственности. "Его шоу – это довольно сложный технологический и художественный организм, в котором участвует большое количество артистов, музыкантов, танцовщиков, технического персонала, инженеров. Нужно транспортировать некое специальное оборудование, которое обеспечивает его красивое шоу. Эти моменты невозможно выполнить сегодня, потому что мы находимся под санкциями", - добавил Ратников. В конце июня Канье Уэст посетил столицу. Как сообщали РИА Новости в концертном агентстве T.C.I., он был в Москве исключительно с частным визитом, концерты не обсуждались и не планировались.
https://ria.ru/20240630/kane_uest-1956504533.html
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москва, канье уэст, россия, сша
Шоубиз, Москва, Канье Уэст, Россия, США
Провести концерт Канье Уэста в Москве невозможно, заявил организатор

Концертное агентство T.C.I.: представители Канье Уэста не выходят на связь

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Канье Уэст. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Проведение концерта американского рэпера Канье Уэста в Москве на сегодняшний день невозможно, потому что у российских концертных агентств нет никакой коммуникации с представителями артиста, заявил РИА Новости создатель концертного агентства T.C.I., его гендиректор Эдуард Ратников.
Telegram-канал Baza ранее сообщил, что концерт Уэста не состоится в ближайшее время. Якобы стороны обговорили детали, утвердили гонорар в размере пяти миллионов долларов, оставалось лишь подтвердить площадку, но ответа от артиста не дождались. Ранее также была анонсирована примерная дата концерта – 6 сентября.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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"Дело в том, что официальная структура, представляющая этого артиста, его менеджмент и лейбл, молчит. Они вообще не отвечают ни на какие вопросы, связанные с творчеством Канье Уэста в текущий момент, в отношении его планов и прочего. Договориться с ним, вероятно, можно как с физическим лицом или через каких-то его друзей, но вести переговоры с ним как с довольно эксцентричным рэпером – это выстрелить себе в ногу", - сказал собеседник агентства.
Ратников отметил ключевой момент невозможности организации концерта рэпера в столице: в случае если при планировании концерта Уэст все-таки не приехал бы, то организаторам было бы некого призывать к ответственности.
"Его шоу – это довольно сложный технологический и художественный организм, в котором участвует большое количество артистов, музыкантов, танцовщиков, технического персонала, инженеров. Нужно транспортировать некое специальное оборудование, которое обеспечивает его красивое шоу. Эти моменты невозможно выполнить сегодня, потому что мы находимся под санкциями", - добавил Ратников.
В конце июня Канье Уэст посетил столицу. Как сообщали РИА Новости в концертном агентстве T.C.I., он был в Москве исключительно с частным визитом, концерты не обсуждались и не планировались.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
Канье Уэст попробовал в московском ресторане пельмени, блины и икру
30 июня, 18:28
 
ШоубизМоскваКанье УэстРоссияСША
 
 
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