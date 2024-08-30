https://ria.ru/20240830/istrebiteli-1969441529.html

В Кремле прокомментировали решение Сербии купить французские истребители

В Кремле прокомментировали решение Сербии купить французские истребители - РИА Новости, 30.08.2024

В Кремле прокомментировали решение Сербии купить французские истребители

Решение Белграда купить французские военные самолеты является выбором Сербии, каждая страна руководствуется своими соображениями, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T12:49

2024-08-30T12:49

2024-08-30T12:49

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rafale

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Решение Белграда купить французские военные самолеты является выбором Сербии, каждая страна руководствуется своими соображениями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Власти Сербии подписали с Францией договор о приобретении двенадцати новых истребителей Rafale с логистическим пакетом за 2,7 миллиарда евро. "Нет, это выбор наших сербских друзей. Естественно, каждая страна руководствуется экономическими и иными соображениями при принятии подобных решений", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что Белград приобретает французские военные самолеты Rafale, объяснив это невозможностью приобретения машин у России или Китая.

https://ria.ru/20240829/istrebiteli-1969352605.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сербия, белград (город), россия, дмитрий песков, александр вучич, rafale