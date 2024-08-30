Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали решение Сербии купить французские истребители - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/istrebiteli-1969441529.html
В Кремле прокомментировали решение Сербии купить французские истребители
В Кремле прокомментировали решение Сербии купить французские истребители - РИА Новости, 30.08.2024
В Кремле прокомментировали решение Сербии купить французские истребители
Решение Белграда купить французские военные самолеты является выбором Сербии, каждая страна руководствуется своими соображениями, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:49
2024-08-30T12:49
в мире
сербия
белград (город)
россия
дмитрий песков
александр вучич
rafale
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833302210_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_35447ce4da18e7248bda9a6fdc43f49a.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Решение Белграда купить французские военные самолеты является выбором Сербии, каждая страна руководствуется своими соображениями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Власти Сербии подписали с Францией договор о приобретении двенадцати новых истребителей Rafale с логистическим пакетом за 2,7 миллиарда евро. "Нет, это выбор наших сербских друзей. Естественно, каждая страна руководствуется экономическими и иными соображениями при принятии подобных решений", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что Белград приобретает французские военные самолеты Rafale, объяснив это невозможностью приобретения машин у России или Китая.
https://ria.ru/20240829/istrebiteli-1969352605.html
сербия
белград (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833302210_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_00d5d32b886d7ec0357250bc50e08b1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, белград (город), россия, дмитрий песков, александр вучич, rafale
В мире, Сербия, Белград (город), Россия, Дмитрий Песков, Александр Вучич, Rafale
В Кремле прокомментировали решение Сербии купить французские истребители

Песков: решение Белграда купить у Франции истребители Rafale было выбором Сербии

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель Rafale
Французский многоцелевой истребитель Rafale - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Французский многоцелевой истребитель Rafale. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Решение Белграда купить французские военные самолеты является выбором Сербии, каждая страна руководствуется своими соображениями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Власти Сербии подписали с Францией договор о приобретении двенадцати новых истребителей Rafale с логистическим пакетом за 2,7 миллиарда евро.
"Нет, это выбор наших сербских друзей. Естественно, каждая страна руководствуется экономическими и иными соображениями при принятии подобных решений", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что Белград приобретает французские военные самолеты Rafale, объяснив это невозможностью приобретения машин у России или Китая.
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Rafale F3 - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Вучич объяснил покупку 12 истребителей Rafale у Франции
29 августа, 23:47
 
В миреСербияБелград (город)РоссияДмитрий ПесковАлександр ВучичRafale
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала