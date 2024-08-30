https://ria.ru/20240830/indiya-1969365736.html
Индия в июне увеличила импорт железа и стали из России в 1,4 раза
Индия в июне увеличила импорт железа и стали из России в 1,4 раза - РИА Новости, 30.08.2024
Индия в июне увеличила импорт железа и стали из России в 1,4 раза
Покупки Индией железа и стали из России в июне выросли в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 45,6 миллиона долларов, подсчитало РИА... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T04:01
2024-08-30T04:01
2024-08-30T11:34
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Покупки Индией железа и стали из России в июне выросли в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 45,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные индийской статслужбы. Всего за полгода Индия купила черных металлов у РФ на 239,3 миллиона долларов, что почти на две трети больше, чем за первые шесть месяцев 2023 года. А за весь 2023 год объемы поставок достигли 443,4 миллиона. Основными позициями импорта в июне стали продукты прямого восстановления железной руды - 39 миллионов долларов и плоский прокат из легированной стали шириной от 600 мм - 5,5 миллиона долларов. При этом в июне Россия по поставкам железа и стали стала лишь седьмой, с долей в 3,3%. В тройку главных импортеров вошли Южная Корея с долей 15% и объемом поставок в 210 миллионов долларов, Китай - 13% или 185 миллионов, а также Индонезия - 12% или 173 миллиона. Топ-5 замкнули Япония с долей в 11% (147 миллионов) и США - 5% (66 миллионов).
https://ria.ru/20240825/eksport-1968312446.html
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россия, индия, южная корея, в мире
Россия, Индия, Южная Корея, В мире
Индия в июне увеличила импорт железа и стали из России в 1,4 раза
Индия в июне увеличила импорт железа и стали из России до 45,6 миллиона долларов