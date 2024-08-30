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В Курской области обезвредили боеприпасы кассетной ракеты HIMARS - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:00 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/himars-1969502000.html
В Курской области обезвредили боеприпасы кассетной ракеты HIMARS
В Курской области обезвредили боеприпасы кассетной ракеты HIMARS - РИА Новости, 30.08.2024
В Курской области обезвредили боеприпасы кассетной ракеты HIMARS
Пиротехники обезвредили в Курской области, которая подверглась нападению ВСУ, боеприпасы кассетной ракеты HIMARS, сообщили в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:00
2024-08-30T15:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
льгов
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пиротехники обезвредили в Курской области, которая подверглась нападению ВСУ, боеприпасы кассетной ракеты HIMARS, сообщили в Telegram-канале МЧС РФ. "В Курской области пиротехники МЧС России обезвредили боеприпасы ВСУ. Очищен один из районов города Льгов, который накануне был подвержен обстрелам кассетными ракетами HIMARS. Обследовали и обезвредили территории вдоль линий электропередачи, с территории частного дома собрали все элементы беспилотника, вывезли на полигон и уничтожили", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что ночью по крыше частного жилого дома ударил беспилотник ВСУ. Дрон-камикадзе сдетонировал, разорвал кровлю, повредил чердачное помещение, потолочные перекрытия и насквозь пробил несущую стену в одной из комнат. Жители дома эвакуировались заблаговременно, никто не пострадал, добавили в МЧС. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240816/raketa-1966609249.html
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россия, курская область, льгов, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Льгов, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курской области обезвредили боеприпасы кассетной ракеты HIMARS

МЧС: пиротехники обезвредили боеприпасы кассетной ракеты HIMARS во Льгове

© МЧС России/TelegramПиротехники МЧС РФ обезвредили в Курской области боеприпасы кассетной ракеты HIMARS
Пиротехники МЧС РФ обезвредили в Курской области боеприпасы кассетной ракеты HIMARS - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© МЧС России/Telegram
Пиротехники МЧС РФ обезвредили в Курской области боеприпасы кассетной ракеты HIMARS
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пиротехники обезвредили в Курской области, которая подверглась нападению ВСУ, боеприпасы кассетной ракеты HIMARS, сообщили в Telegram-канале МЧС РФ.
"В Курской области пиротехники МЧС России обезвредили боеприпасы ВСУ. Очищен один из районов города Льгов, который накануне был подвержен обстрелам кассетными ракетами HIMARS. Обследовали и обезвредили территории вдоль линий электропередачи, с территории частного дома собрали все элементы беспилотника, вывезли на полигон и уничтожили", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что ночью по крыше частного жилого дома ударил беспилотник ВСУ. Дрон-камикадзе сдетонировал, разорвал кровлю, повредил чердачное помещение, потолочные перекрытия и насквозь пробил несущую стену в одной из комнат. Жители дома эвакуировались заблаговременно, никто не пострадал, добавили в МЧС.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьЛьговВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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