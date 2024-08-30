В Курской области обезвредили боеприпасы кассетной ракеты HIMARS
МЧС: пиротехники обезвредили боеприпасы кассетной ракеты HIMARS во Льгове
© МЧС России/TelegramПиротехники МЧС РФ обезвредили в Курской области боеприпасы кассетной ракеты HIMARS
Пиротехники МЧС РФ обезвредили в Курской области боеприпасы кассетной ракеты HIMARS
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пиротехники обезвредили в Курской области, которая подверглась нападению ВСУ, боеприпасы кассетной ракеты HIMARS, сообщили в Telegram-канале МЧС РФ.
"В Курской области пиротехники МЧС России обезвредили боеприпасы ВСУ. Очищен один из районов города Льгов, который накануне был подвержен обстрелам кассетными ракетами HIMARS. Обследовали и обезвредили территории вдоль линий электропередачи, с территории частного дома собрали все элементы беспилотника, вывезли на полигон и уничтожили", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что ночью по крыше частного жилого дома ударил беспилотник ВСУ. Дрон-камикадзе сдетонировал, разорвал кровлю, повредил чердачное помещение, потолочные перекрытия и насквозь пробил несущую стену в одной из комнат. Жители дома эвакуировались заблаговременно, никто не пострадал, добавили в МЧС.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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