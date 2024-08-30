https://ria.ru/20240830/herson-1969553713.html
Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 30.08.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне
Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко сообщил в пятницу о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:22
2024-08-30T17:22
2024-08-30T17:22
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831694540_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_fe7534e89f2d075d204e126d6f5009c5.jpg
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко сообщил в пятницу о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. "В Херсоне звучат взрывы", - написал Мрочко в своем Telegram-канале. Чиновник уточнил, что взрывы слышны в Днепровском районе города. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html
херсон
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831694540_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_c3767894ba63d0ae5e670e28794a49ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Украинские власти сообщили о взрывах в Херсоне
Глава ВГА Мрочко сообщил о взрывах в Херсоне