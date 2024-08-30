https://ria.ru/20240830/germany-1969611248.html

В Германии женщина ранила ножом пятерых пассажиров автобуса

В Германии женщина ранила ножом пятерых пассажиров автобуса - РИА Новости, 30.08.2024

В Германии женщина ранила ножом пятерых пассажиров автобуса

Женщина ранила ножом пять человек в автобусе на западе Германии, сообщила полиция района Зиген-Виттгенштайн, призвав при этом население не называть произошедшее РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T23:16

2024-08-30T23:16

2024-08-30T23:28

в мире

германия

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Женщина ранила ножом пять человек в автобусе на западе Германии, сообщила полиция района Зиген-Виттгенштайн, призвав при этом население не называть произошедшее в соцсетях терактом."Вечером в пятницу (30 августа) около 19.40 (20.40 мск - ред.) женщина ранила ножом пятерых человек в автобусе в Зиген-Айзерфельде", - говорится в заявлении полиции.Согласно заявлению, жизнь трёх человек находится в опасности, еще один человек получил тяжёлые ранения и ещё один - лёгкие.Сообщается, что автобус направлялся на фестиваль в городе Зиген, всего в нём находилось не менее 40 человек. По подозрению в нападении полиция задержала 32-летнюю женщину."Мы просим граждан не распространять ложные сообщения в социальных сетях и других местах, особенно не упоминать о теракте. У полиции нет информации по этому поводу", - добавляется в заявлении.

https://ria.ru/20240828/germaniya-1968929626.html

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в мире, германия