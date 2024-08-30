https://ria.ru/20240830/germaniya-1969539722.html

"Прямая война с Россией": в Германии встревожились из-за действий США

"Прямая война с Россией": в Германии встревожились из-за действий США - РИА Новости, 30.08.2024

"Прямая война с Россией": в Германии встревожились из-за действий США

Возможность ВСУ наносить удары по территории России ведет к максимальной эскалации украинского конфликта, написал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T16:34

2024-08-30T16:34

2024-08-30T23:15

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Возможность ВСУ наносить удары по территории России ведет к максимальной эскалации украинского конфликта, написал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США фактически дали Киеву карт-бланш на операции в российских регионах."Мы достигли последней ступени на лестнице эскалации", — написал Дотком.Бизнесмен также задался риторическим вопросом о том, когда конгресс США предоставил президенту страны Джо Байдену разрешение начать "прямую войну с Россией".На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон и Киев уже ведут переговоры о расширении зон для ударов ВСУ по российской территории.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240830/voyna-1969491062.html

https://ria.ru/20240830/ssha-1969515701.html

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