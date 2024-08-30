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"Прямая война с Россией": в Германии встревожились из-за действий США - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 30.08.2024 (обновлено: 23:15 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/germaniya-1969539722.html
"Прямая война с Россией": в Германии встревожились из-за действий США
"Прямая война с Россией": в Германии встревожились из-за действий США - РИА Новости, 30.08.2024
"Прямая война с Россией": в Германии встревожились из-за действий США
Возможность ВСУ наносить удары по территории России ведет к максимальной эскалации украинского конфликта, написал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:34
2024-08-30T23:15
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
мария захарова
германия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Возможность ВСУ наносить удары по территории России ведет к максимальной эскалации украинского конфликта, написал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США фактически дали Киеву карт-бланш на операции в российских регионах."Мы достигли последней ступени на лестнице эскалации", — написал Дотком.Бизнесмен также задался риторическим вопросом о том, когда конгресс США предоставил президенту страны Джо Байдену разрешение начать "прямую войну с Россией".На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон и Киев уже ведут переговоры о расширении зон для ударов ВСУ по российской территории.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240830/voyna-1969491062.html
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в мире, сша, украина, россия, мария захарова, германия, вооруженные силы рф, киев, джо байден, джон кирби, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Мария Захарова, Германия, Вооруженные силы РФ, Киев, Джо Байден, Джон Кирби, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Прямая война с Россией": в Германии встревожились из-за действий США

Дотком: США достигли последней ступени в эскалации украинского конфликта

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Американские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Возможность ВСУ наносить удары по территории России ведет к максимальной эскалации украинского конфликта, написал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США фактически дали Киеву карт-бланш на операции в российских регионах.
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"Мы достигли последней ступени на лестнице эскалации", — написал Дотком.
Бизнесмен также задался риторическим вопросом о том, когда конгресс США предоставил президенту страны Джо Байдену разрешение начать "прямую войну с Россией".
На прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон и Киев уже ведут переговоры о расширении зон для ударов ВСУ по российской территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияМария ЗахароваГерманияВооруженные силы РФКиевДжо БайденДжон КирбиВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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