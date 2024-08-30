https://ria.ru/20240830/gaz-1969471090.html
"Газпром" продолжает подачу газа через ГИС "Суджа"
"Газпром" продолжает подачу газа через ГИС "Суджа" - РИА Новости, 30.08.2024
"Газпром" продолжает подачу газа через ГИС "Суджа"
"Газпром" продолжает подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме: на 30... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T13:57
2024-08-30T13:57
2024-08-30T13:57
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курская область
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сергей куприянов
валерий герасимов
газпром
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. "Газпром" продолжает подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме: на 30 августа – 42,4 миллиона кубометров, что соответствует обычным уровням июля и начала августа, следует из сообщения официального представителя компании Сергея Куприянова. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 42,4 миллиона кубометров на 30 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – сказал он журналистам. С начала года прокачка держалась выше 40 миллионов кубометров в день, однако с 7 по 12 августа находилась немного ниже этой отметки. Сложившийся в текущем году максимум прокачки составляет 42,5 миллиона кубометров. В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.
https://ria.ru/20240828/gaz-1968966539.html
https://ria.ru/20240828/gaz-1968940467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, курская область, европа, сергей куприянов, валерий герасимов, газпром, вооруженные силы украины, евросоюз
Экономика, Украина, Курская область, Европа, Сергей Куприянов, Валерий Герасимов, Газпром, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
"Газпром" продолжает подачу газа через ГИС "Суджа"
Подача газа через Украину на ГИС "Суджа" близка к максимуму
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. "Газпром" продолжает подавать газ для транзита по территории Украины через газоизмерительную станцию "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме: на 30 августа – 42,4 миллиона кубометров, что соответствует обычным уровням июля и начала августа, следует из сообщения официального представителя компании Сергея Куприянова.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 42,4 миллиона кубометров на 30 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – сказал он журналистам.
С начала года прокачка держалась выше 40 миллионов кубометров в день, однако с 7 по 12 августа находилась немного ниже этой отметки. Сложившийся в текущем году максимум прокачки составляет 42,5 миллиона кубометров.
В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.