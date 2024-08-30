ФСБ задержала двух наемников из Колумбии за участие в боях на стороне ВСУ

ФСБ задержала двух граждан Колумбии за участие в боях на стороне ВСУ
Предметы, изъятые сотрудниками ФСБ России при задержании в ходе оперативно-разыскных мероприятий граждан Республики Колумбии Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александера, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил Российской Федерации в качестве наемников. В ходе обыска у задержанных обнаружены и изъяты документы, подтверждающие их противоправную деятельность, и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона "Карпатская сечь" Вооруженных сил Украины. В центре – Медина Аранда Хосе Арон. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
Предметы, изъятые сотрудниками ФСБ России при задержании в ходе оперативно-разыскных мероприятий граждан Республики Колумбии Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александера, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил Российской Федерации в качестве наемников. В ходе обыска у задержанных обнаружены и изъяты документы, подтверждающие их противоправную деятельность, и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона "Карпатская сечь" Вооруженных сил Украины. В центре – Медина Аранда Хосе Арон. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
Предметы, изъятые сотрудниками ФСБ России оперативно-разыскных мероприятий граждан Республики Колумбии Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александера, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил Российской Федерации в качестве наемников. В ходе обыска у задержанных обнаружены и изъяты документы, подтверждающие их противоправную деятельность, и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона "Карпатская сечь" Вооруженных сил Украины. В центре – Медина Аранда Хосе Арон. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
Предметы, изъятые сотрудниками ФСБ России оперативно-разыскных мероприятий граждан Республики Колумбии Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александера, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил Российской Федерации в качестве наемников. В ходе обыска у задержанных обнаружены и изъяты документы, подтверждающие их противоправную деятельность, и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона "Карпатская сечь" Вооруженных сил Украины. В центре – Медина Аранда Хосе Арон. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
Задержанный сотрудниками ФСБ России в ходе оперативно-разыскных мероприятий гражданин Республики Колумбии Анте Александер, подозреваемый в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил Российской Федерации в качестве наемника. В ходе обыска у задержанного обнаружены и изъяты документы, подтверждающие его противоправную деятельность, и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона "Карпатская сечь" Вооруженных сил Украины. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
Задержанный сотрудниками ФСБ России в ходе оперативно-разыскных мероприятий гражданин Республики Колумбии Анте Александер, подозреваемый в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил Российской Федерации в качестве наемника. В ходе обыска у задержанного обнаружены и изъяты документы, подтверждающие его противоправную деятельность, и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона "Карпатская сечь" Вооруженных сил Украины. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
Предметы, изъятые сотрудниками ФСБ России при задержании в ходе оперативно-разыскных мероприятий граждан Республики Колумбии Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александера, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил Российской Федерации в качестве наемников. В ходе обыска у задержанных обнаружены и изъяты документы, подтверждающие их противоправную деятельность, и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона "Карпатская сечь" Вооруженных сил Украины. В центре – Медина Аранда Хосе Арон. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
Предметы, изъятые сотрудниками ФСБ России оперативно-разыскных мероприятий граждан Республики Колумбии Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александера, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил Российской Федерации в качестве наемников. В ходе обыска у задержанных обнаружены и изъяты документы, подтверждающие их противоправную деятельность, и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона "Карпатская сечь" Вооруженных сил Украины. В центре – Медина Аранда Хосе Арон. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
Задержанный сотрудниками ФСБ России в ходе оперативно-разыскных мероприятий гражданин Республики Колумбии Анте Александер, подозреваемый в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил Российской Федерации в качестве наемника. В ходе обыска у задержанного обнаружены и изъяты документы, подтверждающие его противоправную деятельность, и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона "Карпатская сечь" Вооруженных сил Украины. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.