https://ria.ru/20240830/fsb-1969399322.html

ФСБ задержала двух наемников из Колумбии за участие в боях на стороне ВСУ

ФСБ задержала двух наемников из Колумбии за участие в боях на стороне ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024

ФСБ задержала двух наемников из Колумбии за участие в боях на стороне ВСУ

ФСБ задержала двух наемников из Колумбии по подозрению в участии в конфликте на стороне ВСУ, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T10:33

2024-08-30T10:33

2024-08-30T14:40

специальная военная операция на украине

россия

колумбия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969401920_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_af312efb2d237c7acccd9083d21321ab.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. ФСБ задержала двух наемников из Колумбии по подозрению в участии в конфликте на стороне ВСУ, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. "Задержаны граждане Республики Колумбии Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александер, подозреваемые в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил Российской Федерации в качестве наемников", — говорится в сообщении. При обыске у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также украинскую военную форму с символикой нацбата ВСУ "Карпатская сечь". Возбуждены уголовные дела по статье "Наемничество".На минувшей неделе правительство Колумбии внесло в конгресс законопроект, препятствующий поиску наемников в этой стране. Как заявил глава МИД Луис Хильберто Мурильо, власти хотят, чтобы "эта деятельность была запрещена в стране, чтобы группы, которые можно охарактеризовать как наемников, не тренировались, не финансировались, не создавались".По словам Мурильо, известны случаи, когда колумбийцы, оказавшиеся в зоне конфликта, хотят вернуться, но не могут этого сделать, потому что должны выполнить контракт. Кроме того, у правительства Колумбии нет достаточных инструментов, чтобы влиять на страны, где пропадают или погибают наемники.

https://ria.ru/20240218/naemniki-1928044741.html

россия

колумбия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержанные колумбийские наемники Задержанные колумбийские наемники 2024-08-30T10:33 true PT1M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, колумбия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины