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ФСБ задержала двух наемников из Колумбии за участие в боях на стороне ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
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10:33 30.08.2024 (обновлено: 14:40 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/fsb-1969399322.html
ФСБ задержала двух наемников из Колумбии за участие в боях на стороне ВСУ
ФСБ задержала двух наемников из Колумбии за участие в боях на стороне ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
ФСБ задержала двух наемников из Колумбии за участие в боях на стороне ВСУ
ФСБ задержала двух наемников из Колумбии по подозрению в участии в конфликте на стороне ВСУ, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T10:33
2024-08-30T14:40
специальная военная операция на украине
россия
колумбия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. ФСБ задержала двух наемников из Колумбии по подозрению в участии в конфликте на стороне ВСУ, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. "Задержаны граждане Республики Колумбии Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александер, подозреваемые в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил Российской Федерации в качестве наемников", — говорится в сообщении. При обыске у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также украинскую военную форму с символикой нацбата ВСУ "Карпатская сечь". Возбуждены уголовные дела по статье "Наемничество".На минувшей неделе правительство Колумбии внесло в конгресс законопроект, препятствующий поиску наемников в этой стране. Как заявил глава МИД Луис Хильберто Мурильо, власти хотят, чтобы "эта деятельность была запрещена в стране, чтобы группы, которые можно охарактеризовать как наемников, не тренировались, не финансировались, не создавались".По словам Мурильо, известны случаи, когда колумбийцы, оказавшиеся в зоне конфликта, хотят вернуться, но не могут этого сделать, потому что должны выполнить контракт. Кроме того, у правительства Колумбии нет достаточных инструментов, чтобы влиять на страны, где пропадают или погибают наемники.
https://ria.ru/20240218/naemniki-1928044741.html
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Задержанные колумбийские наемники
Задержанные колумбийские наемники
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россия, колумбия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Колумбия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
ФСБ задержала двух наемников из Колумбии за участие в боях на стороне ВСУ

ФСБ задержала двух граждан Колумбии за участие в боях на стороне ВСУ

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. ФСБ задержала двух наемников из Колумбии по подозрению в участии в конфликте на стороне ВСУ, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
"Задержаны граждане Республики Колумбии Медина Аранда Хосе Арон и Анте Александер, подозреваемые в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил Российской Федерации в качестве наемников", — говорится в сообщении.
© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанк

Предметы, изъятые сотрудниками ФСБ России при задержании в ходе оперативно-разыскных мероприятий граждан Республики Колумбии Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александера, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил Российской Федерации в качестве наемников. В ходе обыска у задержанных обнаружены и изъяты документы, подтверждающие их противоправную деятельность, и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона "Карпатская сечь" Вооруженных сил Украины. В центре – Медина Аранда Хосе Арон. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.

ФСБ России задержала колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ

Предметы, изъятые сотрудниками ФСБ России при задержании в ходе оперативно-разыскных мероприятий граждан Республики Колумбии Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александера, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил Российской Федерации в качестве наемников. В ходе обыска у задержанных обнаружены и изъяты документы, подтверждающие их противоправную деятельность, и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона "Карпатская сечь" Вооруженных сил Украины. В центре – Медина Аранда Хосе Арон. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.

© РИА Новости / ФСБ РФ
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1 из 3
© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанк

Предметы, изъятые сотрудниками ФСБ России оперативно-разыскных мероприятий граждан Республики Колумбии Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александера, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил Российской Федерации в качестве наемников. В ходе обыска у задержанных обнаружены и изъяты документы, подтверждающие их противоправную деятельность, и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона "Карпатская сечь" Вооруженных сил Украины. В центре – Медина Аранда Хосе Арон. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.

ФСБ России задержала колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ

Предметы, изъятые сотрудниками ФСБ России оперативно-разыскных мероприятий граждан Республики Колумбии Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александера, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил Российской Федерации в качестве наемников. В ходе обыска у задержанных обнаружены и изъяты документы, подтверждающие их противоправную деятельность, и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона "Карпатская сечь" Вооруженных сил Украины. В центре – Медина Аранда Хосе Арон. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.

© РИА Новости / ФСБ РФ
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2 из 3
© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанк

Задержанный сотрудниками ФСБ России в ходе оперативно-разыскных мероприятий гражданин Республики Колумбии Анте Александер, подозреваемый в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил Российской Федерации в качестве наемника. В ходе обыска у задержанного обнаружены и изъяты документы, подтверждающие его противоправную деятельность, и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона "Карпатская сечь" Вооруженных сил Украины. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.

Задержанный сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий гражданин Республики Колумбии Анте Александер, подозреваемый в участии в боевых действиях на стороне Украины

Задержанный сотрудниками ФСБ России в ходе оперативно-разыскных мероприятий гражданин Республики Колумбии Анте Александер, подозреваемый в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил Российской Федерации в качестве наемника. В ходе обыска у задержанного обнаружены и изъяты документы, подтверждающие его противоправную деятельность, и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона "Карпатская сечь" Вооруженных сил Украины. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.

© РИА Новости / ФСБ РФ
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Предметы, изъятые сотрудниками ФСБ России при задержании в ходе оперативно-разыскных мероприятий граждан Республики Колумбии Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александера, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил Российской Федерации в качестве наемников. В ходе обыска у задержанных обнаружены и изъяты документы, подтверждающие их противоправную деятельность, и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона "Карпатская сечь" Вооруженных сил Украины. В центре – Медина Аранда Хосе Арон. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.

© РИА Новости / ФСБ РФ
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1 из 3

Предметы, изъятые сотрудниками ФСБ России оперативно-разыскных мероприятий граждан Республики Колумбии Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александера, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил Российской Федерации в качестве наемников. В ходе обыска у задержанных обнаружены и изъяты документы, подтверждающие их противоправную деятельность, и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона "Карпатская сечь" Вооруженных сил Украины. В центре – Медина Аранда Хосе Арон. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.

© РИА Новости / ФСБ РФ
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2 из 3

Задержанный сотрудниками ФСБ России в ходе оперативно-разыскных мероприятий гражданин Республики Колумбии Анте Александер, подозреваемый в участии в боевых действиях на стороне Украины против Вооруженных сил Российской Федерации в качестве наемника. В ходе обыска у задержанного обнаружены и изъяты документы, подтверждающие его противоправную деятельность, и военная форма одежды украинского образца со знаками различия батальона "Карпатская сечь" Вооруженных сил Украины. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ России. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.

© РИА Новости / ФСБ РФ
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3 из 3
При обыске у задержанных нашли документы, которые подтверждают их незаконные действия, а также украинскую военную форму с символикой нацбата ВСУ "Карпатская сечь".
Возбуждены уголовные дела по статье "Наемничество".
На минувшей неделе правительство Колумбии внесло в конгресс законопроект, препятствующий поиску наемников в этой стране. Как заявил глава МИД Луис Хильберто Мурильо, власти хотят, чтобы "эта деятельность была запрещена в стране, чтобы группы, которые можно охарактеризовать как наемников, не тренировались, не финансировались, не создавались".
По словам Мурильо, известны случаи, когда колумбийцы, оказавшиеся в зоне конфликта, хотят вернуться, но не могут этого сделать, потому что должны выполнить контракт. Кроме того, у правительства Колумбии нет достаточных инструментов, чтобы влиять на страны, где пропадают или погибают наемники.
Иностранные наемники на военном полигоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
В Боготе отреагировали на гибель колумбийских наемников на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКолумбияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
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