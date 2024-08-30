https://ria.ru/20240830/forum-1969435044.html
Молодежный форум "Волга-Янцзы" посетили 11 студентов из Пермского края
Молодежный форум "Волга-Янцзы" посетили 11 студентов из Пермского края - РИА Новости, 30.08.2024
Молодежный форум "Волга-Янцзы" посетили 11 студентов из Пермского края
IX Российско-Китайский молодежный форум "Волга-Янцзы" прошел в Саратове, там побывали 11 студентов ведущих вузов Пермского края, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:47
2024-08-30T12:47
2024-08-30T12:47
пермский край
саратов
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969437289_0:191:1124:823_1920x0_80_0_0_bb7e99aef40576aa7bb49d833937db77.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. IX Российско-Китайский молодежный форум "Волга-Янцзы" прошел в Саратове, там побывали 11 студентов ведущих вузов Пермского края, сообщает пресс-служба регионального правительства. Форум объединил более 300 студентов из Приволжского федерального округа и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики. Участниками стали представители провинций Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань и города центрального подчинения Чунцин. В Агентстве по делам молодежи Прикамья поделились, что делегация продемонстрировала богатое культурное наследие региона, организовав яркую творческую презентацию на Дне России. Гости форума смогли познакомиться с традициями края через уникальные мастер-классы, национальные костюмы и церемонию чаепития с угощениями местного производства. Особый интерес у участников вызвала VR-экскурсия, позволяющая погрузиться в удивительные пейзажи и достопримечательности региона. Кроме культурной программы, представители Прикамья приняли активное участие в спортивных соревнованиях. Студентка Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПГНИУ) Арина Артамонова завоевала первое место в соревнованиях по бадминтону, а студентка Пермского государственного института культуры (ПГИК) Екатерина Петухова – второе. Форум стал значимым событием в укреплении дружеских связей между Россией и Китаем. В ходе мероприятия участники обсудили вопросы культурного обмена, совместного обучения и сотрудничества в области науки и технологий. Одним из ярких событий форума стало создание 150-метрового мурала "Волга и Янцзы – великие реки дружбы" на набережной Саратова. Изображение, созданное российскими и китайскими художниками, объединяет достопримечательности регионов ПФО и китайских провинций. Форум завершился на высокой ноте, подчеркнув важность культурного обмена и укрепления дружеских связей между молодежью двух великих стран.
https://ria.ru/20240815/gornozavodsk-1966389851.html
https://ria.ru/20240807/putin-1964666876.html
пермский край
саратов
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969437289_13:60:1057:843_1920x0_80_0_0_6f37265fe6ea4ceff238a56272a5e34b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, саратов, китай
Пермский край, Саратов, Китай
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. IX Российско-Китайский молодежный форум "Волга-Янцзы" прошел в Саратове, там побывали 11 студентов ведущих вузов Пермского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Форум объединил более 300 студентов из Приволжского федерального округа и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики. Участниками стали представители провинций Аньхой
, Сычуань
, Цзянси
, Хубэй
, Хунань
и города центрального подчинения Чунцин
.
В Агентстве по делам молодежи Прикамья поделились, что делегация продемонстрировала богатое культурное наследие региона, организовав яркую творческую презентацию на Дне России
. Гости форума смогли познакомиться с традициями края через уникальные мастер-классы, национальные костюмы и церемонию чаепития с угощениями местного производства. Особый интерес у участников вызвала VR-экскурсия, позволяющая погрузиться в удивительные пейзажи и достопримечательности региона.
Кроме культурной программы, представители Прикамья приняли активное участие в спортивных соревнованиях. Студентка Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПГНИУ) Арина Артамонова завоевала первое место в соревнованиях по бадминтону, а студентка Пермского государственного института культуры (ПГИК) Екатерина Петухова – второе.
Форум стал значимым событием в укреплении дружеских связей между Россией и Китаем
. В ходе мероприятия участники обсудили вопросы культурного обмена, совместного обучения и сотрудничества в области науки и технологий.
Одним из ярких событий форума стало создание 150-метрового мурала "Волга и Янцзы – великие реки дружбы" на набережной Саратова. Изображение, созданное российскими и китайскими художниками, объединяет достопримечательности регионов ПФО и китайских провинций.
Форум завершился на высокой ноте, подчеркнув важность культурного обмена и укрепления дружеских связей между молодежью двух великих стран.