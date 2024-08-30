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Молодежный форум "Волга-Янцзы" посетили 11 студентов из Пермского края - РИА Новости, 30.08.2024
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12:47 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/forum-1969435044.html
Молодежный форум "Волга-Янцзы" посетили 11 студентов из Пермского края
Молодежный форум "Волга-Янцзы" посетили 11 студентов из Пермского края - РИА Новости, 30.08.2024
Молодежный форум "Волга-Янцзы" посетили 11 студентов из Пермского края
IX Российско-Китайский молодежный форум "Волга-Янцзы" прошел в Саратове, там побывали 11 студентов ведущих вузов Пермского края, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:47
2024-08-30T12:47
пермский край
саратов
китай
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. IX Российско-Китайский молодежный форум "Волга-Янцзы" прошел в Саратове, там побывали 11 студентов ведущих вузов Пермского края, сообщает пресс-служба регионального правительства. Форум объединил более 300 студентов из Приволжского федерального округа и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики. Участниками стали представители провинций Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань и города центрального подчинения Чунцин. В Агентстве по делам молодежи Прикамья поделились, что делегация продемонстрировала богатое культурное наследие региона, организовав яркую творческую презентацию на Дне России. Гости форума смогли познакомиться с традициями края через уникальные мастер-классы, национальные костюмы и церемонию чаепития с угощениями местного производства. Особый интерес у участников вызвала VR-экскурсия, позволяющая погрузиться в удивительные пейзажи и достопримечательности региона. Кроме культурной программы, представители Прикамья приняли активное участие в спортивных соревнованиях. Студентка Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПГНИУ) Арина Артамонова завоевала первое место в соревнованиях по бадминтону, а студентка Пермского государственного института культуры (ПГИК) Екатерина Петухова – второе. Форум стал значимым событием в укреплении дружеских связей между Россией и Китаем. В ходе мероприятия участники обсудили вопросы культурного обмена, совместного обучения и сотрудничества в области науки и технологий. Одним из ярких событий форума стало создание 150-метрового мурала "Волга и Янцзы – великие реки дружбы" на набережной Саратова. Изображение, созданное российскими и китайскими художниками, объединяет достопримечательности регионов ПФО и китайских провинций. Форум завершился на высокой ноте, подчеркнув важность культурного обмена и укрепления дружеских связей между молодежью двух великих стран.
https://ria.ru/20240815/gornozavodsk-1966389851.html
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пермский край, саратов, китай
Пермский край, Саратов, Китай

Молодежный форум "Волга-Янцзы" посетили 11 студентов из Пермского края

© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского краяМолодежный форум "Волга-Янцзы" посетили 11 студентов из Пермского края
Молодежный форум Волга-Янцзы посетили 11 студентов из Пермского края - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского края
Молодежный форум "Волга-Янцзы" посетили 11 студентов из Пермского края
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. IX Российско-Китайский молодежный форум "Волга-Янцзы" прошел в Саратове, там побывали 11 студентов ведущих вузов Пермского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Форум объединил более 300 студентов из Приволжского федерального округа и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики. Участниками стали представители провинций Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань и города центрального подчинения Чунцин.
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В Агентстве по делам молодежи Прикамья поделились, что делегация продемонстрировала богатое культурное наследие региона, организовав яркую творческую презентацию на Дне России. Гости форума смогли познакомиться с традициями края через уникальные мастер-классы, национальные костюмы и церемонию чаепития с угощениями местного производства. Особый интерес у участников вызвала VR-экскурсия, позволяющая погрузиться в удивительные пейзажи и достопримечательности региона.
Кроме культурной программы, представители Прикамья приняли активное участие в спортивных соревнованиях. Студентка Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПГНИУ) Арина Артамонова завоевала первое место в соревнованиях по бадминтону, а студентка Пермского государственного института культуры (ПГИК) Екатерина Петухова – второе.
Форум стал значимым событием в укреплении дружеских связей между Россией и Китаем. В ходе мероприятия участники обсудили вопросы культурного обмена, совместного обучения и сотрудничества в области науки и технологий.
Одним из ярких событий форума стало создание 150-метрового мурала "Волга и Янцзы – великие реки дружбы" на набережной Саратова. Изображение, созданное российскими и китайскими художниками, объединяет достопримечательности регионов ПФО и китайских провинций.
Форум завершился на высокой ноте, подчеркнув важность культурного обмена и укрепления дружеских связей между молодежью двух великих стран.
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