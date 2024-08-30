https://ria.ru/20240830/forum-1969435044.html

Молодежный форум "Волга-Янцзы" посетили 11 студентов из Пермского края

Молодежный форум "Волга-Янцзы" посетили 11 студентов из Пермского края - РИА Новости, 30.08.2024

Молодежный форум "Волга-Янцзы" посетили 11 студентов из Пермского края

IX Российско-Китайский молодежный форум "Волга-Янцзы" прошел в Саратове, там побывали 11 студентов ведущих вузов Пермского края, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T12:47

2024-08-30T12:47

2024-08-30T12:47

пермский край

саратов

китай

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. IX Российско-Китайский молодежный форум "Волга-Янцзы" прошел в Саратове, там побывали 11 студентов ведущих вузов Пермского края, сообщает пресс-служба регионального правительства. Форум объединил более 300 студентов из Приволжского федерального округа и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики. Участниками стали представители провинций Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань и города центрального подчинения Чунцин. В Агентстве по делам молодежи Прикамья поделились, что делегация продемонстрировала богатое культурное наследие региона, организовав яркую творческую презентацию на Дне России. Гости форума смогли познакомиться с традициями края через уникальные мастер-классы, национальные костюмы и церемонию чаепития с угощениями местного производства. Особый интерес у участников вызвала VR-экскурсия, позволяющая погрузиться в удивительные пейзажи и достопримечательности региона. Кроме культурной программы, представители Прикамья приняли активное участие в спортивных соревнованиях. Студентка Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПГНИУ) Арина Артамонова завоевала первое место в соревнованиях по бадминтону, а студентка Пермского государственного института культуры (ПГИК) Екатерина Петухова – второе. Форум стал значимым событием в укреплении дружеских связей между Россией и Китаем. В ходе мероприятия участники обсудили вопросы культурного обмена, совместного обучения и сотрудничества в области науки и технологий. Одним из ярких событий форума стало создание 150-метрового мурала "Волга и Янцзы – великие реки дружбы" на набережной Саратова. Изображение, созданное российскими и китайскими художниками, объединяет достопримечательности регионов ПФО и китайских провинций. Форум завершился на высокой ноте, подчеркнув важность культурного обмена и укрепления дружеских связей между молодежью двух великих стран.

https://ria.ru/20240815/gornozavodsk-1966389851.html

https://ria.ru/20240807/putin-1964666876.html

пермский край

саратов

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, саратов, китай