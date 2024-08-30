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Каспийская флотилия пополнится кораблями с высокоточным оружием - РИА Новости, 30.08.2024
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16:39 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/flotiliya-1969541869.html
Каспийская флотилия пополнится кораблями с высокоточным оружием
Каспийская флотилия пополнится кораблями с высокоточным оружием - РИА Новости, 30.08.2024
Каспийская флотилия пополнится кораблями с высокоточным оружием
Боевой состав Каспийской флотилии в ближайшее время пополнится кораблями с высокоточным оружием, заявил главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:39
2024-08-30T16:39
безопасность
россия
каспийская флотилия
вмф рф
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Боевой состав Каспийской флотилии в ближайшее время пополнится кораблями с высокоточным оружием, заявил главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев. Основу кораблей с высокоточным оружием типа "Калибр" для Каспийской флотилии составляют малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" и проекта 21631 "Буян-М". "В ближнесрочной перспективе будет продолжено оснащение Каспийской флотилии кораблями, оснащёнными высокоточным оружием. Будет развиваться и береговая составляющая флотилии, как по направлениям оснащения вооружением, так и по направлениям интенсификации боевой учёбы и практической подготовки личного состава", - отметил Моисеев, слова которого цитирует департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. В ходе своей рабочей поездки на Каспийскую флотилию он заслушал доклады командования о ходе боевой подготовки сил в летнем периоде обучения и, в частности, о работе по развитию инфраструктуры базирования.
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безопасность, россия, каспийская флотилия, вмф рф
Безопасность, Россия, Каспийская флотилия, ВМФ РФ
Каспийская флотилия пополнится кораблями с высокоточным оружием

Главком ВМФ Моисеев: Каспийская флотилия получит корабли с высокоточным оружием

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПуск ракеты с палубы корабля ВМФ России
Пуск ракеты с палубы корабля ВМФ России - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Пуск ракеты с палубы корабля ВМФ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Боевой состав Каспийской флотилии в ближайшее время пополнится кораблями с высокоточным оружием, заявил главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев.
Основу кораблей с высокоточным оружием типа "Калибр" для Каспийской флотилии составляют малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" и проекта 21631 "Буян-М".
"В ближнесрочной перспективе будет продолжено оснащение Каспийской флотилии кораблями, оснащёнными высокоточным оружием. Будет развиваться и береговая составляющая флотилии, как по направлениям оснащения вооружением, так и по направлениям интенсификации боевой учёбы и практической подготовки личного состава", - отметил Моисеев, слова которого цитирует департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
В ходе своей рабочей поездки на Каспийскую флотилию он заслушал доклады командования о ходе боевой подготовки сил в летнем периоде обучения и, в частности, о работе по развитию инфраструктуры базирования.
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БезопасностьРоссияКаспийская флотилияВМФ РФ
 
 
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