https://ria.ru/20240830/figurant-1969360350.html

Новый фигурант по делу "Крокуса" мог получить гражданство России

Новый фигурант по делу "Крокуса" мог получить гражданство России - РИА Новости, 30.08.2024

Новый фигурант по делу "Крокуса" мог получить гражданство России

Новый фигурант по делу о теракте в "Крокус сити холле" Умеджон Солиев мог получить российское гражданство, в Душанбе он уже не живет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T02:20

2024-08-30T02:20

2024-08-30T02:24

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

москва

душанбе

крокус сити холл

крокус

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ДУШАНБЕ, 30 авг — РИА Новости. Новый фигурант по делу о теракте в "Крокус сити холле" Умеджон Солиев мог получить российское гражданство, в Душанбе он уже не живет, сообщил РИА Новости источник в МВД Таджикистана."Солиев не прописан ни в одном из четырех районов столицы Таджикистана — городе Душанбе", — сказал собеседник агентства.По его словам, "он мог получить российское гражданство, и на родине уже не прописан".Солиеву 26 лет, он уроженец Таджикистана, свидетельствуют данные МВД России, которые есть в распоряжении РИА Новости. Национальность в карточке базы розыска полиции не указана, родился в июле 1998 года в Душанбе.В четверг Басманный суд Москвы продлил срок ареста Гадоеву Шахромджону Насимовичу, Исмаилову Зубайдулло Авайдуллоевичу, Солиеву Мустакиме Абдуманоновичу, Солиеву Умеджону Абдуманоновичу и Хамидову Хусейну Абдурасуловичу. Данные фамилии ранее не звучали, однако известно, что в российских регионах были арестованы фигуранты дела о "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холл", которые также планировали совершить теракт в Каспийске.Данным фигурантам вменяются три уголовные статьи, которые полностью совпадают с предъявленным обвинением предполагаемым исполнителям теракта — это пункт "б" части 3 статьи 205 (совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы), часть 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации) и часть 4 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы). Две другие статьи — это приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК), а также незаконное изготовление взрывчатки организованной группой (часть 3 статьи 223.1 УК).Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК), а остальным — в пособничестве в совершении этого преступления.Сейчас, помимо статьи Уголовного кодекса о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

https://ria.ru/20240829/terakt-1969234314.html

https://ria.ru/20240823/terakt-1967928718.html

https://ria.ru/20240821/dolg-1967494614.html

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