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Новый фигурант по делу "Крокуса" мог получить гражданство России
Новый фигурант по делу "Крокуса" мог получить гражданство России - РИА Новости, 30.08.2024
Новый фигурант по делу "Крокуса" мог получить гражданство России
Новый фигурант по делу о теракте в "Крокус сити холле" Умеджон Солиев мог получить российское гражданство, в Душанбе он уже не живет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T02:20
2024-08-30T02:20
2024-08-30T02:24
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
москва
душанбе
крокус сити холл
крокус
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ДУШАНБЕ, 30 авг — РИА Новости. Новый фигурант по делу о теракте в "Крокус сити холле" Умеджон Солиев мог получить российское гражданство, в Душанбе он уже не живет, сообщил РИА Новости источник в МВД Таджикистана."Солиев не прописан ни в одном из четырех районов столицы Таджикистана — городе Душанбе", — сказал собеседник агентства.По его словам, "он мог получить российское гражданство, и на родине уже не прописан".Солиеву 26 лет, он уроженец Таджикистана, свидетельствуют данные МВД России, которые есть в распоряжении РИА Новости. Национальность в карточке базы розыска полиции не указана, родился в июле 1998 года в Душанбе.В четверг Басманный суд Москвы продлил срок ареста Гадоеву Шахромджону Насимовичу, Исмаилову Зубайдулло Авайдуллоевичу, Солиеву Мустакиме Абдуманоновичу, Солиеву Умеджону Абдуманоновичу и Хамидову Хусейну Абдурасуловичу. Данные фамилии ранее не звучали, однако известно, что в российских регионах были арестованы фигуранты дела о "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холл", которые также планировали совершить теракт в Каспийске.Данным фигурантам вменяются три уголовные статьи, которые полностью совпадают с предъявленным обвинением предполагаемым исполнителям теракта — это пункт "б" части 3 статьи 205 (совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы), часть 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации) и часть 4 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы). Две другие статьи — это приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК), а также незаконное изготовление взрывчатки организованной группой (часть 3 статьи 223.1 УК).Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК), а остальным — в пособничестве в совершении этого преступления.Сейчас, помимо статьи Уголовного кодекса о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.
https://ria.ru/20240829/terakt-1969234314.html
https://ria.ru/20240823/terakt-1967928718.html
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происшествия, россия, москва, душанбе, крокус сити холл, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Москва, Душанбе, Крокус Сити Холл, Крокус
Новый фигурант по делу "Крокуса" мог получить гражданство России
МВД Таджикистана: фигурант по делу "Крокуса" Солиев давно не живет в Душанбе
ДУШАНБЕ, 30 авг — РИА Новости. Новый фигурант по делу о теракте в "Крокус сити холле" Умеджон Солиев мог получить российское гражданство, в Душанбе он уже не живет, сообщил РИА Новости источник в МВД Таджикистана.
"Солиев не прописан ни в одном из четырех районов столицы Таджикистана — городе Душанбе", — сказал собеседник агентства.
По его словам, "он мог получить российское гражданство, и на родине уже не прописан".
Солиеву 26 лет, он уроженец Таджикистана, свидетельствуют данные МВД России, которые есть в распоряжении РИА Новости. Национальность в карточке базы розыска полиции не указана, родился в июле 1998 года в Душанбе
.
В четверг Басманный суд Москвы
продлил срок ареста Гадоеву Шахромджону Насимовичу, Исмаилову Зубайдулло Авайдуллоевичу, Солиеву Мустакиме Абдуманоновичу, Солиеву Умеджону Абдуманоновичу и Хамидову Хусейну Абдурасуловичу. Данные фамилии ранее не звучали, однако известно, что в российских регионах были арестованы фигуранты дела о "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холл
", которые также планировали совершить теракт в Каспийске
.
Данным фигурантам вменяются три уголовные статьи, которые полностью совпадают с предъявленным обвинением предполагаемым исполнителям теракта — это пункт "б" части 3 статьи 205 (совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы), часть 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации) и часть 4 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы). Две другие статьи — это приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК), а также незаконное изготовление взрывчатки организованной группой (часть 3 статьи 223.1 УК).
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК), а остальным — в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи Уголовного кодекса о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.