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Мишустин освободил Петра Иванова от должности замглавы ФАС
Мишустин освободил Петра Иванова от должности замглавы ФАС - РИА Новости, 30.08.2024
Мишустин освободил Петра Иванова от должности замглавы ФАС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Петра Иванова от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по его... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T07:30
2024-08-30T07:30
2024-08-30T07:30
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Петра Иванова от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по его просьбе, говорится в распоряжении на официальном портале для публикации документов кабмина. Документ датирован 29 августа 2024 года. "Освободить Иванова Петра Валерьевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе", - написано в распоряжении. Иванов был назначен замглавы ФАС в январе 2021 года. В ведомстве он курировал работу управления контроля размещения государственного заказа, управления регулирования транспорта, а также управления регулирования связи и информационных технологий. Иванов родился 15 января 1970 года. В разное время работал Кредобанке, Монтажспецбанке, Мосгортрансе, департаменте транспорта и связи Москвы, занимал пост зампредседателя правительства Московской области. С января 2016 по сентябрь 2020 года был генеральным директором ФПК. С сентября 2020 года возглавляет "Скоростные магистрали". ФПК и "Скоростные магистрали" - "дочки" РЖД.
https://ria.ru/20240823/zasedanie-1968083852.html
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россия, москва, московская область (подмосковье), петр иванов, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная пассажирская компания, скоростные магистрали, политика
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Петр Иванов, Михаил Мишустин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Федеральная пассажирская компания, Скоростные магистрали, Политика
Мишустин освободил Петра Иванова от должности замглавы ФАС
Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Иванова по его просьбе