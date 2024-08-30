https://ria.ru/20240830/fas-1969377100.html

Мишустин освободил Петра Иванова от должности замглавы ФАС

Мишустин освободил Петра Иванова от должности замглавы ФАС - РИА Новости, 30.08.2024

Мишустин освободил Петра Иванова от должности замглавы ФАС

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Петра Иванова от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по его... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T07:30

2024-08-30T07:30

2024-08-30T07:30

россия

москва

московская область (подмосковье)

петр иванов

михаил мишустин

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральная пассажирская компания

скоростные магистрали

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839589674_0:185:3145:1954_1920x0_80_0_0_5c7a0712389b5e160de1e70bf1b62566.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Петра Иванова от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по его просьбе, говорится в распоряжении на официальном портале для публикации документов кабмина. Документ датирован 29 августа 2024 года. "Освободить Иванова Петра Валерьевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе", - написано в распоряжении. Иванов был назначен замглавы ФАС в январе 2021 года. В ведомстве он курировал работу управления контроля размещения государственного заказа, управления регулирования транспорта, а также управления регулирования связи и информационных технологий. Иванов родился 15 января 1970 года. В разное время работал Кредобанке, Монтажспецбанке, Мосгортрансе, департаменте транспорта и связи Москвы, занимал пост зампредседателя правительства Московской области. С января 2016 по сентябрь 2020 года был генеральным директором ФПК. С сентября 2020 года возглавляет "Скоростные магистрали". ФПК и "Скоростные магистрали" - "дочки" РЖД.

https://ria.ru/20240823/zasedanie-1968083852.html

https://ria.ru/20240829/golosovanie-1969249777.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, московская область (подмосковье), петр иванов, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная пассажирская компания, скоростные магистрали, политика