Рейтинг@Mail.ru
Мишустин освободил Петра Иванова от должности замглавы ФАС - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:30 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/fas-1969377100.html
Мишустин освободил Петра Иванова от должности замглавы ФАС
Мишустин освободил Петра Иванова от должности замглавы ФАС - РИА Новости, 30.08.2024
Мишустин освободил Петра Иванова от должности замглавы ФАС
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Петра Иванова от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по его... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T07:30
2024-08-30T07:30
россия
москва
московская область (подмосковье)
петр иванов
михаил мишустин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная пассажирская компания
скоростные магистрали
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839589674_0:185:3145:1954_1920x0_80_0_0_5c7a0712389b5e160de1e70bf1b62566.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Петра Иванова от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по его просьбе, говорится в распоряжении на официальном портале для публикации документов кабмина. Документ датирован 29 августа 2024 года. "Освободить Иванова Петра Валерьевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе", - написано в распоряжении. Иванов был назначен замглавы ФАС в январе 2021 года. В ведомстве он курировал работу управления контроля размещения государственного заказа, управления регулирования транспорта, а также управления регулирования связи и информационных технологий. Иванов родился 15 января 1970 года. В разное время работал Кредобанке, Монтажспецбанке, Мосгортрансе, департаменте транспорта и связи Москвы, занимал пост зампредседателя правительства Московской области. С января 2016 по сентябрь 2020 года был генеральным директором ФПК. С сентября 2020 года возглавляет "Скоростные магистрали". ФПК и "Скоростные магистрали" - "дочки" РЖД.
https://ria.ru/20240823/zasedanie-1968083852.html
https://ria.ru/20240829/golosovanie-1969249777.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839589674_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_0b77d4365d7aedf1287b0aa7fdd15d02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, московская область (подмосковье), петр иванов, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная пассажирская компания, скоростные магистрали, политика
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Петр Иванов, Михаил Мишустин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Федеральная пассажирская компания, Скоростные магистрали, Политика
Мишустин освободил Петра Иванова от должности замглавы ФАС

Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Иванова по его просьбе

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПетр Иванов
Петр Иванов - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Петр Иванов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Петра Иванова от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по его просьбе, говорится в распоряжении на официальном портале для публикации документов кабмина.
Документ датирован 29 августа 2024 года.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Малков провел первое заседание комиссии Госсовета по экономике
23 августа, 16:22
"Освободить Иванова Петра Валерьевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе", - написано в распоряжении.
Иванов был назначен замглавы ФАС в январе 2021 года. В ведомстве он курировал работу управления контроля размещения государственного заказа, управления регулирования транспорта, а также управления регулирования связи и информационных технологий.
Иванов родился 15 января 1970 года. В разное время работал Кредобанке, Монтажспецбанке, Мосгортрансе, департаменте транспорта и связи Москвы, занимал пост зампредседателя правительства Московской области. С января 2016 по сентябрь 2020 года был генеральным директором ФПК. С сентября 2020 года возглавляет "Скоростные магистрали". ФПК и "Скоростные магистрали" - "дочки" РЖД.
Заседание Московской городской избирательной комиссии. 29 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
МГИК утвердил хранителей ключей для электронного голосования на выборах
29 августа, 15:00
 
РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Петр ИвановМихаил МишустинФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральная пассажирская компанияСкоростные магистралиПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала