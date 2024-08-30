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Бывший французский военный прокомментировал потерю F-16 на Украине - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:03 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/f-16-1969565135.html
Бывший французский военный прокомментировал потерю F-16 на Украине
Бывший французский военный прокомментировал потерю F-16 на Украине - РИА Новости, 30.08.2024
Бывший французский военный прокомментировал потерю F-16 на Украине
Украинские пилоты, управляющие истребителями F-16, вынуждены использовать участки автодорог в качестве взлетно-посадочных полос, что создает для них... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T18:03
2024-08-30T18:03
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
сергей лавров
нато
f-16
миг-29
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинские пилоты, управляющие истребителями F-16, вынуждены использовать участки автодорог в качестве взлетно-посадочных полос, что создает для них дополнительные риски, сообщает телеканал LCI со ссылкой на видео, полученное от бывшего французского военного Ксавье Тительмана. В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб в понедельник во время выполнения боевого задания. Позже генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. "Вместо того, чтобы взлетать с военных баз, солдаты украинской армии фактически оборудовали некоторые участки дороги, по которым обычно ездят автомобили и грузовики", - говорится в сообщении телеканала. По словам Тительмана, на некоторых километрах украинских дорог больше нет центральной разделительной полосы. При этом LCI указывает на то, что использовать военные базы на Украине для взлета неосмотрительно, так как России известно их местоположение. Бывший замначальника штаба верховного главнокомандования ОВС НАТО в Европе Мишель Яковлефф, в свою очередь, подчеркнул, что взлеты в таких условиях являются более рискованными, чем при использовании традиционных взлетно-посадочных полос. Ранее французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр заявил РИА Новости, что истребители F-16 имеют ряд существенных недостатков. Он указал на то, что F-16 - довольно хрупкий самолет по сравнению с МиГ-29 или Су, он не может приземляться на неподготовленные взлетно-посадочные полосы, например, участки шоссе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240830/f-16-1969533923.html
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россия, украина, сша, сергей лавров, нато, f-16, миг-29, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, НАТО, F-16, МиГ-29, В мире
Бывший французский военный прокомментировал потерю F-16 на Украине

Тительман: украинские пилоты F-16 вынуждены использовать автодороги как ВПП

© AP Photo / Staff Sgt. Heather LeyИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Staff Sgt. Heather Ley
Истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинские пилоты, управляющие истребителями F-16, вынуждены использовать участки автодорог в качестве взлетно-посадочных полос, что создает для них дополнительные риски, сообщает телеканал LCI со ссылкой на видео, полученное от бывшего французского военного Ксавье Тительмана.
В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб в понедельник во время выполнения боевого задания. Позже генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия.
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Военный эксперт прокомментировал потерю истребителя F-16 на Украине
Вчера, 16:15
"Вместо того, чтобы взлетать с военных баз, солдаты украинской армии фактически оборудовали некоторые участки дороги, по которым обычно ездят автомобили и грузовики", - говорится в сообщении телеканала.
По словам Тительмана, на некоторых километрах украинских дорог больше нет центральной разделительной полосы.
При этом LCI указывает на то, что использовать военные базы на Украине для взлета неосмотрительно, так как России известно их местоположение.
Бывший замначальника штаба верховного главнокомандования ОВС НАТО в Европе Мишель Яковлефф, в свою очередь, подчеркнул, что взлеты в таких условиях являются более рискованными, чем при использовании традиционных взлетно-посадочных полос.
Ранее французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр заявил РИА Новости, что истребители F-16 имеют ряд существенных недостатков. Он указал на то, что F-16 - довольно хрупкий самолет по сравнению с МиГ-29 или Су, он не может приземляться на неподготовленные взлетно-посадочные полосы, например, участки шоссе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровНАТОF-16МиГ-29В мире
 
 
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