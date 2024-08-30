https://ria.ru/20240830/f-16-1969565135.html

Бывший французский военный прокомментировал потерю F-16 на Украине

Бывший французский военный прокомментировал потерю F-16 на Украине - РИА Новости, 30.08.2024

Бывший французский военный прокомментировал потерю F-16 на Украине

Украинские пилоты, управляющие истребителями F-16, вынуждены использовать участки автодорог в качестве взлетно-посадочных полос, что создает для них... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T18:03

2024-08-30T18:03

2024-08-30T18:03

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f-16

миг-29

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинские пилоты, управляющие истребителями F-16, вынуждены использовать участки автодорог в качестве взлетно-посадочных полос, что создает для них дополнительные риски, сообщает телеканал LCI со ссылкой на видео, полученное от бывшего французского военного Ксавье Тительмана. В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб в понедельник во время выполнения боевого задания. Позже генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. "Вместо того, чтобы взлетать с военных баз, солдаты украинской армии фактически оборудовали некоторые участки дороги, по которым обычно ездят автомобили и грузовики", - говорится в сообщении телеканала. По словам Тительмана, на некоторых километрах украинских дорог больше нет центральной разделительной полосы. При этом LCI указывает на то, что использовать военные базы на Украине для взлета неосмотрительно, так как России известно их местоположение. Бывший замначальника штаба верховного главнокомандования ОВС НАТО в Европе Мишель Яковлефф, в свою очередь, подчеркнул, что взлеты в таких условиях являются более рискованными, чем при использовании традиционных взлетно-посадочных полос. Ранее французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр заявил РИА Новости, что истребители F-16 имеют ряд существенных недостатков. Он указал на то, что F-16 - довольно хрупкий самолет по сравнению с МиГ-29 или Су, он не может приземляться на неподготовленные взлетно-посадочные полосы, например, участки шоссе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240830/f-16-1969533923.html

https://ria.ru/20240830/bezuglaya-1969447150.html

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россия, украина, сша, сергей лавров, нато, f-16, миг-29, в мире