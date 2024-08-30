https://ria.ru/20240830/f-16-1969562666.html

Политолог прокомментировал крушение украинского истребителя F-16

Политолог прокомментировал крушение украинского истребителя F-16 - РИА Новости, 30.08.2024

Политолог прокомментировал крушение украинского истребителя F-16

Крушение переданного Киеву истребителя F-16 неудивительно, поскольку пилотов ВСУ тренируют на скорую руку, заявил РИА Новости бывший глава израильской... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T17:56

2024-08-30T17:56

2024-08-30T17:56

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Крушение переданного Киеву истребителя F-16 неудивительно, поскольку пилотов ВСУ тренируют на скорую руку, заявил РИА Новости бывший глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми. "Это совершенно неудивительно. Большинство этих самолетов ждет та же участь. Некоторые из них будут уничтожены на земле. Некоторые с помощью (систем противовоздушной обороны – ред.) С-300 и С-400. Или же они подойдут близко к линии фронта, и их собьют истребители. Самолеты F-16 не предназначены для воздушного боя с российскими истребителями. С другой стороны, украинские пилоты, которых тренируют небрежно и в спешке, вероятно, будут делать ошибки", - считает Кедми. В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб в понедельник во время выполнения боевого задания. Позже генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240830/f-16-1969504960.html

https://ria.ru/20240830/f-16-1969369982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, киев, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, страна.ua, f-16