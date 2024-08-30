Рейтинг@Mail.ru
Политолог прокомментировал крушение украинского истребителя F-16 - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:56 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/f-16-1969562666.html
Политолог прокомментировал крушение украинского истребителя F-16
Политолог прокомментировал крушение украинского истребителя F-16 - РИА Новости, 30.08.2024
Политолог прокомментировал крушение украинского истребителя F-16
Крушение переданного Киеву истребителя F-16 неудивительно, поскольку пилотов ВСУ тренируют на скорую руку, заявил РИА Новости бывший глава израильской... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:56
2024-08-30T17:56
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964091888_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_992efca6d1bf185e176228e7497955fa.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Крушение переданного Киеву истребителя F-16 неудивительно, поскольку пилотов ВСУ тренируют на скорую руку, заявил РИА Новости бывший глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми. "Это совершенно неудивительно. Большинство этих самолетов ждет та же участь. Некоторые из них будут уничтожены на земле. Некоторые с помощью (систем противовоздушной обороны – ред.) С-300 и С-400. Или же они подойдут близко к линии фронта, и их собьют истребители. Самолеты F-16 не предназначены для воздушного боя с российскими истребителями. С другой стороны, украинские пилоты, которых тренируют небрежно и в спешке, вероятно, будут делать ошибки", - считает Кедми. В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб в понедельник во время выполнения боевого задания. Позже генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240830/f-16-1969504960.html
https://ria.ru/20240830/f-16-1969369982.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964091888_202:0:2931:2047_1920x0_80_0_0_bbb60b174dbab8e6f70cf47fddd51782.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, киев, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, страна.ua, f-16
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Страна.ua, F-16
Политолог прокомментировал крушение украинского истребителя F-16

Кедми: крушение F-16 неудивительно, пилотов ВСУ тренируют на скорую руку

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Крушение переданного Киеву истребителя F-16 неудивительно, поскольку пилотов ВСУ тренируют на скорую руку, заявил РИА Новости бывший глава израильской спецслужбы "Натив", политолог Яков Кедми.
"Это совершенно неудивительно. Большинство этих самолетов ждет та же участь. Некоторые из них будут уничтожены на земле. Некоторые с помощью (систем противовоздушной обороны – ред.) С-300 и С-400. Или же они подойдут близко к линии фронта, и их собьют истребители. Самолеты F-16 не предназначены для воздушного боя с российскими истребителями. С другой стороны, украинские пилоты, которых тренируют небрежно и в спешке, вероятно, будут делать ошибки", - считает Кедми.
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
В Британии сделали неожиданное признание после потери F-16 на Украине
Вчера, 15:06
В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб в понедельник во время выполнения боевого задания. Позже генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Офицера насмешило заявление Зеленского после крушения F-16
Вчера, 05:35
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОСтрана.uaF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала