https://ria.ru/20240830/f-16-1969533923.html

Военный эксперт прокомментировал потерю истребителя F-16 на Украине

Военный эксперт прокомментировал потерю истребителя F-16 на Украине - РИА Новости, 30.08.2024

Военный эксперт прокомментировал потерю истребителя F-16 на Украине

Первое авиационное происшествие с разбившимся истребителем F-16, переданным ранее Украине одной из западных стран, можно считать большой репутационной потерей,... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T16:15

2024-08-30T16:15

2024-08-30T16:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

хмельницкая область

алексей леонков

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Первое авиационное происшествие с разбившимся истребителем F-16, переданным ранее Украине одной из западных стран, можно считать большой репутационной потерей, в первую очередь - для США, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что на Украине из-за ошибки пилота разбился первый из предоставленных ей Западом истребителей F-16. Украинское издание "Страна.ua" сообщало о гибели боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Генштаб ВСУ признал потерю истребителя, причины крушения выясняет спецкомиссия. Депутат Рады Марьяна Безуглая, сославшись на собственные данные, заявила, что F-16 был сбит ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб в понедельник во время выполнения боевого задания. При этом координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал во вторник, что в результате удара по району военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области был поражен объект, где дислоцировались пилоты ВСУ, проходящие обучение у иностранных инструкторов. "Абсолютно понятно, что утрата истребителя F-16 Украиной в связи с произошедшим авиапроисшествием и гибелью летчика стала для США большой репутационной потерей. Хотя при этом изначально было понятно, что ни боевые самолеты, ни танки, никакая другая техника, переданная украинской стороне, не станет тем самым "вундерваффе", которое бы решило исход конфликта на Украине", - сказал Леонков. По словам эксперта, пока все выдвинутые версии крушения F-16 равнозначны. "Надо сказать, что США не подтверждает украинскую версию авиационного происшествия, в которой она утверждает, что истребитель был сбит ракетой ЗРК Patriot. Другое предположение - ошибка пилотирования при попытке атаковать в воздухе дрон-камикадзе "Герань", - отметил эксперт. Вместе с тем, Леонков считает, что небольшие поставки F-16 и других вооружений Киеву нужны были американцам для того, чтобы использовать Украину как полигон и отрабатывать там конкретные задачи для будущих войн. "Я думаю, основная задача была именно такой", - сказал он.

https://ria.ru/20240830/f-16-1969504960.html

https://ria.ru/20240812/istrebiteli-1965215072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, хмельницкая область, алексей леонков, сергей лебедев, вооруженные силы украины, f-16