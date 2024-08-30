Рейтинг@Mail.ru
Военный эксперт прокомментировал потерю истребителя F-16 на Украине - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/f-16-1969533923.html
Военный эксперт прокомментировал потерю истребителя F-16 на Украине
Военный эксперт прокомментировал потерю истребителя F-16 на Украине - РИА Новости, 30.08.2024
Военный эксперт прокомментировал потерю истребителя F-16 на Украине
Первое авиационное происшествие с разбившимся истребителем F-16, переданным ранее Украине одной из западных стран, можно считать большой репутационной потерей,... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:15
2024-08-30T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
хмельницкая область
алексей леонков
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964093682_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3ce606ae4416a25ff4375d278b4afc67.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Первое авиационное происшествие с разбившимся истребителем F-16, переданным ранее Украине одной из западных стран, можно считать большой репутационной потерей, в первую очередь - для США, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что на Украине из-за ошибки пилота разбился первый из предоставленных ей Западом истребителей F-16. Украинское издание "Страна.ua" сообщало о гибели боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Генштаб ВСУ признал потерю истребителя, причины крушения выясняет спецкомиссия. Депутат Рады Марьяна Безуглая, сославшись на собственные данные, заявила, что F-16 был сбит ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб в понедельник во время выполнения боевого задания. При этом координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал во вторник, что в результате удара по району военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области был поражен объект, где дислоцировались пилоты ВСУ, проходящие обучение у иностранных инструкторов. "Абсолютно понятно, что утрата истребителя F-16 Украиной в связи с произошедшим авиапроисшествием и гибелью летчика стала для США большой репутационной потерей. Хотя при этом изначально было понятно, что ни боевые самолеты, ни танки, никакая другая техника, переданная украинской стороне, не станет тем самым "вундерваффе", которое бы решило исход конфликта на Украине", - сказал Леонков. По словам эксперта, пока все выдвинутые версии крушения F-16 равнозначны. "Надо сказать, что США не подтверждает украинскую версию авиационного происшествия, в которой она утверждает, что истребитель был сбит ракетой ЗРК Patriot. Другое предположение - ошибка пилотирования при попытке атаковать в воздухе дрон-камикадзе "Герань", - отметил эксперт. Вместе с тем, Леонков считает, что небольшие поставки F-16 и других вооружений Киеву нужны были американцам для того, чтобы использовать Украину как полигон и отрабатывать там конкретные задачи для будущих войн. "Я думаю, основная задача была именно такой", - сказал он.
https://ria.ru/20240830/f-16-1969504960.html
https://ria.ru/20240812/istrebiteli-1965215072.html
украина
сша
хмельницкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964093682_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_50bfc75a79830ed27f12a2afc3a1f0fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, хмельницкая область, алексей леонков, сергей лебедев, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Хмельницкая область, Алексей Леонков, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, F-16
Военный эксперт прокомментировал потерю истребителя F-16 на Украине

Эксперт Леонков назвал крушение F-16 большой репутационной потерей для США

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Первое авиационное происшествие с разбившимся истребителем F-16, переданным ранее Украине одной из западных стран, можно считать большой репутационной потерей, в первую очередь - для США, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
В четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что на Украине из-за ошибки пилота разбился первый из предоставленных ей Западом истребителей F-16. Украинское издание "Страна.ua" сообщало о гибели боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Генштаб ВСУ признал потерю истребителя, причины крушения выясняет спецкомиссия. Депутат Рады Марьяна Безуглая, сославшись на собственные данные, заявила, что F-16 был сбит ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб в понедельник во время выполнения боевого задания. При этом координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал во вторник, что в результате удара по району военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области был поражен объект, где дислоцировались пилоты ВСУ, проходящие обучение у иностранных инструкторов.
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
В Британии сделали неожиданное признание после потери F-16 на Украине
Вчера, 15:06
"Абсолютно понятно, что утрата истребителя F-16 Украиной в связи с произошедшим авиапроисшествием и гибелью летчика стала для США большой репутационной потерей. Хотя при этом изначально было понятно, что ни боевые самолеты, ни танки, никакая другая техника, переданная украинской стороне, не станет тем самым "вундерваффе", которое бы решило исход конфликта на Украине", - сказал Леонков.
По словам эксперта, пока все выдвинутые версии крушения F-16 равнозначны.
"Надо сказать, что США не подтверждает украинскую версию авиационного происшествия, в которой она утверждает, что истребитель был сбит ракетой ЗРК Patriot. Другое предположение - ошибка пилотирования при попытке атаковать в воздухе дрон-камикадзе "Герань", - отметил эксперт.
Вместе с тем, Леонков считает, что небольшие поставки F-16 и других вооружений Киеву нужны были американцам для того, чтобы использовать Украину как полигон и отрабатывать там конкретные задачи для будущих войн.
"Я думаю, основная задача была именно такой", - сказал он.
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
"Знаем их еще с училища". Что в российской армии говорят об F-16
12 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАХмельницкая областьАлексей ЛеонковСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала