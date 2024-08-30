СМИ: потеря F-16 ударила по усилиям Запада в переоснащении Киева
MWM: потеря F-16 представляет удар по усилиям Запада в переоснащении Киева
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Потеря истребителя F-16 Украиной представляет собой значительный удар по усилиям Запада по переоснащению Киева и в зависимости от обстоятельств может иметь последствия для будущего этих усилий, пишет журнал Military Watch Magazine.
"Потеря одного из шести поставленных F-16 представляет собой значительный удар по усилиям Запада по переоснащению восточноевропейской страны... и в зависимости от обстоятельств потери потенциально может иметь значительные последствия для будущего этих усилий", - говорится в публикации.
В четверг генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.
В МИД РФ ранее заявляли, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.