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СМИ: потеря F-16 ударила по усилиям Запада в переоснащении Киева - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 30.08.2024 (обновлено: 15:33 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/f-16-1969509190.html
СМИ: потеря F-16 ударила по усилиям Запада в переоснащении Киева
СМИ: потеря F-16 ударила по усилиям Запада в переоснащении Киева - РИА Новости, 30.08.2024
СМИ: потеря F-16 ударила по усилиям Запада в переоснащении Киева
Потеря истребителя F-16 Украиной представляет собой значительный удар по усилиям Запада по переоснащению Киева и в зависимости от обстоятельств может иметь... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:20
2024-08-30T15:33
специальная военная операция на украине
сергей лавров
украина
россия
киев
нато
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Потеря истребителя F-16 Украиной представляет собой значительный удар по усилиям Запада по переоснащению Киева и в зависимости от обстоятельств может иметь последствия для будущего этих усилий, пишет журнал Military Watch Magazine. "Потеря одного из шести поставленных F-16 представляет собой значительный удар по усилиям Запада по переоснащению восточноевропейской страны... и в зависимости от обстоятельств потери потенциально может иметь значительные последствия для будущего этих усилий", - говорится в публикации. В четверг генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания. В МИД РФ ранее заявляли, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240830/bezuglaya-1969447150.html
https://ria.ru/20240830/f-16-1969504960.html
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сергей лавров, украина, россия, киев, нато, вооруженные силы украины, f-16, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Украина, Россия, Киев, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16, В мире
СМИ: потеря F-16 ударила по усилиям Запада в переоснащении Киева

MWM: потеря F-16 представляет удар по усилиям Запада в переоснащении Киева

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Потеря истребителя F-16 Украиной представляет собой значительный удар по усилиям Запада по переоснащению Киева и в зависимости от обстоятельств может иметь последствия для будущего этих усилий, пишет журнал Military Watch Magazine.
"Потеря одного из шести поставленных F-16 представляет собой значительный удар по усилиям Запада по переоснащению восточноевропейской страны... и в зависимости от обстоятельств потери потенциально может иметь значительные последствия для будущего этих усилий", - говорится в публикации.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
"Не вижу". На Украине задали жесткий вопрос после крушения F-16
Вчера, 13:00
В четверг генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.
В МИД РФ ранее заявляли, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
В Британии сделали неожиданное признание после потери F-16 на Украине
Вчера, 15:06
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровУкраинаРоссияКиевНАТОВооруженные силы УкраиныF-16В мире
 
 
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