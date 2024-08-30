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В Британии сделали неожиданное признание после потери F-16 на Украине - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:06 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/f-16-1969504960.html
В Британии сделали неожиданное признание после потери F-16 на Украине
В Британии сделали неожиданное признание после потери F-16 на Украине - РИА Новости, 30.08.2024
В Британии сделали неожиданное признание после потери F-16 на Украине
Гибель украинского пилота F-16 причинит больше вреда, чем потеря истребителя, у Украины осталось всего пять пилотов, обученных летать на F-16, пишет британская... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:06
2024-08-30T15:06
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Гибель украинского пилота F-16 причинит больше вреда, чем потеря истребителя, у Украины осталось всего пять пилотов, обученных летать на F-16, пишет британская газета Telegraph. В четверг генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания. "Гибель одного из немногих украинских пилотов F-16 причинит больше вреда, чем потеря истребителя... Месь был одним из шести пилотов в стране, обученных летать на F-16", - пишет издание. В МИД РФ ранее заявляли, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240504/f-16-1943749574.html
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украина, россия, сша, нато, вооруженные силы украины, f-16, в мире, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16, В мире, Великобритания
В Британии сделали неожиданное признание после потери F-16 на Украине

Telegraph: гибель пилота F-16 причинит больше вреда ВСУ, чем потеря истребителя

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Гибель украинского пилота F-16 причинит больше вреда, чем потеря истребителя, у Украины осталось всего пять пилотов, обученных летать на F-16, пишет британская газета Telegraph.
В четверг генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.
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"Гибель одного из немногих украинских пилотов F-16 причинит больше вреда, чем потеря истребителя... Месь был одним из шести пилотов в стране, обученных летать на F-16", - пишет издание.
В МИД РФ ранее заявляли, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
"Знаем их еще с училища". Что в российской армии говорят об F-16
12 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАНАТОВооруженные силы УкраиныF-16В миреВеликобритания
 
 
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