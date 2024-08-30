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"Счет открыт". В Госдуме прокомментировали уничтожение F-16 на Украине - РИА Новости, 30.08.2024
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09:21 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/f-16-1969386005.html
"Счет открыт". В Госдуме прокомментировали уничтожение F-16 на Украине
"Счет открыт". В Госдуме прокомментировали уничтожение F-16 на Украине - РИА Новости, 30.08.2024
"Счет открыт". В Госдуме прокомментировали уничтожение F-16 на Украине
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что счет по уничтожению американских истребителей F-16 на территории Украины... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T09:21
2024-08-30T09:21
в мире
украина
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что счет по уничтожению американских истребителей F-16 на территории Украины открыт и он будет приумножен. Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, сославшись на собственные данные, заявила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot на службе у ВСУ из-за дискоординации между подразделениями, но военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота и то, что он "не справился с управлением". "Счет открыт и будет постоянно приумножаться, в том числе, с помощью нашей системы противовоздушной обороны", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, западное оружие эффективно только для борьбы с мирными гражданами и инфраструктурой, а на поле боя не выдерживает конкуренции с российским. "Западным военным корпорациям впору прекратить поставки оружия Украине, пока киевский режим окончательно не подмочил их репутацию, показав слабые и уязвимые стороны западного вооружения, тем самым сорвав им крупные международные контракты", - сказал депутат. Ранее в четверг генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.
https://ria.ru/20240829/f-16-1969351566.html
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в мире, украина, михаил шеремет, вооруженные силы украины, страна.ua, f-16
В мире, Украина, Михаил Шеремет, Вооруженные силы Украины, Страна.ua, F-16
"Счет открыт". В Госдуме прокомментировали уничтожение F-16 на Украине

Депутат Шеремет: счет по уничтожению F-16 на Украине открыт и будет приумножен

© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель F-16 . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что счет по уничтожению американских истребителей F-16 на территории Украины открыт и он будет приумножен.
Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, сославшись на собственные данные, заявила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot на службе у ВСУ из-за дискоординации между подразделениями, но военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота и то, что он "не справился с управлением".
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"Счет открыт и будет постоянно приумножаться, в том числе, с помощью нашей системы противовоздушной обороны", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, западное оружие эффективно только для борьбы с мирными гражданами и инфраструктурой, а на поле боя не выдерживает конкуренции с российским.
"Западным военным корпорациям впору прекратить поставки оружия Украине, пока киевский режим окончательно не подмочил их репутацию, показав слабые и уязвимые стороны западного вооружения, тем самым сорвав им крупные международные контракты", - сказал депутат.
Ранее в четверг генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Украинское издание "Страна.ua" ранее сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Летчик Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.
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В миреУкраинаМихаил ШереметВооруженные силы УкраиныСтрана.uaF-16
 
 
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