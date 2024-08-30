https://ria.ru/20240830/f-16-1969369982.html
Офицера насмешило заявление Зеленского после крушения F-16
Офицера насмешило заявление Зеленского после крушения F-16 - РИА Новости, 30.08.2024
Офицера насмешило заявление Зеленского после крушения F-16
Просьба Владимира Зеленского о поставках Украине более 100 истребителей F-16 выглядит нелепо после крушения одного из лучших пилотов ВСУ, заявил отставной... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T05:35
2024-08-30T05:35
2024-08-30T11:34
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964092614_0:2:3001:1690_1920x0_80_0_0_17e30b8b55f94963f5d9c5c2c5136c07.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Просьба Владимира Зеленского о поставках Украине более 100 истребителей F-16 выглядит нелепо после крушения одного из лучших пилотов ВСУ, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в своем блоге YouTube."Зеленский утверждает, что им необходимо в общей сложности 100 (истребителей. — Прим. ред.), но где они возьмут пилотов — никто не знает, особенно если это (крушение. — Прим. ред.) было ошибкой вашего лучшего пилота. Что тогда говорить об остальных?" — задался вопросом офицер.Как считает эксперт, попытка западных инструкторов пересадить на F-16 военных ВСУ, привыкших летать на советских самолетах, была неудачной. Самих американцев обучают этой профессии как минимум два года, напомнил офицер.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно около 160 истребителей американского производства.В четверг Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что первый из предоставленных Западом истребителей разбился из-за ошибки пилота.
https://ria.ru/20240829/istrebitel-1969338642.html
https://ria.ru/20240829/istrebitel-1969343177.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964092614_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_a55bc8db250f09a7aa092740073f8014.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Офицера насмешило заявление Зеленского после крушения F-16
Офицера ВС США Дэвиса насмешило заявление Зеленского после крушения F-16 ВСУ
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Просьба Владимира Зеленского о поставках Украине более 100 истребителей F-16 выглядит нелепо после крушения одного из лучших пилотов ВСУ, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в своем блоге
YouTube.
"Зеленский утверждает, что им необходимо в общей сложности 100 (истребителей. — Прим. ред.), но где они возьмут пилотов — никто не знает, особенно если это (крушение. — Прим. ред.) было ошибкой вашего лучшего пилота. Что тогда говорить об остальных?" — задался вопросом офицер.
Как считает эксперт, попытка западных инструкторов пересадить на F-16 военных ВСУ, привыкших летать на советских самолетах, была неудачной. Самих американцев обучают этой профессии как минимум два года, напомнил офицер.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно около 160 истребителей американского производства.
В четверг Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что первый из предоставленных Западом истребителей разбился из-за ошибки пилота.