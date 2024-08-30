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Безработица в еврозоне в июле снизилась до 6,4% - РИА Новости, 30.08.2024
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12:10 30.08.2024 (обновлено: 12:30 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/evrozona-1969430499.html
Безработица в еврозоне в июле снизилась до 6,4%
Безработица в еврозоне в июле снизилась до 6,4% - РИА Новости, 30.08.2024
Безработица в еврозоне в июле снизилась до 6,4%
Безработица в еврозоне в июле снизилась до 6,4% с уровня июня в 6,5%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:10
2024-08-30T12:30
евростат
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Безработица в еврозоне в июле снизилась до 6,4% с уровня июня в 6,5%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали сохранения показателя на уровне июня в 6,5%.В ЕС безработица в июле сохранилась на уровне июня в 6%.В июле 2023 года безработица в еврозоне составляла 6,6%, а в ЕС - 6%.В абсолютном выражении число безработных в ЕС в отчетном периоде составило 13,108 миллиона человек, из них в странах зоны евро - 10,99 миллиона.В страновом разрезе самая низкая безработица по итогам июля была зафиксирована в Чехии (2,7%), Польше (2,9%), на Мальте (3%). Самый высокий уровень наблюдался в Испании (11,5%), Греции (9,9%) и Финляндии (8,4%).
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евростат
Евростат
Безработица в еврозоне в июле снизилась до 6,4%

Евростат: безработица в еврозоне в июле снизилась до 6,4%

© Fotolia / nitoФлаг и деньги Евросоюза
Флаг и деньги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Fotolia / nito
Флаг и деньги Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Безработица в еврозоне в июле снизилась до 6,4% с уровня июня в 6,5%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали сохранения показателя на уровне июня в 6,5%.
В ЕС безработица в июле сохранилась на уровне июня в 6%.
В июле 2023 года безработица в еврозоне составляла 6,6%, а в ЕС - 6%.
В абсолютном выражении число безработных в ЕС в отчетном периоде составило 13,108 миллиона человек, из них в странах зоны евро - 10,99 миллиона.
В страновом разрезе самая низкая безработица по итогам июля была зафиксирована в Чехии (2,7%), Польше (2,9%), на Мальте (3%). Самый высокий уровень наблюдался в Испании (11,5%), Греции (9,9%) и Финляндии (8,4%).
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