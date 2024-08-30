https://ria.ru/20240830/evrozona-1969430499.html
Безработица в еврозоне в июле снизилась до 6,4%
Безработица в еврозоне в июле снизилась до 6,4% - РИА Новости, 30.08.2024
Безработица в еврозоне в июле снизилась до 6,4%
Безработица в еврозоне в июле снизилась до 6,4% с уровня июня в 6,5%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:10
2024-08-30T12:10
2024-08-30T12:30
евростат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75409/68/754096832_0:0:4288:2412_1920x0_80_0_0_76c807a551f20dc4378dcb3128cb3ab9.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Безработица в еврозоне в июле снизилась до 6,4% с уровня июня в 6,5%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали сохранения показателя на уровне июня в 6,5%.В ЕС безработица в июле сохранилась на уровне июня в 6%.В июле 2023 года безработица в еврозоне составляла 6,6%, а в ЕС - 6%.В абсолютном выражении число безработных в ЕС в отчетном периоде составило 13,108 миллиона человек, из них в странах зоны евро - 10,99 миллиона.В страновом разрезе самая низкая безработица по итогам июля была зафиксирована в Чехии (2,7%), Польше (2,9%), на Мальте (3%). Самый высокий уровень наблюдался в Испании (11,5%), Греции (9,9%) и Финляндии (8,4%).
https://ria.ru/20240731/bezrabotitsa-1963277970.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75409/68/754096832_262:0:4059:2848_1920x0_80_0_0_fa406ab492113a4c858f9e7ceaebae8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евростат
Безработица в еврозоне в июле снизилась до 6,4%
Евростат: безработица в еврозоне в июле снизилась до 6,4%
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Безработица в еврозоне в июле снизилась до 6,4% с уровня июня в 6,5%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали сохранения показателя на уровне июня в 6,5%.
В ЕС безработица в июле сохранилась на уровне июня в 6%.
В июле 2023 года безработица в еврозоне составляла 6,6%, а в ЕС - 6%.
В абсолютном выражении число безработных в ЕС в отчетном периоде составило 13,108 миллиона человек, из них в странах зоны евро - 10,99 миллиона.
В страновом разрезе самая низкая безработица по итогам июля была зафиксирована в Чехии (2,7%), Польше (2,9%), на Мальте (3%). Самый высокий уровень наблюдался в Испании (11,5%), Греции (9,9%) и Финляндии (8,4%).