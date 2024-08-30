https://ria.ru/20240830/evrozona-1969430499.html

Безработица в еврозоне в июле снизилась до 6,4%

Безработица в еврозоне в июле снизилась до 6,4% - РИА Новости, 30.08.2024

Безработица в еврозоне в июле снизилась до 6,4%

Безработица в еврозоне в июле снизилась до 6,4% с уровня июня в 6,5%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T12:10

2024-08-30T12:10

2024-08-30T12:30

евростат

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Безработица в еврозоне в июле снизилась до 6,4% с уровня июня в 6,5%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали сохранения показателя на уровне июня в 6,5%.В ЕС безработица в июле сохранилась на уровне июня в 6%.В июле 2023 года безработица в еврозоне составляла 6,6%, а в ЕС - 6%.В абсолютном выражении число безработных в ЕС в отчетном периоде составило 13,108 миллиона человек, из них в странах зоны евро - 10,99 миллиона.В страновом разрезе самая низкая безработица по итогам июля была зафиксирована в Чехии (2,7%), Польше (2,9%), на Мальте (3%). Самый высокий уровень наблюдался в Испании (11,5%), Греции (9,9%) и Финляндии (8,4%).

https://ria.ru/20240731/bezrabotitsa-1963277970.html

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