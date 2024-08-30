https://ria.ru/20240830/evrosoyuz-1969422657.html

Сенатор прокомментировал слова Борреля об ударах европейским оружием

Сенатор прокомментировал слова Борреля об ударах европейским оружием - РИА Новости, 30.08.2024

Сенатор прокомментировал слова Борреля об ударах европейским оружием

Слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о возможности нанесения европейским оружием ударов по территории РФ можно квалифицировать как публичный призыв к... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T11:50

2024-08-30T11:50

2024-08-30T11:59

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о возможности нанесения европейским оружием ударов по территории РФ можно квалифицировать как публичный призыв к осуществлению террористической деятельности, заявил РИА Новости сенатор РФ Сергей Перминов.Снятие странами ЕС запретов на использование ВСУ европейского оружия для ударов вглубь российской территории не означает "вступление в войну с Москвой", об этом говорить "смешно", заявил ранее Боррель. Он призвал страны Евросоюза разрешить удары европейским оружием по территории, которую ЕС признает российской."Если про правовую квалификацию, то подобного рода заявления "тянут" лет на 15-20 заключения, так как это публичный призыв к осуществлению террористической деятельности", - сказал Перминов.Сенатор также отметил, что современная дихотомия сознания европейской элиты — это "новая шизофреническая нормальность".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240830/--1969406976.html

https://ria.ru/20240830/vsu-1969394697.html

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россия, украинский демократический альянс за реформы (удар), в мире, украина, сша, жозеп боррель, сергей перминов, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, евросоюз