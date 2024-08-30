https://ria.ru/20240830/evdokimov-1969273029.html

Михаил Евдокимов: миссия ЕС в Армении собирает данные против Баку и Москвы

Михаил Евдокимов: миссия ЕС в Армении собирает данные против Баку и Москвы - РИА Новости, 30.08.2024

Михаил Евдокимов: миссия ЕС в Армении собирает данные против Баку и Москвы

Баку и Ереван заявляли о готовности подписать мирный договор в ноябре этого года. О том, выступает ли Москва посредником между сторонами, на какой договорной... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T11:00

2024-08-30T11:00

2024-08-30T11:00

интервью

россия

азербайджан

михаил евдокимов (посол россии в азербайджане)

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Баку и Ереван заявляли о готовности подписать мирный договор в ноябре этого года. О том, выступает ли Москва посредником между сторонами, на какой договорной базе идут переговоры, а также во что превратилась миссия ЕС в Армении, в интервью РИА Новости рассказал посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов. — Михаил Николаевич, как вы можете охарактеризовать российско-азербайджанские отношения на данном этапе, учитывая существующие в мире геополитические реалии?— Двусторонние отношения между нашими странами базируются на нескольких несущих элементах, основной из которых – многолетние дружеские и уважительные отношения президентов России и Азербайджана. Важнейшим событием этого года стал государственный визит президента России Владимира Путина в Баку 18-19 августа.Большое значение имеет Декларация о союзническом взаимодействии, подписанная главами государств в феврале 2022 года. Важно, что российско-азербайджанский диалог не подвержен конъюнктурным изменениям и развивается по восходящей, растет общее число точек соприкосновения по глобальным вопросам международной повестки дня.Еще одним важным фактором наших отношений является наличие мощной договорно-правовой базы, которая насчитывает более 260 межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, не говоря уже о межрегиональной составляющей. Договорно-правовой массив постоянно совершенствуется, пересматриваются старые документы, разрабатываются новые.Третьим краеугольным камнем является наше интенсивное взаимодействие в сфере экономики. 9 августа в Баку состоялось 22-е заседание двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сопредседателями которой являются вице-премьеры Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев. В ходе заседания были подробно обсуждены вопросы по самому широкому спектру: торгово-экономическое партнерство, финансово-инвестиционная деятельность, промышленная кооперация, развитие сотрудничества в сферах транспорта, энергетики и сельского хозяйства.В фокусе постоянного внимания и вопросы культурно-гуманитарного блока.На передний план вышла также работа по предотвращению обмеления Каспия, который является уникальным по своей природе водоемом, требующая совместных усилий как в двустороннем, так и пятистороннем формате. По предложению азербайджанской стороны инициирована работа над созданием рабочей группы с привлечением экспертов из научных и государственных структур.Неотъемлемой составляющей двусторонних отношений является межрегиональное сотрудничество. Около 80 субъектов Российской Федерации поддерживают связи с Азербайджанской Республикой, из которых более 20 заключили соглашения о сотрудничестве с правительством Азербайджанской Республики в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях. Сложившиеся за более чем 30-летний период контакты российских регионов с азербайджанскими партнерами доказали свою востребованность и высокую эффективность. В феврале этого годав Минеральных Водах успешно прошел XII Российско–Азербайджанский межрегиональный форум. Следующее подобное мероприятие планируется в 2025 году в Азербайджане.У нас очень тесные связи в сферах образования, науки и культуры. Руководство Азербайджана оказывает планомерную поддержку русского языка и русскоязычного образования, которое очень востребовано у местной молодежи. В 2023-2024 учебном году 270 граждан Азербайджана направлено на обучение в Россию в рамках квоты правительства Российской Федерации. Азербайджанские школьники активно участвуют в ежегодной олимпиаде по русскому языку, просветительских диктантах, литературных и музыкальных проектах, осуществляемых Русским домом в Баку и организациями российских соотечественников. В настоящее время прорабатывается вопрос создания в Азербайджане совместного вуза с участием Санкт-Петербургского госуниверситета.В Азербайджане проявляют большой интерес к гастролям музыкальных и театральных коллективов из России, новинкам нашего кинематографа. После длительного перерыва, связанного с пандемией COVID-19, возобновлены перекрестные Дни культуры двух стран.В частности, в Баку в июне этого года с успехом прошли Дни культуры России, а в следующем уже в нашей стране ожидаются аналогичные Дни культуры Азербайджана. Уверен, что в ближайшее время нас ожидает еще много ярких совместных культурных событий – выставок, спектаклей, кинопоказов, концертов.— Как бы вы прокомментировали визит президента России Владимира Путина в Азербайджан? В чем заключалась цель визита? Ожидаются ли еще визиты высокопоставленных лиц Российской Федерации до конца текущего года?— Государственный визит президента России Владимира Путина в Баку стал без всякого преувеличения историческим – это был первый визит столь высокого уровня в истории российско-азербайджанских межгосударственных отношений.Принимающей стороной была создана подчеркнуто теплая и конструктивная атмосфера, отвечающая союзническому уровню двусторонних отношений, обеспечена максимально широкая представленность делегаций на переговорах. Это позволило провести детальное обсуждение всего комплекса взаимодействия между нашими странами, по итогам которого было подписано шесть документов. В работе находится еще около трех десятков межправительственных и межведомственных соглашений.Таким образом, президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев закрепили союзнические основы двусторонних отношений, придали новый импульс углублению ключевых направлений сотрудничества, а также наметили масштабные задачи по новым перспективным проектам, реализация которых будет способствовать не только прагматичным интересам России и Азербайджана, но и пойдут на пользу всего региона.Что касается взаимных визитов высокого уровня, то общий настрой на наращивание партнерства позволяет с уверенностью сказать, что интенсивность политических контактов между нашими странами будет только увеличиваться.— Расскажите, пожалуйста, о совместных планах наших стран на конец 2024 года.— Как писал Владимир Маяковский в поэме "Хорошо!": "Я планов наших люблю громадье, размаха шаги саженьи". Ожидается ряд двусторонних встреч на высшем и высоком уровнях, в том числе приезд в Баку представительных российских делегаций на глобальный экологический саммит в ноябре этого года. 12-14 сентября состоится X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур, в котором ожидается участие представителей Азербайджана. 19-20 сентября в Баку пройдут гастроли Александринского театра – старейшего национального театра России. Наши писатели и издательства в октябре этого года приедут на главное азербайджанское ежегодное литературное событие – Бакинскую международную книжную выставку-ярмарку. 20 сентября в Русском доме в Баку открывается выставка российских вузов, в рамках которой руководители и представители более 25 высших учебных заведений из России смогут рассказать всем желающим о своих образовательных программах. 15 октября отметим 210-летний юбилей Михаила Лермонтова. В частности, планируются литературно-поэтические "Лермонтовские вечера" в городе Гусаре, где поэт жил и творил несколько дней во время военной службы на Кавказе.— Каких цифр в товарообороте и иных целей Москва и Баку намерены достичь по итогам 2024 года?— Из года в год мы наблюдаем устойчивую положительную динамику во взаимной торговле между нашими странами. Так, за последнюю пятилетку с 2019 по 2023 годы взаимный товарооборот между Россией и Азербайджаном увеличился почти вдвое, превысив по итогам истекшего года 4 миллиарда долларов. Если же посмотреть на статистику за январь-июль текущего года, то можно с уверенностью констатировать, что общий тренд на наращивание торгово-экономический связей сохраняется: товарооборот вырос еще на 5 процентов и достиг по итогам семи месяцев 2,573 миллиардов долларов. Надеемся по итогам года выйти на показатель в 4,5 миллиарда долларов, а может быть и выше.И это, конечно, не потолок. Как было отмечено в ходе визита президента России Владимира Путина в Баку, в сфере экономического партнерства между нашими странами имеется значительный потенциал. Под руководством вице-премьеров наших стран, сопредседателей межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева, 22 января 2024 года был утвержден план мероприятий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на трехлетний период до 2026 года. Он касается развития не только торгово-экономического сотрудничества, но также наращивания инвестиционного партнерства, взаимодействия в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта, энергетики и инновационных технологий. По всем этим трекам ожидаем дальнейших положительных показателей.Важно также, что Москва и Баку демонстрируют твердый настрой на повышение пропускной способности международного транспортного коридора "Север-Юг", который становится важной транспортной артерией на большом Евразийской пространстве.Хозяйствующие субъекты России и Азербайджана активнее переходят во взаиморасчетах на наши национальные валюты. Если в 2023 году их доля составляла 58 процентов, то к июлю текущего года она превысила 73 процента. И это объективно востребованный процесс, обеспечивающий суверенитет государств, на которые внешние силы без тени смущения и оглядки на международное право пытаются оказать давление нелегитимными санкциями.Нас определенно радует, что красоты и гостеприимство Азербайджана все больше приходятся по душе российским туристам, за которыми закрепилось почетное первое место среди всех иностранцев, посещающих Азербайджан. Текущие темпы роста турпотока позволяют прогнозировать, что число россиян, выбравших отдых в Азербайджане, превысит 1 миллион человек по итогам текущего года. Отмечаем также и рост встречного потока туристов из Азербайджана в Россию. Ежедневно между разными городами наших стран выполняется порядка 20 авиарейсов. Привлекательным для путешественников может стать запуск круизных маршрутов по Волге и Каспию.— Азербайджан и Армения продолжительное время ведут переговоры по мирному соглашению. В прессе много спекуляций относительно российского и западного посредничества по проекту мирного договора. В чем их отличие? Какая площадка более удобна для сторон? Насколько стороны близки к заключению соглашения? Как вы считаете, возможно ли подписание договора в 2024 году?— Судя по официальным заявлениям сторон, проект мирного договора между Азербайджаном и Арменией практически согласован. Как подчеркнул президент Владимир Путин в ходе государственного визита, Россия была бы рада внести вклад в его подписание. Надеюсь, что это случится как можно скорее, поскольку это стало бы важным шагом к достижению устойчивого мира и процветания на Южном Кавказе.Важно, что переговоры между двумя сторонами идут в русле комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов. Речь идет, помимо согласования будущего договора, о разблокировке транспортных коммуникаций, делимитации и демаркации границы, налаживании контактов по линии гражданских обществ.— Как бы вы прокомментировали вмешательство нерегиональных стран в дела республик Южного Кавказа, о чем не раз заявлял официальный Баку? Армения в последнее время, можно сказать, полностью перешла в орбиту западного влияния. Все заявления из Еревана и действия армянских властей являются тому доказательством. Чего добиваются власти Армении, и чем это все чревато для них?— Вмешательство Запада в дела различных стран и регионов никогда не приводило к мирному урегулированию. Их главные задачи на Южном Кавказе – не достижение долгосрочного и устойчивого мира, а вытеснение России, создание в нашем регионе искусственных разделительных линий и, в конечном счете, подрыв интеграционных процессов в Евразии. Ради достижения этой цели Вашингтон и его союзники готовы идти на любые шаги, включая разжигание конфликтных очагов вокруг России через марионеточные правительства, такие как киевский режим.Одним из примеров подобного вмешательства является нынешняя наблюдательная миссия ЕС в Армении. С подключением к ней "эксперта" из Канады она фактически превратилась в натовскую операцию с сомнительными целями. То, что миссия является инструментом гибридной войны Запада, подтверждает ее скрытность и неподконтрольность ни Армении, ни Азербайджану. Фактически она ведет сбор разведданных против Азербайджана, Ирана и России. В целом, нынешняя внешняя политика Армении вызывает беспокойство за будущее этой страны. Сотрудничество с Западом в сфере безопасности, как правило, ни к чему хорошему не приводит.Убеждены, что любые проблемы на Южном Кавказе должны решать сами государства региона без внешнего вмешательства. Полезной в этом плане является консультативная региональная платформа "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран, Турция). В настоящее время согласовывается дата ее следующего заседания на уровне министров иностранных дел.— Как вы можете прокомментировать непрекращающиеся санкции Запада в отношении России и постоянные поставки вооружения, поставляемые Западом Украине?— Западная помощь киевскому режиму уже превысила 200 миллиардов долларов. К сожалению, американское оружие уже вовсю используется по гражданским объектам на российской территории. Президент США Джо Байден назвал эти поставки "разумной инвестицией", целью которых является ослабить Россию.Продолжающееся санкционное давление на Россию мы расцениваем исключительно как примитивную попытку отомстить за то, что события на Украине развиваются не по сценарию Запада. В Москве не раз подчеркивали, что разговаривать языком санкций с нами бесполезно.Разрушить экономику нашей страны, как было задумано за океаном, не удалось и не удастся. Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации – в 2023 году ВВП увеличился на 3,6 процента, что вдвое превышает средний показатель развитых стран. Место западных компаний успешно занимают другие, в том числе и отечественные. По оценке за первое полугодие текущего года, валовой внутренний продукт России прибавил 4,6 процента, на 4,4 процента вырос объем промышленного производства. Остается сильным и потребительский спрос, который главным образом поддерживается ростом заработных плат в стране. По оценкам Всемирного банка, в 2023 году российская экономика по паритету покупательной способности стала четвертой в мире и крупнейшей в Европе, опередив германскую.Сохранение торгово-экономических отношений с подавляющим большинством стран мира позволяет России и ее партнерам по ЕАЭС и СНГ в значительной степени преодолеть западные санкционные ограничения по экспорту и импорту товаров и услуг. Более того, указанные государства получают возможность заменить западных производителей.Приведенные цифры свидетельствуют о наличии у России крепкого тыла и мощного потенциала, чтобы уверенно справиться с очередным в ее истории военным, экономическим и политико-идеологическим вызовом со стороны Запада и выполнить все задачи специальной военной операции.

https://ria.ru/20240828/briks-1969041877.html

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Артем Смирнов

интервью, россия, азербайджан, михаил евдокимов (посол россии в азербайджане)