https://ria.ru/20240830/estoniya-1969555665.html
Минюст Эстонии больше не будет переводить законы на русский язык
Минюст Эстонии больше не будет переводить законы на русский язык - РИА Новости, 30.08.2024
Минюст Эстонии больше не будет переводить законы на русский язык
Эстонское министерство юстиции и цифровых технологий заявило, что перестанет переводить законы на русский язык для экономии бюджетных средств, передает... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:32
2024-08-30T17:32
2024-08-30T17:36
эстония
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:765:2049:1917_1920x0_80_0_0_130602984c6e116a8ab9342765db92ee.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Эстонское министерство юстиции и цифровых технологий заявило, что перестанет переводить законы на русский язык для экономии бюджетных средств, передает телерадиовещательная компания ERR. "Министерство юстиции и цифровых технологий сообщило, что перестанет переводить законы на русский язык... Этот шаг позволит сэкономить деньги, не влияя на понятность эстонского правового порядка и функционирования права", - сообщает ERR. Как отмечает ERR, министр юстиции и цифровых технологий Эстонии Лийза Пакоста заявила, что отныне юридическую силу будут иметь только те правовые акты, которые были опубликованы на эстонском языке в официальном издании правительства страны Riigi Teataja. ERR добавляет, что эстонский минюст перевел на русский язык и постоянно обновляет около половины действующих законов. Сообщается, что на обновление русских переводов ведомство тратило почти 13 тысяч евро в год. При этом, как замечает ERR, английские переводы законов также публикуются в Riigi Teataja и постоянно обновляются.
https://ria.ru/20240808/estonija-1964790738.html
https://ria.ru/20240807/mid-1964560728.html
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:573:2049:2109_1920x0_80_0_0_ee59fc5a362f774effc636f3b922e6c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, в мире
Минюст Эстонии больше не будет переводить законы на русский язык
ERR: Минюст Эстонии больше не будет переводить законы на русский язык
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Эстонское министерство юстиции и цифровых технологий заявило, что перестанет переводить законы на русский язык для экономии бюджетных средств, передает телерадиовещательная компания
ERR.
"Министерство юстиции и цифровых технологий сообщило, что перестанет переводить законы на русский язык... Этот шаг позволит сэкономить деньги, не влияя на понятность эстонского правового порядка и функционирования права", - сообщает ERR.
Как отмечает ERR, министр юстиции и цифровых технологий Эстонии Лийза Пакоста заявила, что отныне юридическую силу будут иметь только те правовые акты, которые были опубликованы на эстонском языке в официальном издании правительства страны Riigi Teataja.
ERR добавляет, что эстонский минюст перевел на русский язык и постоянно обновляет около половины действующих законов. Сообщается, что на обновление русских переводов ведомство тратило почти 13 тысяч евро в год.
При этом, как замечает ERR, английские переводы законов также публикуются в Riigi Teataja и постоянно обновляются.