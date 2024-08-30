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Минюст Эстонии больше не будет переводить законы на русский язык - РИА Новости, 30.08.2024
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17:32 30.08.2024 (обновлено: 17:36 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/estoniya-1969555665.html
Минюст Эстонии больше не будет переводить законы на русский язык
Минюст Эстонии больше не будет переводить законы на русский язык - РИА Новости, 30.08.2024
Минюст Эстонии больше не будет переводить законы на русский язык
Эстонское министерство юстиции и цифровых технологий заявило, что перестанет переводить законы на русский язык для экономии бюджетных средств, передает... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:32
2024-08-30T17:36
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Эстонское министерство юстиции и цифровых технологий заявило, что перестанет переводить законы на русский язык для экономии бюджетных средств, передает телерадиовещательная компания ERR. "Министерство юстиции и цифровых технологий сообщило, что перестанет переводить законы на русский язык... Этот шаг позволит сэкономить деньги, не влияя на понятность эстонского правового порядка и функционирования права", - сообщает ERR. Как отмечает ERR, министр юстиции и цифровых технологий Эстонии Лийза Пакоста заявила, что отныне юридическую силу будут иметь только те правовые акты, которые были опубликованы на эстонском языке в официальном издании правительства страны Riigi Teataja. ERR добавляет, что эстонский минюст перевел на русский язык и постоянно обновляет около половины действующих законов. Сообщается, что на обновление русских переводов ведомство тратило почти 13 тысяч евро в год. При этом, как замечает ERR, английские переводы законов также публикуются в Riigi Teataja и постоянно обновляются.
https://ria.ru/20240808/estonija-1964790738.html
https://ria.ru/20240807/mid-1964560728.html
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эстония, в мире
Эстония, В мире
Минюст Эстонии больше не будет переводить законы на русский язык

ERR: Минюст Эстонии больше не будет переводить законы на русский язык

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Эстонское министерство юстиции и цифровых технологий заявило, что перестанет переводить законы на русский язык для экономии бюджетных средств, передает телерадиовещательная компания ERR.
"Министерство юстиции и цифровых технологий сообщило, что перестанет переводить законы на русский язык... Этот шаг позволит сэкономить деньги, не влияя на понятность эстонского правового порядка и функционирования права", - сообщает ERR.
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Как отмечает ERR, министр юстиции и цифровых технологий Эстонии Лийза Пакоста заявила, что отныне юридическую силу будут иметь только те правовые акты, которые были опубликованы на эстонском языке в официальном издании правительства страны Riigi Teataja.
ERR добавляет, что эстонский минюст перевел на русский язык и постоянно обновляет около половины действующих законов. Сообщается, что на обновление русских переводов ведомство тратило почти 13 тысяч евро в год.
При этом, как замечает ERR, английские переводы законов также публикуются в Riigi Teataja и постоянно обновляются.
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