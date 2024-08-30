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МИД Индии: эра непрерывного диалога с Пакистаном завершилась - РИА Новости, 30.08.2024
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16:30 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/era-1969476579.html
МИД Индии: эра непрерывного диалога с Пакистаном завершилась
МИД Индии: эра непрерывного диалога с Пакистаном завершилась - РИА Новости, 30.08.2024
МИД Индии: эра непрерывного диалога с Пакистаном завершилась
Общение между Индией и Пакистаном продолжится, однако "эпоха непрерывного диалога" двух стран завершена, заявил на закрытом частном мероприятии в Нью-Дели... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:30
2024-08-30T16:30
в мире
индия
пакистан
нью-дели
субраманиам джайшанкар
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БАНГКОК, 30 авг – РИА Новости. Общение между Индией и Пакистаном продолжится, однако "эпоха непрерывного диалога" двух стран завершена, заявил на закрытом частном мероприятии в Нью-Дели министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар, сообщает в пятницу индийский телеканал NDTV, публикующий видеозапись выступления главы внешнеполитического ведомства. "Разрешите мне сказать следующее. Я думаю, что эра непрерывного диалога с Пакистаном завершена. Действия всегда имеют последствия", - сказал Джайшанкар, добавив, что речь идет о действиях Пакистана в связи с ситуацией в Джамму и Кашмире. Министр отвечал на вопрос аудитории о ситуации в двусторонних отношениях в связи с предполагаемой поддержкой Пакистаном террористических актов против Индии в этом регионе, который является предметом многолетнего территориального конфликта. Отвечая на следующий вопрос о том, согласна ли будет Индия в будущем на продолжение двусторонних отношений в существовавшей до сих пор форме, Джайшанкар ответил неопределенно. "Может быть, да, может быть, нет... Но я хочу сказать, что мы не пассивны, и что независимо от того, примут ли события позитивное или негативное направление, ...в любом случае мы будем реагировать", - сказал он. В комментарии телеканала к размещенному видео говорится, что высказывание Джайшанкара может стать поворотным моментом в отношениях двух стран на ближайший временной период.
https://ria.ru/20240809/pakistan-1965283996.html
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в мире, индия, пакистан, нью-дели, субраманиам джайшанкар
В мире, Индия, Пакистан, Нью-Дели, Субраманиам Джайшанкар
МИД Индии: эра непрерывного диалога с Пакистаном завершилась

Глава МИД Индии Джайшанкар: эра непрерывного диалога с Пакистаном завершилась

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
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БАНГКОК, 30 авг – РИА Новости. Общение между Индией и Пакистаном продолжится, однако "эпоха непрерывного диалога" двух стран завершена, заявил на закрытом частном мероприятии в Нью-Дели министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар, сообщает в пятницу индийский телеканал NDTV, публикующий видеозапись выступления главы внешнеполитического ведомства.
"Разрешите мне сказать следующее. Я думаю, что эра непрерывного диалога с Пакистаном завершена. Действия всегда имеют последствия", - сказал Джайшанкар, добавив, что речь идет о действиях Пакистана в связи с ситуацией в Джамму и Кашмире.
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Министр отвечал на вопрос аудитории о ситуации в двусторонних отношениях в связи с предполагаемой поддержкой Пакистаном террористических актов против Индии в этом регионе, который является предметом многолетнего территориального конфликта.
Отвечая на следующий вопрос о том, согласна ли будет Индия в будущем на продолжение двусторонних отношений в существовавшей до сих пор форме, Джайшанкар ответил неопределенно.
"Может быть, да, может быть, нет... Но я хочу сказать, что мы не пассивны, и что независимо от того, примут ли события позитивное или негативное направление, ...в любом случае мы будем реагировать", - сказал он.
В комментарии телеканала к размещенному видео говорится, что высказывание Джайшанкара может стать поворотным моментом в отношениях двух стран на ближайший временной период.
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