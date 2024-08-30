МИД Индии: эра непрерывного диалога с Пакистаном завершилась
Глава МИД Индии Джайшанкар: эра непрерывного диалога с Пакистаном завершилась
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
БАНГКОК, 30 авг – РИА Новости. Общение между Индией и Пакистаном продолжится, однако "эпоха непрерывного диалога" двух стран завершена, заявил на закрытом частном мероприятии в Нью-Дели министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар, сообщает в пятницу индийский телеканал NDTV, публикующий видеозапись выступления главы внешнеполитического ведомства.
Министр отвечал на вопрос аудитории о ситуации в двусторонних отношениях в связи с предполагаемой поддержкой Пакистаном террористических актов против Индии в этом регионе, который является предметом многолетнего территориального конфликта.
Отвечая на следующий вопрос о том, согласна ли будет Индия в будущем на продолжение двусторонних отношений в существовавшей до сих пор форме, Джайшанкар ответил неопределенно.
"Может быть, да, может быть, нет... Но я хочу сказать, что мы не пассивны, и что независимо от того, примут ли события позитивное или негативное направление, ...в любом случае мы будем реагировать", - сказал он.
В комментарии телеканала к размещенному видео говорится, что высказывание Джайшанкара может стать поворотным моментом в отношениях двух стран на ближайший временной период.
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