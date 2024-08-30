https://ria.ru/20240830/era-1969476579.html

МИД Индии: эра непрерывного диалога с Пакистаном завершилась

МИД Индии: эра непрерывного диалога с Пакистаном завершилась - РИА Новости, 30.08.2024

МИД Индии: эра непрерывного диалога с Пакистаном завершилась

Общение между Индией и Пакистаном продолжится, однако "эпоха непрерывного диалога" двух стран завершена, заявил на закрытом частном мероприятии в Нью-Дели... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T16:30

2024-08-30T16:30

2024-08-30T16:30

в мире

индия

пакистан

нью-дели

субраманиам джайшанкар

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БАНГКОК, 30 авг – РИА Новости. Общение между Индией и Пакистаном продолжится, однако "эпоха непрерывного диалога" двух стран завершена, заявил на закрытом частном мероприятии в Нью-Дели министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар, сообщает в пятницу индийский телеканал NDTV, публикующий видеозапись выступления главы внешнеполитического ведомства. "Разрешите мне сказать следующее. Я думаю, что эра непрерывного диалога с Пакистаном завершена. Действия всегда имеют последствия", - сказал Джайшанкар, добавив, что речь идет о действиях Пакистана в связи с ситуацией в Джамму и Кашмире. Министр отвечал на вопрос аудитории о ситуации в двусторонних отношениях в связи с предполагаемой поддержкой Пакистаном террористических актов против Индии в этом регионе, который является предметом многолетнего территориального конфликта. Отвечая на следующий вопрос о том, согласна ли будет Индия в будущем на продолжение двусторонних отношений в существовавшей до сих пор форме, Джайшанкар ответил неопределенно. "Может быть, да, может быть, нет... Но я хочу сказать, что мы не пассивны, и что независимо от того, примут ли события позитивное или негативное направление, ...в любом случае мы будем реагировать", - сказал он. В комментарии телеканала к размещенному видео говорится, что высказывание Джайшанкара может стать поворотным моментом в отношениях двух стран на ближайший временной период.

https://ria.ru/20240809/pakistan-1965283996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, индия, пакистан, нью-дели, субраманиам джайшанкар