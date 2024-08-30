Рейтинг@Mail.ru
Италия одобрила софинансирование восстановления энергосистемы на Украины - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:39 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/energosistema-1969608278.html
Италия одобрила софинансирование восстановления энергосистемы на Украины
Италия одобрила софинансирование восстановления энергосистемы на Украины - РИА Новости, 30.08.2024
Италия одобрила софинансирование восстановления энергосистемы на Украины
Совет министров Италии одобрил законопроект о равном софинансировании с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) восстановления электросетей Украины... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T22:39
2024-08-30T22:39
специальная военная операция на украине
в мире
италия
украина
киев
антонио таяни
европейский банк реконструкции и развития
укрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916196869_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_cc9f231a615dddf02acea6d4583789f8.jpg
РИМ, 30 авг – РИА Новости. Совет министров Италии одобрил законопроект о равном софинансировании с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) восстановления электросетей Украины на сумму 200 миллионов евро, сообщил итальянский МИД. "В рамках поддержки, предложенной Италией Украине, сегодня совет министров утвердил законопроект, который ратифицирует совместное финансирование Италии и ЕБРР для реконструкции электроэнергетической системы на Украине", - говорится в сообщении. Финансирование составило 200 миллионов евро, из них 100 миллионов евро предоставила система сотрудничества итальянского МИД. Оно направлено на восстановление энергомощностей главной украинской гидроэлектростанции "Укргидроэнерго" после разрушения плотины Каховской ГЭС. Глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни выразил надежду на быстрое прохождение законопроекта через парламент. Таяни подчеркнул, что поддержка Киева подтверждается проведением двусторонней конференции о восстановлении Украины в апреле 2023 года, председательством Рима в "Большой семерке" и предстоящей международной конференцией, которую Италия проведет в июне 2025 года. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
https://ria.ru/20240703/udary-1957003064.html
италия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916196869_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_d05ebc9a38b92d0cb40d3d97bfe4b3e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, украина, киев, антонио таяни, европейский банк реконструкции и развития, укрэнерго, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Италия, Украина, Киев, Антонио Таяни, Европейский банк реконструкции и развития, Укрэнерго, ДТЭК
Италия одобрила софинансирование восстановления энергосистемы на Украины

Италия одобрила поддержку восстановления энергосистемы Украины на 200 млн евро

© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 30 авг – РИА Новости. Совет министров Италии одобрил законопроект о равном софинансировании с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) восстановления электросетей Украины на сумму 200 миллионов евро, сообщил итальянский МИД.
"В рамках поддержки, предложенной Италией Украине, сегодня совет министров утвердил законопроект, который ратифицирует совместное финансирование Италии и ЕБРР для реконструкции электроэнергетической системы на Украине", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Российские ВКС уничтожают энергосистему Украины
14 апреля, 08:00
Финансирование составило 200 миллионов евро, из них 100 миллионов евро предоставила система сотрудничества итальянского МИД. Оно направлено на восстановление энергомощностей главной украинской гидроэлектростанции "Укргидроэнерго" после разрушения плотины Каховской ГЭС.
Глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни выразил надежду на быстрое прохождение законопроекта через парламент. Таяни подчеркнул, что поддержка Киева подтверждается проведением двусторонней конференции о восстановлении Украины в апреле 2023 года, председательством Рима в "Большой семерке" и предстоящей международной конференцией, которую Италия проведет в июне 2025 года.
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
"До 18 часов". На Украине раскрыли, к чему привели удары России
3 июля, 04:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИталияУкраинаКиевАнтонио ТаяниЕвропейский банк реконструкции и развитияУкрэнергоДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала