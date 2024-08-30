https://ria.ru/20240830/energosistema-1969608278.html

Италия одобрила софинансирование восстановления энергосистемы на Украины

Италия одобрила софинансирование восстановления энергосистемы на Украины - РИА Новости, 30.08.2024

Италия одобрила софинансирование восстановления энергосистемы на Украины

Совет министров Италии одобрил законопроект о равном софинансировании с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) восстановления электросетей Украины... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T22:39

2024-08-30T22:39

2024-08-30T22:39

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РИМ, 30 авг – РИА Новости. Совет министров Италии одобрил законопроект о равном софинансировании с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) восстановления электросетей Украины на сумму 200 миллионов евро, сообщил итальянский МИД. "В рамках поддержки, предложенной Италией Украине, сегодня совет министров утвердил законопроект, который ратифицирует совместное финансирование Италии и ЕБРР для реконструкции электроэнергетической системы на Украине", - говорится в сообщении. Финансирование составило 200 миллионов евро, из них 100 миллионов евро предоставила система сотрудничества итальянского МИД. Оно направлено на восстановление энергомощностей главной украинской гидроэлектростанции "Укргидроэнерго" после разрушения плотины Каховской ГЭС. Глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни выразил надежду на быстрое прохождение законопроекта через парламент. Таяни подчеркнул, что поддержка Киева подтверждается проведением двусторонней конференции о восстановлении Украины в апреле 2023 года, председательством Рима в "Большой семерке" и предстоящей международной конференцией, которую Италия проведет в июне 2025 года. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

https://ria.ru/20240703/udary-1957003064.html

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в мире, италия, украина, киев, антонио таяни, европейский банк реконструкции и развития, укрэнерго, дтэк