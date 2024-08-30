https://ria.ru/20240830/ekzameny-1969510351.html
Глава Рособрнадзора сообщил об изменениях в КИМах госэкзаменов
Глава Рособрнадзора сообщил об изменениях в КИМах госэкзаменов - РИА Новости, 30.08.2024
Глава Рособрнадзора сообщил об изменениях в КИМах госэкзаменов
Содержание контрольно-измерительных материалов государственных экзаменов не будет кардинально меняться в наступающем 2024-2025 учебном году, заявил глава... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:22
2024-08-30T15:22
2024-08-30T15:45
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
анзор музаев
федеральный институт педагогических измерений (фипи)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958240585_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_4311386233ecae45ec2ae29a6f9fdf26.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Содержание контрольно-измерительных материалов государственных экзаменов не будет кардинально меняться в наступающем 2024-2025 учебном году, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Мы содержание кардинально менять в этом году не будем. Это нечестно по отношению к выпускникам этого года, потому что год назад, преходя в 10-й класс, они считали, что будут правила вот такие. Это вот правила неизменны, и нам никто этого не позволит сделать. Поэтому по всем предметам то, что мы сегодня обсуждали, взято в проработку" - сказал Музаев во время общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.Он также добавил, что Единый государственный экзамен 2025 года содержательно меняться будет только в том формате, который опубликован в демоверсиях на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) неделю назад.
https://ria.ru/20240830/ege-1969498131.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958240585_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_63255ee4b3bed1525d70685543f18555.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), анзор музаев, федеральный институт педагогических измерений (фипи), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Анзор Музаев, Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), Социальный навигатор, СН_Образование
Глава Рособрнадзора сообщил об изменениях в КИМах госэкзаменов
Рособрнадзор: в содержании КИМов госэкзаменов не будет кардинальных изменений