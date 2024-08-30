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Глава Рособрнадзора сообщил об изменениях в КИМах госэкзаменов - РИА Новости, 30.08.2024
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15:22 30.08.2024 (обновлено: 15:45 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/ekzameny-1969510351.html
Глава Рособрнадзора сообщил об изменениях в КИМах госэкзаменов
Глава Рособрнадзора сообщил об изменениях в КИМах госэкзаменов - РИА Новости, 30.08.2024
Глава Рособрнадзора сообщил об изменениях в КИМах госэкзаменов
Содержание контрольно-измерительных материалов государственных экзаменов не будет кардинально меняться в наступающем 2024-2025 учебном году, заявил глава... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:22
2024-08-30T15:45
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
анзор музаев
федеральный институт педагогических измерений (фипи)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Содержание контрольно-измерительных материалов государственных экзаменов не будет кардинально меняться в наступающем 2024-2025 учебном году, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Мы содержание кардинально менять в этом году не будем. Это нечестно по отношению к выпускникам этого года, потому что год назад, преходя в 10-й класс, они считали, что будут правила вот такие. Это вот правила неизменны, и нам никто этого не позволит сделать. Поэтому по всем предметам то, что мы сегодня обсуждали, взято в проработку" - сказал Музаев во время общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.Он также добавил, что Единый государственный экзамен 2025 года содержательно меняться будет только в том формате, который опубликован в демоверсиях на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) неделю назад.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), анзор музаев, федеральный институт педагогических измерений (фипи), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Анзор Музаев, Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), Социальный навигатор, СН_Образование
Глава Рособрнадзора сообщил об изменениях в КИМах госэкзаменов

Рособрнадзор: в содержании КИМов госэкзаменов не будет кардинальных изменений

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ
Учащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Учащиеся принимают участие в сдаче ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Содержание контрольно-измерительных материалов государственных экзаменов не будет кардинально меняться в наступающем 2024-2025 учебном году, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Мы содержание кардинально менять в этом году не будем. Это нечестно по отношению к выпускникам этого года, потому что год назад, преходя в 10-й класс, они считали, что будут правила вот такие. Это вот правила неизменны, и нам никто этого не позволит сделать. Поэтому по всем предметам то, что мы сегодня обсуждали, взято в проработку" - сказал Музаев во время общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.
Он также добавил, что Единый государственный экзамен 2025 года содержательно меняться будет только в том формате, который опубликован в демоверсиях на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) неделю назад.
Учащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Вчера, 14:49
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Анзор МузаевФедеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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