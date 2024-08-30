https://ria.ru/20240830/ekzameny-1969510351.html

Глава Рособрнадзора сообщил об изменениях в КИМах госэкзаменов

Глава Рособрнадзора сообщил об изменениях в КИМах госэкзаменов - РИА Новости, 30.08.2024

Глава Рособрнадзора сообщил об изменениях в КИМах госэкзаменов

Содержание контрольно-измерительных материалов государственных экзаменов не будет кардинально меняться в наступающем 2024-2025 учебном году, заявил глава... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T15:22

2024-08-30T15:22

2024-08-30T15:45

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

анзор музаев

федеральный институт педагогических измерений (фипи)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Содержание контрольно-измерительных материалов государственных экзаменов не будет кардинально меняться в наступающем 2024-2025 учебном году, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Мы содержание кардинально менять в этом году не будем. Это нечестно по отношению к выпускникам этого года, потому что год назад, преходя в 10-й класс, они считали, что будут правила вот такие. Это вот правила неизменны, и нам никто этого не позволит сделать. Поэтому по всем предметам то, что мы сегодня обсуждали, взято в проработку" - сказал Музаев во время общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.Он также добавил, что Единый государственный экзамен 2025 года содержательно меняться будет только в том формате, который опубликован в демоверсиях на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) неделю назад.

https://ria.ru/20240830/ege-1969498131.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), анзор музаев, федеральный институт педагогических измерений (фипи), социальный навигатор, сн_образование