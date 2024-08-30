https://ria.ru/20240830/ekzameny-1969508477.html

Структура ОГЭ останется прежней, заявили в Рособрнадзоре

Структура ОГЭ останется прежней, заявили в Рособрнадзоре - РИА Новости, 30.08.2024

Структура ОГЭ останется прежней, заявили в Рособрнадзоре

Структура Основного государственного экзамена (ОГЭ), несмотря на много предложений об ее изменении, останется прежней - выпускники девятых классов будут сдавать РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T15:18

2024-08-30T15:18

2024-08-30T15:41

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Структура Основного государственного экзамена (ОГЭ), несмотря на много предложений об ее изменении, останется прежней - выпускники девятых классов будут сдавать два обязательных предмета, и два по выбору, сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский. Сейчас в рамках ОГЭ школьники сдают математику и русский язык в качестве обязательных экзаменов и два предмета по выбору самого выпускника. Ранее высказывались предложения сделать обязательной сдачу экзамена по английскому языку. "Большинство высказалось за то, чтобы сохранить текущую конструкцию, когда есть два обязательных и два предмета по выбору - то есть, итого четыре", - сказал Круглинский во время общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации. Он отметил, что во время обсуждения было много предложений по поводу того, чтобы изменить структуру ОГЭ.

https://ria.ru/20240830/ege-1969498131.html

https://ria.ru/20240830/mgu-1969454718.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование