Рейтинг@Mail.ru
Структура ОГЭ останется прежней, заявили в Рособрнадзоре - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 30.08.2024 (обновлено: 15:41 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/ekzameny-1969508477.html
Структура ОГЭ останется прежней, заявили в Рособрнадзоре
Структура ОГЭ останется прежней, заявили в Рособрнадзоре - РИА Новости, 30.08.2024
Структура ОГЭ останется прежней, заявили в Рособрнадзоре
Структура Основного государственного экзамена (ОГЭ), несмотря на много предложений об ее изменении, останется прежней - выпускники девятых классов будут сдавать РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:18
2024-08-30T15:41
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958240564_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73cc35c23c6555b98eba13588dbdd034.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Структура Основного государственного экзамена (ОГЭ), несмотря на много предложений об ее изменении, останется прежней - выпускники девятых классов будут сдавать два обязательных предмета, и два по выбору, сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский. Сейчас в рамках ОГЭ школьники сдают математику и русский язык в качестве обязательных экзаменов и два предмета по выбору самого выпускника. Ранее высказывались предложения сделать обязательной сдачу экзамена по английскому языку. "Большинство высказалось за то, чтобы сохранить текущую конструкцию, когда есть два обязательных и два предмета по выбору - то есть, итого четыре", - сказал Круглинский во время общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации. Он отметил, что во время обсуждения было много предложений по поводу того, чтобы изменить структуру ОГЭ.
https://ria.ru/20240830/ege-1969498131.html
https://ria.ru/20240830/mgu-1969454718.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958240564_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e52d4c0cf12adee02d6139952e3e93f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Структура ОГЭ останется прежней, заявили в Рособрнадзоре

Рособрнадзор: ОГЭ сохранит свою структуру из четырех предметов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСдача экзамена в школах России
Сдача экзамена в школах России - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сдача экзамена в школах России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Структура Основного государственного экзамена (ОГЭ), несмотря на много предложений об ее изменении, останется прежней - выпускники девятых классов будут сдавать два обязательных предмета, и два по выбору, сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.
Сейчас в рамках ОГЭ школьники сдают математику и русский язык в качестве обязательных экзаменов и два предмета по выбору самого выпускника. Ранее высказывались предложения сделать обязательной сдачу экзамена по английскому языку.
Учащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Идея круглогодичной возможности пересдать ЕГЭ не нашла поддержки
Вчера, 14:49
"Большинство высказалось за то, чтобы сохранить текущую конструкцию, когда есть два обязательных и два предмета по выбору - то есть, итого четыре", - сказал Круглинский во время общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.
Он отметил, что во время обсуждения было много предложений по поводу того, чтобы изменить структуру ОГЭ.
Главное здание МГУ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Средний балл ЕГЭ для поступления в МГУ достиг 86 баллов
Вчера, 13:15
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала