https://ria.ru/20240830/ekzameny-1969508477.html
Структура ОГЭ останется прежней, заявили в Рособрнадзоре
Структура ОГЭ останется прежней, заявили в Рособрнадзоре - РИА Новости, 30.08.2024
Структура ОГЭ останется прежней, заявили в Рособрнадзоре
Структура Основного государственного экзамена (ОГЭ), несмотря на много предложений об ее изменении, останется прежней - выпускники девятых классов будут сдавать РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:18
2024-08-30T15:18
2024-08-30T15:41
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Структура Основного государственного экзамена (ОГЭ), несмотря на много предложений об ее изменении, останется прежней - выпускники девятых классов будут сдавать два обязательных предмета, и два по выбору, сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский. Сейчас в рамках ОГЭ школьники сдают математику и русский язык в качестве обязательных экзаменов и два предмета по выбору самого выпускника. Ранее высказывались предложения сделать обязательной сдачу экзамена по английскому языку. "Большинство высказалось за то, чтобы сохранить текущую конструкцию, когда есть два обязательных и два предмета по выбору - то есть, итого четыре", - сказал Круглинский во время общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации. Он отметил, что во время обсуждения было много предложений по поводу того, чтобы изменить структуру ОГЭ.
https://ria.ru/20240830/ege-1969498131.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Структура ОГЭ останется прежней, заявили в Рособрнадзоре
Рособрнадзор: ОГЭ сохранит свою структуру из четырех предметов
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Структура Основного государственного экзамена (ОГЭ), несмотря на много предложений об ее изменении, останется прежней - выпускники девятых классов будут сдавать два обязательных предмета, и два по выбору, сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.
Сейчас в рамках ОГЭ школьники сдают математику и русский язык в качестве обязательных экзаменов и два предмета по выбору самого выпускника. Ранее высказывались предложения сделать обязательной сдачу экзамена по английскому языку.
"Большинство высказалось за то, чтобы сохранить текущую конструкцию, когда есть два обязательных и два предмета по выбору - то есть, итого четыре", - сказал Круглинский во время общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.
Он отметил, что во время обсуждения было много предложений по поводу того, чтобы изменить структуру ОГЭ.