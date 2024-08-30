https://ria.ru/20240830/eks-mer-1969372850.html

Органы подтвердили причастность экс-главы Нового Уренгоя к делу о взятке

Органы подтвердили причастность экс-главы Нового Уренгоя к делу о взятке - РИА Новости, 30.08.2024

Органы подтвердили причастность экс-главы Нового Уренгоя к делу о взятке

Причастность бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова и других фигурантов по делу о взятке подтверждается показаниями свидетелей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T06:20

2024-08-30T06:20

2024-08-30T06:20

происшествия

новый уренгой

москва

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Причастность бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова и других фигурантов по делу о взятке подтверждается показаниями свидетелей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Обоснованность предъявленных обвинений фигурантам подтверждена совокупностью доказательств, в том числе показаниями свидетелей", - сказал собеседник агентства. По версии следствия, Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона. Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании "Проектсервис" Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки. Воронов 28 июня объявил о своей отставке, отметив, что "впереди ждут новые задачи". В начале июля стало известно, что Воронов задержан в столице по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу.

https://ria.ru/20240826/prigovor-1968523602.html

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происшествия, новый уренгой, москва