https://ria.ru/20240830/eks-mer-1969372850.html
Органы подтвердили причастность экс-главы Нового Уренгоя к делу о взятке
Органы подтвердили причастность экс-главы Нового Уренгоя к делу о взятке - РИА Новости, 30.08.2024
Органы подтвердили причастность экс-главы Нового Уренгоя к делу о взятке
Причастность бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова и других фигурантов по делу о взятке подтверждается показаниями свидетелей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T06:20
2024-08-30T06:20
2024-08-30T06:20
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Причастность бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова и других фигурантов по делу о взятке подтверждается показаниями свидетелей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Обоснованность предъявленных обвинений фигурантам подтверждена совокупностью доказательств, в том числе показаниями свидетелей", - сказал собеседник агентства. По версии следствия, Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона. Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании "Проектсервис" Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки. Воронов 28 июня объявил о своей отставке, отметив, что "впереди ждут новые задачи". В начале июля стало известно, что Воронов задержан в столице по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу.
https://ria.ru/20240826/prigovor-1968523602.html
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происшествия, новый уренгой, москва
Происшествия, Новый Уренгой, Москва
Органы подтвердили причастность экс-главы Нового Уренгоя к делу о взятке
Причастность экс-мэра Нового Уренгоя к делу о взятке подтверждается свидетелями
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Причастность бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова и других фигурантов по делу о взятке подтверждается показаниями свидетелей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Обоснованность предъявленных обвинений фигурантам подтверждена совокупностью доказательств, в том числе показаниями свидетелей", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона.
Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании "Проектсервис" Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки.
Воронов 28 июня объявил о своей отставке, отметив, что "впереди ждут новые задачи". В начале июля стало известно, что Воронов задержан в столице по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный районный суд Москвы
отправил его под стражу.