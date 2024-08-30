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Решетников поблагодарил Узбекистан за вклад в российскую экономику - РИА Новости, 30.08.2024
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22:53 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/ekonomika-1969609384.html
Решетников поблагодарил Узбекистан за вклад в российскую экономику
Решетников поблагодарил Узбекистан за вклад в российскую экономику - РИА Новости, 30.08.2024
Решетников поблагодарил Узбекистан за вклад в российскую экономику
Россия благодарна вкладу граждан Узбекистана в её экономику, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T22:53
2024-08-30T22:53
россия
узбекистан
максим решетников
политика
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россия благодарна вкладу граждан Узбекистана в её экономику, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Мы очень благодарны вкладу тех граждан Узбекистана, которые работают в экономике России. Они действительно вносят большой вклад, сейчас особенно, на дефицитном рынке (труда - ред.). Мы это ценим", - заявил Решетников на приеме в честь 33-ей годовщины Дня независимости Республики Узбекистан. Он отметил, что мигранты платят в России налоги, а также помогают своим семьям в Узбекистане и тем самым поддерживают экономику своей страны тоже.
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россия, узбекистан, максим решетников, политика
Россия, Узбекистан, Максим Решетников, Политика
Решетников поблагодарил Узбекистан за вклад в российскую экономику

Решетников поблагодарил граждан Узбекистана за вклад в российскую экономику

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россия благодарна вкладу граждан Узбекистана в её экономику, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Мы очень благодарны вкладу тех граждан Узбекистана, которые работают в экономике России. Они действительно вносят большой вклад, сейчас особенно, на дефицитном рынке (труда - ред.). Мы это ценим", - заявил Решетников на приеме в честь 33-ей годовщины Дня независимости Республики Узбекистан.
Он отметил, что мигранты платят в России налоги, а также помогают своим семьям в Узбекистане и тем самым поддерживают экономику своей страны тоже.
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