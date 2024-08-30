https://ria.ru/20240830/ekonomika-1969609384.html

Решетников поблагодарил Узбекистан за вклад в российскую экономику

Решетников поблагодарил Узбекистан за вклад в российскую экономику - РИА Новости, 30.08.2024

Решетников поблагодарил Узбекистан за вклад в российскую экономику

Россия благодарна вкладу граждан Узбекистана в её экономику, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T22:53

2024-08-30T22:53

2024-08-30T22:53

россия

узбекистан

максим решетников

политика

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Россия благодарна вкладу граждан Узбекистана в её экономику, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Мы очень благодарны вкладу тех граждан Узбекистана, которые работают в экономике России. Они действительно вносят большой вклад, сейчас особенно, на дефицитном рынке (труда - ред.). Мы это ценим", - заявил Решетников на приеме в честь 33-ей годовщины Дня независимости Республики Узбекистан. Он отметил, что мигранты платят в России налоги, а также помогают своим семьям в Узбекистане и тем самым поддерживают экономику своей страны тоже.

https://ria.ru/20240526/diplomatiya-1948125120.html

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2024

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россия, узбекистан, максим решетников, политика