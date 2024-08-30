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В России продлили срок для обмена заблокированных активов - РИА Новости, 30.08.2024
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21:10 30.08.2024 (обновлено: 21:11 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/ekonomika-1969597948.html
В России продлили срок для обмена заблокированных активов
В России продлили срок для обмена заблокированных активов - РИА Новости, 30.08.2024
В России продлили срок для обмена заблокированных активов
Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций РФ продлила срок для совершения операций с иностранными ценными... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T21:10
2024-08-30T21:11
экономика
россия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций РФ продлила срок для совершения операций с иностранными ценными бумагами в рамках обмена заблокированных активов, сообщает Минфин РФ. Расчеты по сделкам изначально были запланированы на 12 августа и должны были быть завершены до 1 сентября. "Подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации принято решение о продлении до 12 октября 2024 года сроков совершения операций (сделок) с иностранными ценными бумагами", - сказано в сообщении.
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экономика, россия
Экономика, Россия
В России продлили срок для обмена заблокированных активов

Минфин: в РФ срок для обмена заблокированных активов продлили до 12 октября

© iStock.com / tdub303Мужчина проверяет финансовую информацию на экране смартфона
Мужчина проверяет финансовую информацию на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© iStock.com / tdub303
Мужчина проверяет финансовую информацию на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций РФ продлила срок для совершения операций с иностранными ценными бумагами в рамках обмена заблокированных активов, сообщает Минфин РФ.
Расчеты по сделкам изначально были запланированы на 12 августа и должны были быть завершены до 1 сентября.
"Подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации принято решение о продлении до 12 октября 2024 года сроков совершения операций (сделок) с иностранными ценными бумагами", - сказано в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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