https://ria.ru/20240830/ekonomika-1969597948.html

В России продлили срок для обмена заблокированных активов

В России продлили срок для обмена заблокированных активов - РИА Новости, 30.08.2024

В России продлили срок для обмена заблокированных активов

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций РФ продлила срок для совершения операций с иностранными ценными... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T21:10

2024-08-30T21:10

2024-08-30T21:11

экономика

россия

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций РФ продлила срок для совершения операций с иностранными ценными бумагами в рамках обмена заблокированных активов, сообщает Минфин РФ. Расчеты по сделкам изначально были запланированы на 12 августа и должны были быть завершены до 1 сентября. "Подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации принято решение о продлении до 12 октября 2024 года сроков совершения операций (сделок) с иностранными ценными бумагами", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20240807/apokalipsis-1964512761.html

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экономика, россия