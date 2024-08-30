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Темпы развития российской экономики опережают прогнозы, заявил Силуанов - РИА Новости, 30.08.2024
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14:11 30.08.2024 (обновлено: 15:17 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/ekonomika-1969474059.html
Темпы развития российской экономики опережают прогнозы, заявил Силуанов
Темпы развития российской экономики опережают прогнозы, заявил Силуанов - РИА Новости, 30.08.2024
Темпы развития российской экономики опережают прогнозы, заявил Силуанов
Российская экономика развивается более высокими темпами, чем прогнозировали власти и эксперты, заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов в интервью... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:11
2024-08-30T15:17
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российская экономика развивается более высокими темпами, чем прогнозировали власти и эксперты, заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24"."Экономика развивается темпами более высокими, чем мы ожидали, ожидали эксперты. &lt;...&gt; Исполнение бюджета превышает заложенные в прогнозе параметры", — сказал он.По словам министра, в текущем году доходы увеличились на 4,7 триллиона рублей — выше, чем в этот же период прошлого года.Рост ВВП прогнозируется в 3,9 процента, тогда как в 2023-м этот показатель составлял 3,6 процента, отметил Силуанов."Что касается бюджета — это устойчиво все исполняется. Не только на федеральном уровне. У субъектов собственные доходы выросли — более восьми процентов по сравнению с уровнем прошлого года. Важно, что у субъектов профицит 850 миллиардов рублей и в большинстве регионов — более 50 из них — видим превышение доходов над расходом", — указал глава Минфина.Он уточнил, что дефицит бюджета по итогам года ожидается в размере чуть больше 1-1,1 процента. За полугодие — это 0,7 процента ВВП.Как заявил министр, в сентябре будет подготовлен проект бюджета на 2025-2027 годы. Среди приоритетов — обеспечение ресурсами послания президента, где много внимания уделяется:В целом, подчеркнул Силуанов, все обязательства властей перед гражданами выполняются и перевыполняются. Это касается и социальной сферы, будь то выплаты зарплат и пособий, и поддержки экономики, и обеспечения потребностей российских Вооруженных сил.
https://ria.ru/20240807/apokalipsis-1964512761.html
https://ria.ru/20240702/rossiya-1956938424.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов
Темпы развития российской экономики опережают прогнозы, заявил Силуанов

Силуанов: темпы развития экономики РФ опережают прогнозы властей и экспертов

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Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российская экономика развивается более высокими темпами, чем прогнозировали власти и эксперты, заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Экономика развивается темпами более высокими, чем мы ожидали, ожидали эксперты. <...> Исполнение бюджета превышает заложенные в прогнозе параметры", — сказал он.
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По словам министра, в текущем году доходы увеличились на 4,7 триллиона рублей — выше, чем в этот же период прошлого года.
Рост ВВП прогнозируется в 3,9 процента, тогда как в 2023-м этот показатель составлял 3,6 процента, отметил Силуанов.
"Что касается бюджета — это устойчиво все исполняется. Не только на федеральном уровне. У субъектов собственные доходы выросли — более восьми процентов по сравнению с уровнем прошлого года. Важно, что у субъектов профицит 850 миллиардов рублей и в большинстве регионов — более 50 из них — видим превышение доходов над расходом", — указал глава Минфина.
Он уточнил, что дефицит бюджета по итогам года ожидается в размере чуть больше 1-1,1 процента. За полугодие — это 0,7 процента ВВП.
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Как заявил министр, в сентябре будет подготовлен проект бюджета на 2025-2027 годы. Среди приоритетов — обеспечение ресурсами послания президента, где много внимания уделяется:
  • поддержке семей с детьми, а также тех, кто нуждается в государственной помощи;
  • технологическому развитию;
  • поддержке регионов, чтобы их бюджеты были сбалансированы и обеспечивали потребности субъектов страны.
В целом, подчеркнул Силуанов, все обязательства властей перед гражданами выполняются и перевыполняются. Это касается и социальной сферы, будь то выплаты зарплат и пособий, и поддержки экономики, и обеспечения потребностей российских Вооруженных сил.
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ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон Силуанов
 
 
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