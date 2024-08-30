https://ria.ru/20240830/ekonomika-1969474059.html

Темпы развития российской экономики опережают прогнозы, заявил Силуанов

Темпы развития российской экономики опережают прогнозы, заявил Силуанов - РИА Новости, 30.08.2024

Темпы развития российской экономики опережают прогнозы, заявил Силуанов

Российская экономика развивается более высокими темпами, чем прогнозировали власти и эксперты, заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов в интервью... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:11

2024-08-30T14:11

2024-08-30T15:17

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российская экономика развивается более высокими темпами, чем прогнозировали власти и эксперты, заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24"."Экономика развивается темпами более высокими, чем мы ожидали, ожидали эксперты. <...> Исполнение бюджета превышает заложенные в прогнозе параметры", — сказал он.По словам министра, в текущем году доходы увеличились на 4,7 триллиона рублей — выше, чем в этот же период прошлого года.Рост ВВП прогнозируется в 3,9 процента, тогда как в 2023-м этот показатель составлял 3,6 процента, отметил Силуанов."Что касается бюджета — это устойчиво все исполняется. Не только на федеральном уровне. У субъектов собственные доходы выросли — более восьми процентов по сравнению с уровнем прошлого года. Важно, что у субъектов профицит 850 миллиардов рублей и в большинстве регионов — более 50 из них — видим превышение доходов над расходом", — указал глава Минфина.Он уточнил, что дефицит бюджета по итогам года ожидается в размере чуть больше 1-1,1 процента. За полугодие — это 0,7 процента ВВП.Как заявил министр, в сентябре будет подготовлен проект бюджета на 2025-2027 годы. Среди приоритетов — обеспечение ресурсами послания президента, где много внимания уделяется:В целом, подчеркнул Силуанов, все обязательства властей перед гражданами выполняются и перевыполняются. Это касается и социальной сферы, будь то выплаты зарплат и пособий, и поддержки экономики, и обеспечения потребностей российских Вооруженных сил.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов