https://ria.ru/20240830/ekonomika-1969474059.html
Темпы развития российской экономики опережают прогнозы, заявил Силуанов
Темпы развития российской экономики опережают прогнозы, заявил Силуанов - РИА Новости, 30.08.2024
Темпы развития российской экономики опережают прогнозы, заявил Силуанов
Российская экономика развивается более высокими темпами, чем прогнозировали власти и эксперты, заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов в интервью... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:11
2024-08-30T14:11
2024-08-30T15:17
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российская экономика развивается более высокими темпами, чем прогнозировали власти и эксперты, заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24"."Экономика развивается темпами более высокими, чем мы ожидали, ожидали эксперты. <...> Исполнение бюджета превышает заложенные в прогнозе параметры", — сказал он.По словам министра, в текущем году доходы увеличились на 4,7 триллиона рублей — выше, чем в этот же период прошлого года.Рост ВВП прогнозируется в 3,9 процента, тогда как в 2023-м этот показатель составлял 3,6 процента, отметил Силуанов."Что касается бюджета — это устойчиво все исполняется. Не только на федеральном уровне. У субъектов собственные доходы выросли — более восьми процентов по сравнению с уровнем прошлого года. Важно, что у субъектов профицит 850 миллиардов рублей и в большинстве регионов — более 50 из них — видим превышение доходов над расходом", — указал глава Минфина.Он уточнил, что дефицит бюджета по итогам года ожидается в размере чуть больше 1-1,1 процента. За полугодие — это 0,7 процента ВВП.Как заявил министр, в сентябре будет подготовлен проект бюджета на 2025-2027 годы. Среди приоритетов — обеспечение ресурсами послания президента, где много внимания уделяется:В целом, подчеркнул Силуанов, все обязательства властей перед гражданами выполняются и перевыполняются. Это касается и социальной сферы, будь то выплаты зарплат и пособий, и поддержки экономики, и обеспечения потребностей российских Вооруженных сил.
https://ria.ru/20240807/apokalipsis-1964512761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов
Темпы развития российской экономики опережают прогнозы, заявил Силуанов
Силуанов: темпы развития экономики РФ опережают прогнозы властей и экспертов
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Российская экономика развивается более высокими темпами, чем прогнозировали власти и эксперты, заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24
".
"Экономика развивается темпами более высокими, чем мы ожидали, ожидали эксперты. <...> Исполнение бюджета превышает заложенные в прогнозе параметры", — сказал он.
По словам министра, в текущем году доходы увеличились на 4,7 триллиона рублей — выше, чем в этот же период прошлого года.
Рост ВВП прогнозируется в 3,9 процента, тогда как в 2023-м этот показатель составлял 3,6 процента, отметил Силуанов.
"Что касается бюджета — это устойчиво все исполняется. Не только на федеральном уровне. У субъектов собственные доходы выросли — более восьми процентов по сравнению с уровнем прошлого года. Важно, что у субъектов профицит 850 миллиардов рублей и в большинстве регионов — более 50 из них — видим превышение доходов над расходом", — указал глава Минфина.
Он уточнил, что дефицит бюджета по итогам года ожидается в размере чуть больше 1-1,1 процента. За полугодие — это 0,7 процента ВВП.
Как заявил министр, в сентябре будет подготовлен проект бюджета на 2025-2027 годы. Среди приоритетов — обеспечение ресурсами послания президента, где много внимания уделяется:
- поддержке семей с детьми, а также тех, кто нуждается в государственной помощи;
- технологическому развитию;
- поддержке регионов, чтобы их бюджеты были сбалансированы и обеспечивали потребности субъектов страны.
В целом, подчеркнул Силуанов, все обязательства властей перед гражданами выполняются и перевыполняются. Это касается и социальной сферы, будь то выплаты зарплат и пособий, и поддержки экономики, и обеспечения потребностей российских Вооруженных сил.