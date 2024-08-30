https://ria.ru/20240830/efimov-1969427244.html

Ефимов: соцучреждения Москвы получили еще более 60 объектов недвижимости

Ефимов: соцучреждения Москвы получили еще более 60 объектов недвижимости - РИА Новости, 30.08.2024

Ефимов: соцучреждения Москвы получили еще более 60 объектов недвижимости

За шесть месяцев 2024 года Москва передала социальным учреждениям для работы объекты недвижимости общей площадью более 190 тысяч квадратных метров, сообщил... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:11

2024-08-30T14:11

2024-08-30T14:11

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. За шесть месяцев 2024 года Москва передала социальным учреждениям для работы объекты недвижимости общей площадью более 190 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он добавил, что город на регулярной основе выделяет недвижимость социально-значимым учреждениям, куда входят советы ветеранов, досуговые центры, образовательные организации и другие."За первые шесть месяцев 2024 года город передал в их распоряжение 63 здания и помещения общей площадью более 190,9 тысячи квадратных метров", - приводит слова Ефимов пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что организациям, которые занимаются социально значимой работой, представляют недвижимость в оперативное управление.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что недвижимость для работы соцорганизаций передали во всех административных столичных округах. Большая часть подобных объектов находится в Новой Москве – 10, их общая площадь составляет 79 тысяч квадратных метров.Одно из помещений передали для работы центра московского долголетия, расположенного в районе Строгино. Здание находится на улице Исаковского на нижних этажах дома 2002 года постройки.

https://ria.ru/20240830/efimov-1969315018.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)