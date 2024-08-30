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В Крыму столкнулись две иномарки, есть погибшие - РИА Новости, 30.08.2024
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09:55 30.08.2024 (обновлено: 10:00 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/dtp-1969389891.html
В Крыму столкнулись две иномарки, есть погибшие
В Крыму столкнулись две иномарки, есть погибшие - РИА Новости, 30.08.2024
В Крыму столкнулись две иномарки, есть погибшие
Два человека погибли в дорожной аварии под Симферополем, еще одного увезли в больницу, сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T09:55
2024-08-30T10:00
происшествия
симферополь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Два человека погибли в дорожной аварии под Симферополем, еще одного увезли в больницу, сообщает пресс-служба МВД Крыма. "Водитель автомобиля Mitsubishi Space и пассажир автомобиля Audi A8 смертельно травмированы", - говорится в сообщении.При этом водитель второй иномарки получил травмы различной степени тяжести и доставлен в больницу. По данным полиции, ДТП произошло минувшей ночью под Симферополем. "По предварительной информации, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Audi A8, двигаясь со стороны пгт Молодежное в сторону Симферополя, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося Mitsubishi Space, под управлением водителя 2003 года рождения, который двигался в попутном направлении", - рассказали в полиции.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
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происшествия, симферополь, республика крым
Происшествия, Симферополь, Республика Крым
В Крыму столкнулись две иномарки, есть погибшие

В ДТП с 2 иномарками под Симферополем погибли 2 человека, один госпитализирован

© Фото : МВД Крым/TelegramМесто столкновения двух иномарок в Крыму
Место столкновения двух иномарок в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : МВД Крым/Telegram
Место столкновения двух иномарок в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Два человека погибли в дорожной аварии под Симферополем, еще одного увезли в больницу, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
"Водитель автомобиля Mitsubishi Space и пассажир автомобиля Audi A8 смертельно травмированы", - говорится в сообщении.
© Фото : МВД Крым/TelegramМесто столкновения двух иномарок в Крыму
Место столкновения двух иномарок в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : МВД Крым/Telegram
Место столкновения двух иномарок в Крыму
При этом водитель второй иномарки получил травмы различной степени тяжести и доставлен в больницу.
По данным полиции, ДТП произошло минувшей ночью под Симферополем.
"По предварительной информации, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Audi A8, двигаясь со стороны пгт Молодежное в сторону Симферополя, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося Mitsubishi Space, под управлением водителя 2003 года рождения, который двигался в попутном направлении", - рассказали в полиции.
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ПроисшествияСимферопольРеспублика Крым
 
 
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