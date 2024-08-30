https://ria.ru/20240830/dtp-1969389891.html

В Крыму столкнулись две иномарки, есть погибшие

В Крыму столкнулись две иномарки, есть погибшие - РИА Новости, 30.08.2024

В Крыму столкнулись две иномарки, есть погибшие

Два человека погибли в дорожной аварии под Симферополем, еще одного увезли в больницу, сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T09:55

2024-08-30T09:55

2024-08-30T10:00

происшествия

симферополь

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969390364_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_55c0556c8de554e42630447ba4796cb7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Два человека погибли в дорожной аварии под Симферополем, еще одного увезли в больницу, сообщает пресс-служба МВД Крыма. "Водитель автомобиля Mitsubishi Space и пассажир автомобиля Audi A8 смертельно травмированы", - говорится в сообщении.При этом водитель второй иномарки получил травмы различной степени тяжести и доставлен в больницу. По данным полиции, ДТП произошло минувшей ночью под Симферополем. "По предварительной информации, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Audi A8, двигаясь со стороны пгт Молодежное в сторону Симферополя, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося Mitsubishi Space, под управлением водителя 2003 года рождения, который двигался в попутном направлении", - рассказали в полиции.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

симферополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, симферополь, республика крым