https://ria.ru/20240830/draka-1969465204.html

В Амурске будут судить женщину, укусившую соперницу в караоке-баре за нос

В Амурске будут судить женщину, укусившую соперницу в караоке-баре за нос - РИА Новости, 30.08.2024

В Амурске будут судить женщину, укусившую соперницу в караоке-баре за нос

Жительница Амурска пойдет под суд после драки в караоке-баре, где она укусила за нос соперницу, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T13:42

2024-08-30T13:42

2024-08-30T13:42

происшествия

амурск

хабаровский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728367573_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_931b4ad11a8e49243b94afffbccd95d7.jpg

ХАБАРОВСК, 30 авг - РИА Новости. Жительница Амурска пойдет под суд после драки в караоке-баре, где она укусила за нос соперницу, сообщает прокуратура Хабаровского края. По данным ведомства, конфликт между женщинами произошел в феврале 2023 года. "Обвиняемая, удерживая потерпевшую на земле, укусила ее за нос, что привело к образованию рубца", - говорится в сообщении. Прокуратура сообщает, что травмы были классифицированы как тяжкий вред здоровью, выразившийся "в неизгладимом обезображивании лица". Заместитель Амурского городского прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении 37-летней жительницы Амурска по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Дело будет рассматривать Амурский городской суд.

https://ria.ru/20231118/alabay-1910257727.html

амурск

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, амурск, хабаровский край