https://ria.ru/20240830/draka-1969465204.html
В Амурске будут судить женщину, укусившую соперницу в караоке-баре за нос
В Амурске будут судить женщину, укусившую соперницу в караоке-баре за нос - РИА Новости, 30.08.2024
В Амурске будут судить женщину, укусившую соперницу в караоке-баре за нос
Жительница Амурска пойдет под суд после драки в караоке-баре, где она укусила за нос соперницу, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T13:42
2024-08-30T13:42
2024-08-30T13:42
происшествия
амурск
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728367573_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_931b4ad11a8e49243b94afffbccd95d7.jpg
ХАБАРОВСК, 30 авг - РИА Новости. Жительница Амурска пойдет под суд после драки в караоке-баре, где она укусила за нос соперницу, сообщает прокуратура Хабаровского края. По данным ведомства, конфликт между женщинами произошел в феврале 2023 года. "Обвиняемая, удерживая потерпевшую на земле, укусила ее за нос, что привело к образованию рубца", - говорится в сообщении. Прокуратура сообщает, что травмы были классифицированы как тяжкий вред здоровью, выразившийся "в неизгладимом обезображивании лица". Заместитель Амурского городского прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении 37-летней жительницы Амурска по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Дело будет рассматривать Амурский городской суд.
https://ria.ru/20231118/alabay-1910257727.html
амурск
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728367573_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_aebe4caa4748e3714a380ee322365bde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурск, хабаровский край
Происшествия, Амурск, Хабаровский край
В Амурске будут судить женщину, укусившую соперницу в караоке-баре за нос
Жительница Амурска будут судить после драки, где она укусила соперницу за нос
ХАБАРОВСК, 30 авг - РИА Новости. Жительница Амурска пойдет под суд после драки в караоке-баре, где она укусила за нос соперницу, сообщает прокуратура Хабаровского края.
По данным ведомства, конфликт между женщинами произошел в феврале 2023 года.
"Обвиняемая, удерживая потерпевшую на земле, укусила ее за нос, что привело к образованию рубца", - говорится в сообщении.
Прокуратура сообщает, что травмы были классифицированы как тяжкий вред здоровью, выразившийся "в неизгладимом обезображивании лица".
Заместитель Амурского городского прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении 37-летней жительницы Амурска по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Дело будет рассматривать Амурский городской суд.