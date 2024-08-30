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В Амурске будут судить женщину, укусившую соперницу в караоке-баре за нос - РИА Новости, 30.08.2024
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13:42 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/draka-1969465204.html
В Амурске будут судить женщину, укусившую соперницу в караоке-баре за нос
В Амурске будут судить женщину, укусившую соперницу в караоке-баре за нос - РИА Новости, 30.08.2024
В Амурске будут судить женщину, укусившую соперницу в караоке-баре за нос
Жительница Амурска пойдет под суд после драки в караоке-баре, где она укусила за нос соперницу, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T13:42
2024-08-30T13:42
происшествия
амурск
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 30 авг - РИА Новости. Жительница Амурска пойдет под суд после драки в караоке-баре, где она укусила за нос соперницу, сообщает прокуратура Хабаровского края. По данным ведомства, конфликт между женщинами произошел в феврале 2023 года. "Обвиняемая, удерживая потерпевшую на земле, укусила ее за нос, что привело к образованию рубца", - говорится в сообщении. Прокуратура сообщает, что травмы были классифицированы как тяжкий вред здоровью, выразившийся "в неизгладимом обезображивании лица". Заместитель Амурского городского прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении 37-летней жительницы Амурска по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Дело будет рассматривать Амурский городской суд.
https://ria.ru/20231118/alabay-1910257727.html
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происшествия, амурск, хабаровский край
Происшествия, Амурск, Хабаровский край
В Амурске будут судить женщину, укусившую соперницу в караоке-баре за нос

Жительница Амурска будут судить после драки, где она укусила соперницу за нос

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосетительница караоке-клуба
Посетительница караоке-клуба - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посетительница караоке-клуба. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 30 авг - РИА Новости. Жительница Амурска пойдет под суд после драки в караоке-баре, где она укусила за нос соперницу, сообщает прокуратура Хабаровского края.
По данным ведомства, конфликт между женщинами произошел в феврале 2023 года.
"Обвиняемая, удерживая потерпевшую на земле, укусила ее за нос, что привело к образованию рубца", - говорится в сообщении.
Прокуратура сообщает, что травмы были классифицированы как тяжкий вред здоровью, выразившийся "в неизгладимом обезображивании лица".
Заместитель Амурского городского прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении 37-летней жительницы Амурска по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Дело будет рассматривать Амурский городской суд.
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